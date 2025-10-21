Kroger busca 18,000 nuevos empleados

Kroger anunció que su Familia de Compañías está buscando contratar a más de 18,000 empleados para prepararse para la temporada alta navideña y más allá. La empresa invita a explorar roles gratificantes de atención al cliente, como cajeros, empacadores, empleados de panadería/delicatessen, técnicos de farmacia y muchos más.

“Nuestros increíbles empleados son el corazón de Kroger, sirviendo a nuestros clientes con dedicación todos los días”, comentó Tim Massa, vicepresidente ejecutivo y director de Experiencia del Empleado. “A medida que entramos en esta temporada especial de generosidad y gratitud, nos emociona dar la bienvenida a nuevos asociados para que se unan a nosotros y brinden alimentos frescos y accesibles junto con experiencias excepcionales para el cliente. Ya sea una sonrisa cálida, una mano amiga o la recomendación de una receta, nuestros empleados juegan un papel vital en la creación de momentos importantes durante la temporada navideña y en el futuro”.

The Kroger Co. ha sido reconocida por Handshake por su excelencia en la contratación de talento joven, ha sido nombrada una de las Compañías Más Confiables de Estados Unidos por Newsweek y se ha clasificado entre los 100 mejores lugares para trabajar en TI de Computerworld durante siete años.

La Familia de Compañías Kroger ofrece recursos, beneficios y capacitación para apoyar y desarrollar a sus empleados:

Salarios y Prestaciones: Kroger ofrece paquetes de compensación completos, que incluyen salarios y sueldos competitivos, planes de ahorro para el retiro y atención médica asequible. En los últimos siete años, la compañía ha incrementado los salarios y beneficios integrales en un 38%.

Educación Continua y Reembolso de Colegiatura: Kroger ofrece un programa de reembolso de colegiatura, con hasta $21,000 dólares tanto para empleados de medio tiempo como de tiempo completo, cubriendo desde cursos de GED hasta programas de doctorado. Desde su inicio, este programa ha aportado más de 64 millones de dólares para empoderar a los empleados de la Familia de Compañías Kroger en su educación, siendo el 89% de los beneficiarios empleados por hora.

Capacitación y Desarrollo: Kroger ofrece capacitación y recursos bajo demanda y específicos para cada puesto a través de canales internos y plataformas de aprendizaje modernas, así como capacitación en liderazgo, avance profesional y diversidad e inclusión.

Salud y Bienestar: Kroger continúa apoyando la seguridad, salud y bienestar de sus empleados. Los asociados tienen acceso a recursos como Magellan Health, disponible 24 horas al día, siete días a la semana, que ofrece sesiones de coaching gratuitas, y asesoramiento virtual con BetterHelp.

Bienestar Financiero: Kroger ofrece apoyo confidencial y gratuito de asesoría financiera, brindando a los empleados acceso a asesores, así como a herramientas y recursos en línea para crear un plan de ahorro, aprender a evitar errores financieros comunes y explorar oportunidades para maximizar todos los beneficios de la compañía disponibles.

Ventajas y Descuentos: Kroger ofrece horarios flexibles, descuentos en comestibles, productos electrónicos, servicios de streaming, viajes y más.

Empleado Destacado: Conoce a Chelsey, Decoradora de Pasteles de Kroger

Cuando Chelsey buscaba un trabajo de medio tiempo después de convertirse en madre, acudió a Kroger. Comenzó en la panadería, pero el equipo descubrió rápidamente su talento para la decoración de pasteles y pronto estuvo utilizando sus habilidades creativas para decorar hermosos pasteles para las ocasiones especiales de los clientes. A Chelsey le encanta la flexibilidad de su rol, que le permite ser la mamá que desea para sus hijos y al mismo tiempo crear conexiones con los clientes. Puedes obtener más información sobre Chelsey aquí.

Aquellos que buscan una nueva oportunidad como la de Chelsey están invitados a presentar su solicitud utilizando la experiencia de candidato optimizada para dispositivos móviles, que facilita más que nunca encontrar el puesto perfecto, postularse sin problemas utilizando las capacidades de importación de perfiles de LinkedIn o Indeed y unirse al equipo, rápidamente.

Visita krogerfamilycareers.com para obtener más información sobre cómo hacer una carrera en Kroger.