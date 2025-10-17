Primera tienda de Vallarta Supermarkets en Arizona marca un nuevo capítulo

La empresa familiar de supermercados latinos de California, Vallarta Supermarkets, anunció la inauguración de su primera tienda Vallarta Supermarkets en Arizona, programada para enero de 2026. Este es un paso histórico para la empresa, que llevará sus galardonados departamentos de comestibles, sus auténticos sabores mexicanos y su cultura centrada en la comunidad a una nueva región.

La inauguración oficial se realizará el 14 de enero de 2026, con una ceremonia de corte de cinta, presentaciones culturales y obsequios para los primeros visitantes. Los primeros 300 clientes recibirán bolsas reutilizables con productos, mientras que escuelas y organizaciones locales recibirán una donación de $7,500.

“Esta apertura no es solo una tienda más, es el siguiente capítulo en la historia de Vallarta”, afirmó Lizette Gómez, directora de mercadotecnia. “Nuestra reputación se ha construido sobre autenticidad, calidad y comunidad, y nos enorgullece llevar eso a Arizona por primera vez”.

Glendale celebra la llegada de Vallarta Supermarkets

Las autoridades locales declararon que la apertura de la primera tienda de Vallarta Supermarkets en Arizona es una oportunidad para fortalecer tanto la economía como la vida cultural de la ciudad.

“Estoy emocionado de dar la bienvenida a Vallarta Supermarkets en Glendale”, expresó el alcalde Jerry P. Weiers. “Eligieron nuestra ciudad para su primera tienda en Arizona, lo que es un gran logro. Este nuevo supermercado ofrecerá productos de calidad, sabores únicos y empleos locales, impulsando nuestra economía”.

Ubicada en el 5836 W. Camelback Road, la tienda ocupará más de 49,000 pies cuadrados y generará hasta 200 empleos. Su diseño busca ofrecer una experiencia sensorial completa, recreando los colores, aromas y sonidos característicos de los mercados latinos.

Sabores auténticos que definen la experiencia Vallarta

Al ingresar, los clientes encontrarán los departamentos emblemáticos que han hecho famosa a la cadena en California.

En la Tortillería, se prepararán tortillas de maíz y harina recién hechas; la Panadería mostrará pasteles decorados a mano y pan dulce tradicional. En la Carnicería, destacará la popular Carne Asada Original™, marinada con especias exclusivas.

La Cremería ofrecerá quesos típicos como queso fresco y cotija, mientras que la Pescadería y la Cevichería servirán mariscos y ceviches preparados al momento.

Para quienes buscan rapidez, La Cocina ofrecerá platillos listos inspirados en México y Centroamérica. El Bar de Jugos servirá aguas frescas en vitroleros tradicionales, y en la Dulcería los visitantes podrán encontrar dulces, piñatas y artículos para celebraciones. También habrá una estación para personalizar el guacamole al gusto.

Tradición latina con un toque global

Aunque sus raíces son mexicanas, la tienda Vallarta Supermarkets en Arizona incluirá opciones internacionales como sushi enrollado a mano, frutas con Tajín y chamoy, jugos frescos prensados y productos orgánicos.

La Floristería complementará la experiencia con arreglos florales y plantas decorativas, creando un ambiente festivo y familiar.

“Nuestras tiendas son puntos de encuentro donde se unen la comida, la familia y la cultura”, añadió Gómez. “Queremos compartir esa calidez y autenticidad con Glendale”.

Compromiso con la comunidad y el crecimiento

La apertura de la primera tienda de Vallarta Supermarkets en Arizona representa un paso clave en la estrategia de expansión regional de la empresa. Con 63 tiendas en California y más de 8,000 empleados, Vallarta mantiene su enfoque en ofrecer alimentos de alta calidad y en fortalecer las comunidades donde opera.

Los ejecutivos señalaron que la nueva sucursal servirá de modelo para futuras aperturas en el suroeste del país, manteniendo la esencia familiar que distingue a la marca.

“Nuestra misión siempre ha sido servir a las familias con calidad y autenticidad”, subrayó Gómez. “Arizona es apenas el comienzo de nuestro siguiente capítulo”.