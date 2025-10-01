H-E-B nombra a su primera presidenta en histórica transición de liderazgo

Por primera vez en sus 120 años de historia, en una importante transición en el liderazgo de H-E-B, una mujer fue nombrada presidente de la cadena de supermercados. La directora de operaciones Roxanne Orsak asumirá el cargo en 2026.

La cadena de supermercados anunció que Orsak, actual directora de operaciones (COO), sucederá al veterano presidente Craig Boyan en enero de 2026. Boyan pasará a un rol de asesor senior antes de retirarse a finales de ese año.

Este nombramiento convierte a Orsak en la primera mujer que lidera la presidencia de H-E-B, compañía fundada en 1905 por la pionera emprendedora Florence Butt.

Decisiva transición de liderazgo en H-E-B

El nombramiento de Orsak refuerza la tradición de H-E-B de formar líderes desde adentro. Con 37 años en la empresa, representa la cultura de crecimiento interno y compromiso con sus socios.

“Roxanne es la elección natural para servir como nuestra próxima presidenta”, afirmó Howard Butt III, director ejecutivo de la compañía. “Ella lidera con el ejemplo, entiende cada parte de nuestro negocio y valora las contribuciones de cada socio.”

En su nuevo puesto, Orsak continuará como COO y reportará directamente a Butt.

La trayectoria de Orsak en H-E-B

Orsak inició su carrera en 1988 como aprendiz de gerencia de tienda y ascendió en operaciones, comercialización, adquisiciones y diseño hasta convertirse en COO en 2022.

Fue pieza clave en el lanzamiento del formato H-E-B Plus! en 2004 y Joe V’s Smart Shop en 2010, lo que consolidó su reputación como innovadora. Su disposición a impulsar cambios estratégicos permitió a la empresa responder a las demandas de los consumidores sin perder sus raíces.

Su filosofía de liderazgo prioriza escuchar a los empleados, llamados Socios, y brindarles las herramientas necesarias para atender mejor a los clientes.

“A lo largo de mi tiempo en H-E-B, nuestros increíbles Socios y líderes me han inspirado a dar lo mejor de mí”, expresó Orsak. “Somos más que un supermercado; estamos comprometidos a mejorar la vida de nuestras comunidades”.

Orsak se graduó con honores en economía agrícola en Texas A&M University. Posteriormente cursó el Advanced Management Program en Harvard Business School y el Food Industry Management Program en la Universidad del Sur de California.

El legado de Craig Boyan

Boyan se unió a H-E-B en 2005 y fue nombrado presidente en 2010. Bajo su dirección, las ventas anuales crecieron de 10,000 millones a 50,000 millones de dólares.

Condujo a la compañía en medio de desastres naturales y la pandemia, fortaleciendo la cadena de suministro e impulsando el comercio electrónico.

“Siempre he dicho que el comercio minorista es un deporte de equipo y en H-E-B he trabajado con los mejores en el negocio”, señaló Boyan. “Estoy agradecido con nuestros miles de Socios que sirven a los clientes todos los días”.

Tras su transición en enero, Boyan seguirá en la Junta Directiva y formará parte del Comité de Supervisión y Asesoría.

Su influencia se extiende más allá de H-E-B. Actualmente es presidente de la Food Industry Association (FMI) y ocupa puestos de liderazgo en el Texas Biomedical Research Institute, Junior Achievement of South Texas y la organización de desarrollo económico Greater:SATX.

Un momento histórico

El presidente de la junta, Charles Butt, destacó que el anuncio coincide con el aniversario 120 de la cadena.

“Craig fortaleció H-E-B en todos los niveles y la convirtió en una de las empresas más admiradas del sector”, dijo. “Roxanne tiene la mentalidad estratégica y la experiencia para llevarnos adelante”.

El nombramiento de Orsak también refleja las raíces de la compañía. Florence Butt fundó la tienda en Kerrville, Texas, y ahora, más de un siglo después, otra mujer tomará el timón mientras H-E-B continúa su expansión en Texas y México.

Más allá del negocio, Orsak apoya la educación, el desarrollo juvenil y las comunidades rurales. Junto a su esposo respalda a la Sociedad de Esclerosis Múltiple del Sur de Texas, enfocada en ayudar a familias y financiar investigación.

Tanto Orsak como Boyan destacan la cultura de servicio como pilar de H-E-B. Esa visión compartida reafirma que la empresa seguirá priorizando a las personas: socios, clientes y comunidades.

Para H-E-B, esta transición de liderazgo significa más que un cambio de cargo. Representa la continuidad de su crecimiento, innovación y compromiso social, mientras celebra un hito histórico para la compañía y el comercio minorista en Texas.