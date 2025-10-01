RCF Distributors busca liderazgo en EE. UU. con su mango deshidratado orgánico

RCF Distributors, líder en la producción de frutas mexicanas, especialmente mangos y cítricos que exportan todo el año a Estados Unidos, diversifica su crecimiento con una propuesta irresistible: snacks de mango deshidratado bajo la marca Crespo Organics.

En sintonía con la creciente demanda de opciones saludables en el mercado norteamericano, la empresa tiene un producto que destaca por su calidad y el potencial para liderar el segmento.

La empresa familiar fue fundada en 1996 por Roberto Crespo Fitch y cuenta con centros clave de distribución en Arizona y Texas. Para ampliar su presencia con productos de valor agregado, el mango deshidratado de Crespo Organics responde a la creciente demanda de bocadillos saludables, naturales y de origen vegetal.

En una entrevista con Abasto, la presidenta de RCF Distributors, Malú Ruiz-Crespo, ofreció detalles sobre las cualidades del mango deshidratado y el crecimiento en su comercialización.

Mango orgánico, nutritivo y de un solo ingrediente

El mango deshidratado Crespo Organics se elabora con variedades orgánicas como Kent, Keitt y Ataulfo. Es un producto de un solo ingrediente, sin azúcar añadida ni conservantes, con un sabor tropical dulce y un alto valor nutricional.

Los snacks están disponibles en bolsas de 4 oz, 1 libra y 15 libras a granel. Incluyen versiones orgánicas, mango deshidratado convencional y próximamente con chile, en nuevas presentaciones y etiquetas, ampliando su atractivo entre distintos perfiles de consumidores.

Ruiz-Crespo considera esta línea no solo una extensión lógica de su negocio de mango fresco, sino una apuesta estratégica para “poner más mangos en manos de más personas durante todo el año”, reduciendo la dependencia estacional del producto fresco.

El mango deshidratado responde a las principales megatendencias: salud y bienestar, conveniencia, dietas basadas en plantas y etiquetas limpias.

Crece la demanda de snacks saludables en EE. UU.

En EE. UU., el consumo per cápita de mango casi se ha duplicado desde 2005. Paralelamente, el mercado de frutas deshidratadas proyecta un crecimiento continuo, con una fuerte demanda impulsada por consumidores jóvenes y activos que priorizan bocadillos nutritivos.

Para los supermercados, el mango deshidratado Crespo Organics ofrece beneficios clave: larga vida útil (6 a 12 meses), reducción de mermas, formatos versátiles y alta rotación. Su empaque resellable favorece el consumo práctico y por porciones, lo que impulsa la recompra.

Además, la posibilidad de ofrecer variedades clásicas y con chile permite atraer tanto a consumidores tradicionales como a quienes buscan experiencias de sabor más audaces.

Producción constante y suministro garantizado de mango deshidratado

Con una cadena de suministro robusta, RCF Distributors asegura disponibilidad durante todo el año. Su planta Empaque Don Jorge en Sinaloa garantiza calidad y trazabilidad en cada etapa del proceso.

Para los minoristas estadounidenses, asociarse con RCF Distributors representa una oportunidad de crecimiento sostenible, fidelización del cliente y posicionamiento en el dinámico mercado de snacks saludables.

El mango deshidratado no es solo una tendencia: es una categoría estratégica con alto potencial de rentabilidad.