La NGA reclama al USDA claridad en reglas del SNAP por escasez de centavos

La National Grocers Association (NGA) se unió a los principales grupos de la industria alimentaria para instar al Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) a que brinde flexibilidad a los minoristas en virtud de las disposiciones de igualdad de trato del SNAP. La apelación se produce en un momento en que la escasez de centavos a nivel nacional afecta cada vez más las transacciones en efectivo en las tiendas de comestibles de todo el país.

En una carta dirigida a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, los grupos pidieron específicamente orientación legal que les permita a los minoristas redondear las transacciones en efectivo al múltiplo de cinco centavos sin violar la ley federal.

La petición refleja los crecientes desafíos operativos que enfrentan los comercios independientes y otros minoristas al intentar dar cambio exacto ante la escasez de centavos.

“Los comerciantes independientes están comprometidos a cumplir con todas las regulaciones y leyes federales mientras siguen atendiendo justamente a sus clientes”, afirmó Max Wengroff, gerente sénior de relaciones gubernamentales de NGA. “Sin embargo, la suspensión abrupta de la producción de centavos ha generado desafíos operativos y de cumplimiento en tiendas de todo el país”.

La suspensión de producción de centavos intensifica los retos

La escasez se debe a la decisión de la Casa de Moneda de EE. UU. de detener la producción de centavos a principios de este año. Esto agotó rápidamente los inventarios en la red de distribución de la Reserva Federal.

“A partir del 14 de octubre, se suspendió el pedido y el depósito de centavos a través de 64 de las 165 bóvedas de la Reserva Federal debido a la disminución de las existencias. Esto significa que los minoristas del programa SNAP de todo el país no están recibiendo un suministro adecuado de centavos para dar el cambio exacto a los clientes que pagan en efectivo en nuestras tiendas”, dice la carta a la secretaria Rollins.

Sin una guía federal, la carta advierte que siete minoristas locales que redondeen transacciones podrían infringir, inadvertidamente, las normas de trato igualitario de SNAP, que prohíben precios discriminatorios o preferenciales para participantes del programa.

Comerciantes independientes buscan acción rápida del USDA

La NGA enfatizó que una aclaración oportuna protegería tanto a los clientes de SNAP como a los minoristas de las consecuencias indeseadas de la escasez de centavos.

“Comerciantes de todos los tamaños enfrentan el impacto operativo de este cambio”, agregó Wengroff. “Brindar flexibilidad temporal evitaría la confusión y garantizaría la igualdad mientras se mantiene la integridad del programa SNAP”.

Los líderes de la industria esperan que el USDA responda rápidamente con instrucciones claras, permitiendo a los minoristas autorizados por SNAP realizar transacciones en efectivo sin riesgo de incumplimiento.

Impacto en todo el sector de supermercados

Los comerciantes independientes, los mercados comunitarios y las cadenas de retail más grandes reportan dificultades operativas debido a la escasez de centavos. El personal de caja debe redondear transacciones o mantener inventarios más tiempo de lo habitual, lo que incrementa los costos y complica la operación diaria.

La NGA y otras asociaciones alimentarias consideran que la guía del USDA evitará interrupciones en el servicio a los clientes de SNAP. El grupo subraya que la claridad sobre el redondeo de los pagos en efectivo es crucial para mantener un acceso justo a alimentos durante la escasez de monedas.

Mientras persiste la escasez de centavos, los minoristas esperan directrices federales para ajustar con seguridad sus prácticas de pago en efectivo. La NGA continuará abogando por reglas claras y prácticas que mantengan los estándares del programa SNAP y ayuden a los comercios a adaptarse a la realidad financiera actual.