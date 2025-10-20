NACS 2025 destaca innovación en sabores que impulsan el crecimiento de las tiendas hispanas

La Convención Anual 2025 de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS), celebrada en Chicago, ofreció una amplia gama de conocimientos y herramientas relevantes para el crecimiento de las tiendas hispanas.

Desde lanzamientos de productos inspirados en sabores globales hasta estrategias empresariales y sesiones educativas, el evento se centró en la innovación y la adaptación de las operaciones minoristas.

Las sesiones educativas destacan la importancia de la conexión personalizada

Las principales conclusiones de las sesiones educativas subrayaron la necesidad de adaptar el surtido, el mercadeo y la experiencia en tienda a las preferencias del consumidor hispano, además de aprovechar la interacción digital y la innovación auténtica de los productos.

Durante una sesión sobre el comercio de conveniencia en América Latina, ejecutivos de Balko Argentina —empresa especializada en el diseño de tiendas minoristas en todo el hemisferio— enfatizaron la importancia de “ser creativos” al desarrollar o renovar locales. Solo mediante la imaginación y la investigación sólida, dijeron, los minoristas podrán atraer y fidelizar a sus compradores de manera constante.

Lecciones empresariales de otras sesiones

El surtido de productos debe priorizar artículos auténticos de los países de origen de los clientes y ofrecer opciones saludables o “mejores para ti”, como productos naturales, orgánicos o de origen vegetal.

Las herramientas digitales deben incluir estrategias bilingües y funciones en aplicaciones que destaquen marcas y productos relevantes, en línea con el uso intensivo que los consumidores hispanos hacen de plataformas como WhatsApp y TikTok.

Las marcas exitosas celebran la autenticidad —sabores regionales, recetas familiares— y, a la vez, incorporan atributos de valor como “sin OGM” o “sin gluten”, que atraen especialmente a las generaciones más jóvenes.

Sabores audaces y colaboraciones entre categorías

Otra sesión destacó que los consumidores hispanos tienen una fuerte preferencia por los sabores intensos y únicos, lo que los convierte en el público ideal para nuevos lanzamientos y colaboraciones entre categorías, lo que impulsa el crecimiento de las tiendas hispanas.

En el área de exhibición, los sabores internacionales fueron el tema central. Entre los alimentos disponibles para degustar había bocados de elote callejero mexicano, chips con queso, barbacoa, plátanos con sabor a cerdo y tacos de marcas como Goya, Isadora y Naughty Chile Taqueria.

Los productos enfocados en bienestar y funcionalidad —como bebidas proteicas transparentes, sobres energéticos y botanas fortificadas— tuvieron gran presencia, reflejando la demanda de opciones más saludables que complementan la oferta tradicional hispana.

El evento también presentó soluciones prácticas para modernizar los entornos de tienda, como mejoras en la señalización y en los esquemas de color, así como estrategias efectivas para incorporar el estilo cultural hispano sin grandes inversiones.

Innovaciones en dulces, botanas y bebidas

Y una conferencia sobre tiendas de conveniencia no estaría completa sin una amplia oferta de dulces, botanas y bebidas (y ahora también de comidas preparadas). Empresas como Ferrara y Mars están apostando fuerte por la tendencia de los productos liofilizados en confitería.

La innovación en botanas alcanzó niveles récord, con sabores intensos y colaboraciones entre categorías —como Reese’s con Oreo— que impulsaron las ventas y la visibilidad de marca. También se observó un aumento notable de marcas de bebidas energéticas en comparación con el año pasado, con compañías como Nutrabolt (C4) y Monster mostrando algunos de los stands más llamativos del evento.

Pepsi también presentó nuevos sabores interesantes, incluido Dirty Dew, que combina Mountain Dew con soda de crema.

Clave para el crecimiento de las tiendas hispanas

El aumento de la oferta de alimentos inspirados en cocinas globales coincide directamente con los gustos y hábitos de los consumidores hispanos, lo que genera amplias oportunidades de comercialización cruzada.

El mensaje subyacente del NACS Show 2025 fue el impulso a los sabores internacionales y a estrategias de exhibición en tienda diseñadas para fomentar el consumo inmediato y las compras por impulso.

La lección más importante que me llevé de Chicago para los lectores de esta columna es que integrar botanas saludables, aprovechar el marketing digital y experimentar con sabores audaces y nostálgicos son claves para mantener el crecimiento de las tiendas hispanas en el sector de tiendas de conveniencia.