IFPA crea marco global de sostenibilidad para los sectores de frutas, verduras y flores

La International Fresh Produce Association (IFPA) anunció el desarrollo de un marco global de sostenibilidad para los sectores de frutas, verduras y flores, con el fin de enfrentar los crecientes retos ambientales, sociales y económicos que afectan a la cadena de suministro mundial.

El proyecto fue presentado durante una sesión de planificación el 15 de octubre entre líderes de IFPA y representantes de The Consumer Goods Forum, y busca establecer estándares unificados y herramientas prácticas para fortalecer la sostenibilidad a nivel internacional.

Una respuesta a las presiones globales

El cambio climático, las nuevas exigencias de los consumidores y las tensiones geopolíticas han elevado la urgencia de adoptar prácticas sostenibles en la agricultura y en la distribución.

La vicepresidenta de sostenibilidad de IFPA, Tamara Muruetagoiena, afirmó que el nuevo marco permitirá a los miembros contar con información confiable, prácticas validadas y una plataforma común de transparencia.

“La sostenibilidad está en el centro de lo que representa la comunidad de productos frescos y flores: cuidar del planeta mientras cultivamos alimentos y flores para nutrir y alegrar a los consumidores”, dijo Muruetagoiena. “Este marco proporcionará información fiable sobre herramientas y prácticas sostenibles, validará su adopción y ofrecerá un espacio para compartir los avances del sector”.

El desarrollo del marco amplía la colaboración entre IFPA y The Consumer Goods Forum en el marco de la Iniciativa de Cadenas de Suministro Sostenibles, que promueve la transparencia y la producción responsable.

Cinco ejes para avanzar en sostenibilidad

Más de 120 miembros del Consejo de Sostenibilidad de la IFPA y un comité directivo global participaron en la elaboración del marco, garantizando una perspectiva internacional.

La iniciativa se basa en cinco ejes prioritarios que orientarán las acciones futuras:

Empaques sostenibles

Agricultura regenerativa

Reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos

Responsabilidad social

Cambio climático

Cada área incluirá objetivos específicos, métricas de seguimiento y prácticas recomendadas que ayudarán a productores y distribuidores a evaluar y comunicar sus avances.

Implementación por fases y alcance global

El proyecto se ejecutará en dos fases principales durante el próximo año.

La primera fase, enfocada en el sector agrícola, concluirá en enero de 2026 durante Fruit Logística en Berlín.

La segunda fase, centrada en la cadena de suministro, finalizará en julio de 2026.

El lanzamiento oficial del Marco Global de Sostenibilidad para Frutas, Verduras y Flores está previsto para octubre de 2026, durante la Feria Global de Productos Frescos y Flores de IFPA.

Hacia una alineación global del sector

El objetivo a largo plazo de IFPA es armonizar los estándares de sostenibilidad y promover la coherencia entre regiones. Dado que la agricultura desempeña un papel clave en las emisiones y el uso de los recursos naturales, el marco busca ayudar a las empresas a mejorar su desempeño ambiental sin comprometer la rentabilidad ni la seguridad alimentaria.

La organización espera que este esfuerzo se convierta en una guía práctica para líderes del sector, con estrategias medibles para reducir emisiones, conservar recursos y garantizar condiciones laborales justas.

El proyecto también responde a la creciente demanda de transparencia en el origen de frutas, verduras y flores, tanto de los consumidores como de los minoristas y de las autoridades regulatorias.Con métricas integradas, IFPA busca conectar las políticas regionales con las expectativas internacionales.

Colaboración para un futuro sostenible

La IFPA subraya que la colaboración entre todos los actores de la cadena de suministro será esencial para lograr avances reales. Productores, distribuidores, exportadores y minoristas tendrán un papel activo en la implementación del marco.

Al consolidar alianzas globales y compartir conocimiento, IFPA busca construir una base común de sostenibilidad y responsabilidad social en uno de los sectores agrícolas más dinámicos del mundo.

Frente a los desafíos globales del presente, el nuevo marco de sostenibilidad de IFPA ofrece una ruta clara hacia el futuro: medible, transparente y comprometida con el planeta.