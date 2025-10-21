Cumbre NGA 2025: Tenderos independientes en Washington D. C.

La National Grocers Association (NGA), la principal asociación de la nación que representa a los supermercados comunitarios independientes y distribuidores mayoristas, inició ayer a su Conferencia Ejecutiva y Cumbre de Política Pública 2025 en Washington, D.C. El evento reúne a tenderos independientes y líderes de la industria de todo el país para examinar tendencias emergentes, obtener nuevas perspectivas y participar en diversas y valiosas oportunidades de networking.

La conferencia de este año comenzó con los líderes voluntarios de la Asociación llevando a cabo una serie de reuniones de comités y de la junta directiva, seguidas de un día completo de sesiones dinámicas y liderazgo de opinión sobre el estado y el futuro de la industria de los supermercados.

La conferencia inició con Greg Ferrara, presidente y director ejecutivo (CEO) de la NGA, presentando el Informe sobre el Estado de la Industria, destacando tendencias clave, prioridades de advocacy (defensa de intereses) y la solidez del sector de los supermercados independientes.

“Ejemplificando el espíritu empresarial y de servicio que ha ayudado a nuestra nación a florecer, los supermercados independientes se mantienen en el corazón de las comunidades estadounidenses, grandes y pequeñas”, dijo Greg Ferrara. “A medida que nos acercamos al 250.º aniversario de Estados Unidos, nos enorgullece reunir a minoristas, mayoristas y líderes de la industria en la Conferencia Ejecutiva y Cumbre de Política Pública anual de la NGA para ayudar a los tenderos independientes a navegar cualquier desafío y aprovechar las oportunidades que se presenten. Juntos, estamos trazando un curso para la próxima era de la venta minorista de alimentos, una que abrace la innovación, defienda la competencia justa y fortalezca las tiendas locales que mantienen alimentadas y prósperas a nuestras comunidades”.

Tras los comentarios de Ferrara, Brandon Lipps, cofundador y director de Caprock Strategies y exsubsecretario adjunto de Servicios de Alimentos, Nutrición y Consumo del USDA, presentó “Honrando 250 Años: La Visión del USDA para SNAP y una Nación Más Saludable”, brindando a los asistentes una perspectiva profunda de la política federal de nutrición a medida que la nación se acerca a su 250.º aniversario.

Artículo Relacionado: La NGA reclama al USDA claridad en reglas del SNAP por escasez de centavos Leer Artículo

La tarde presentó una sólida agenda de sesiones que examinaron el futuro de la venta minorista de comestibles, el panorama económico y la innovación operativa, incluyendo:

Supermercados 2026 y Más Allá: La analista de la industria Anne-Marie Roerink (210 Analytics LLC) moderó una dinámica discusión con ejecutivos de Gelson’s Markets, ECRS y Redner’s Markets sobre la evolución del comportamiento del consumidor y la transformación minorista. (Auspiciado por ECRS)

La analista de la industria Anne-Marie Roerink (210 Analytics LLC) moderó una dinámica discusión con ejecutivos de Gelson’s Markets, ECRS y Redner’s Markets sobre la evolución del comportamiento del consumidor y la transformación minorista. (Auspiciado por ECRS) Economía de la Calle Principal (Main Street): Bob Graybill, presidente y CEO de FMS, reveló hallazgos clave del Estudio Financiero de Supermercados Independientes de EE. UU. de 2025. (Auspiciado por National Cooperative Bank)

Bob Graybill, presidente y CEO de FMS, reveló hallazgos clave del Estudio Financiero de Supermercados Independientes de EE. UU. de 2025. (Auspiciado por National Cooperative Bank) Reinventando la Tienda Central (Center Store): Dan Funk, presidente y CEO de Associated Wholesale Grocers, dirigió una atractiva discusión sobre innovación y estrategias de merchandising para revitalizar el desempeño de las categorías centrales de la tienda. (Auspiciado por Nestlé Purina)

Dan Funk, presidente y CEO de Associated Wholesale Grocers, dirigió una atractiva discusión sobre innovación y estrategias de merchandising para revitalizar el desempeño de las categorías centrales de la tienda. (Auspiciado por Nestlé Purina) Estrategia Minorista Re-imaginada: Daniel Hodges, CEO de Retail Store Tours, ofreció interesantes perspectivas sobre la innovación en distintos formatos y el diseño de tiendas.

Daniel Hodges, CEO de Retail Store Tours, ofreció interesantes perspectivas sobre la innovación en distintos formatos y el diseño de tiendas. El Futuro de la Tecnología Minorista: Una sesión enfocada en tecnología moderada por Russ Greenlaw, director de operaciones (COO) de Associated Grocers New England, contó con expertos de Fincretive, Redner’s Markets, Wakefern Food Corp. y VusionGroup. (Auspiciado por VusionGroup)

El primer día concluyó con una recepción de apertura a beneficio de la Fundación NGA, celebrando el liderazgo de la industria y apoyando las iniciativas de la NGA en educación y desarrollo de la fuerza laboral.

Acerca de la NGA

La NGA es la asociación nacional de comercio que representa a los tenderos minoristas y mayoristas comunitarios que comprenden el sector independiente de la industria de la distribución de alimentos. Un minorista independiente es una empresa minorista de alimentos de propiedad o control privado que opera una variedad de formatos. El sector de los supermercados independientes es responsable de alrededor del $1.2% de la economía general del país y genera más de 250 mil millones de dólares en ventas, 1.1 millones de empleos, 39 mil millones de dólares en salarios y 36 mil millones de dólares en impuestos. Los miembros de la NGA incluyen supermercados minoristas y mayoristas ubicados en cada distrito del Congreso en todo el país, así como asociaciones estatales de tenderos, fabricantes y proveedores de servicios.