Vallarta Supermarkets galardonado como Minorista del Mango del Año 2025

La National Mango Board (NMB) nombró a Vallarta Supermarkets como Minorista del Mango del Año 2025, en reconocimiento a su destacada labor por impulsar las ventas y el consumo del mango entre los hogares de Estados Unidos.

El galardón se entregó el 17 de octubre durante la recepción anual del mango en el Global Produce & Floral Show de la International Fresh Produce Association (IFPA), celebrado en Anaheim, California.

La NMB informó en un comunicado de prensa que el premio resalta el crecimiento sostenido de Vallarta, su creatividad en la exhibición en tiendas y su capacidad para conectar con los consumidores mediante campañas que celebran el sabor y la versatilidad del mango.

Vallarta impulsa el crecimiento del mango en EE. UU.

Cada año, la National Mango Board otorga el reconocimiento Minorista del Mango del Año a los socios comerciales que superan las expectativas en ventas, mercadotecnia y educación del consumidor.

Los ganadores son seleccionados tras una evaluación que considera la innovación, el crecimiento y el compromiso con el desarrollo de la categoría.

Robert Olguín, Senior Produce Buyer, Vallarta Supermarkets, y Claudia López.

El reconocimiento a Vallarta Supermarkets subraya su esfuerzo por convertir al mango en una fruta cotidiana para más familias. La cadena ha diseñado estrategias que combinan promociones atractivas, material educativo y un enfoque multicultural que refleja los gustos de sus comunidades.

Una estrategia centrada en calidad y educación

“Durante años, los mangos han estado entre los cinco productos de mayor volumen en nuestras tiendas”, afirmó Robert Veilleux, vicepresidente de frutas y flores de Vallarta Supermarkets. “El crecimiento de las ventas nos ha impulsado a alcanzar metas que antes parecían imposibles”.

Veilleux explicó que Vallarta Supermarkets ha transformado su programa de mango con un enfoque educativo que resalta los perfiles de sabor y textura de cada variedad. “Nos enorgullece ofrecer mangos orgánicos y trabajar con los mejores productores para garantizar fruta de alta calidad durante todo el año. Esta colaboración con la comisión del mango fortaleció nuestras relaciones con los proveedores y, sobre todo, con nuestros clientes”.

Compromiso que inspira al consumidor

El director ejecutivo de la NMB, Ramón Ojeda, destacó el papel de la cadena de supermercados hispanos en la expansión del consumo del mango. “Vallarta Supermarkets ha demostrado una pasión y un compromiso excepcionales con el mango, no solo a través del crecimiento de las ventas, sino también por la manera creativa en que motiva a los consumidores a disfrutar de esta superfruta todos los días”, señaló.

Ojeda añadió que este reconocimiento reafirma que la innovación y la dedicación pueden transformar la categoría. “Socios como Vallarta Supermarkets muestran que cuando la pasión se une con propósito, los resultados benefician a toda la industria”.

Reconocimiento nacional al Minorista del Mango del Año

Durante la ceremonia en Anaheim, la gerente de marketing minorista de la NMB, María Lovera, entregó el galardón a Robert Veilleux, acompañada por Ramón Ojeda, Lavanya Setia y Madeline Kang. La placa conmemorativa simboliza la relación de confianza y colaboración entre ambas organizaciones.

El Minorista del Mango del Año no solo celebra la excelencia en ventas, sino también la contribución de Vallarta Supermarkets al desarrollo de programas educativos y promocionales que impulsan el consumo de frutas frescas en todo el país.

Un modelo de éxito para el comercio minorista

El crecimiento del mango en Estados Unidos refleja la evolución de los hábitos de compra y la preferencia por alimentos naturales y con valor nutricional. La cadena de supermercados ha sabido capitalizar esta tendencia mediante estrategias que combinan autenticidad, educación y un compromiso genuino con la comunidad.

“Recibir este reconocimiento nos llena de humildad y gratitud”, expresó Veilleux. “Nos motiva a seguir compartiendo el sabor y la alegría del mango con cada cliente que entra a nuestras tiendas”.

Un futuro brillante para la categoría del mango

El reconocimiento a Vallarta Supermarkets como Minorista del Mango del Año 2025 reafirma su liderazgo en la promoción de frutas frescas y saludables, así como su capacidad para conectar con los consumidores a través de experiencias auténticas.

Asimismo, fortalece la misión de la National Mango Board de seguir trabajando con minoristas que impulsen la innovación y el consumo responsable. Juntos, Vallarta y el NMB continúan abriendo camino para que el mango siga ganando espacio en los hogares estadounidenses —una fruta y un cliente, a la vez.