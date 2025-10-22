Campaña de donaciones de Save A Lot recauda $30,000 para Meals on Wheels America

La primera campaña de donaciones de Save A Lot en favor de Meals on Wheels America recaudó $30,000 gracias a la generosidad de los clientes y al aporte equivalente de la compañía. La iniciativa, realizada durante dos semanas en honor al Día Nacional de los Abuelos, destacó el poder de la solidaridad comunitaria.

En 130 tiendas participantes, los compradores donaron un total de $14,916 para apoyar a los programas locales de Meals on Wheels, que brindan alimentos y compañía a adultos mayores que enfrentan hambre y aislamiento. Save A Lot igualó la cantidad, lo que duplicó el impacto de la colecta.

“Nos enorgullece donar a la comunidad y respaldar la misión de Meals on Wheels de ayudar a los adultos mayores necesitados”, expresó Jerome Bouyer, vicepresidente de Operaciones Minoristas de Save A Lot. “La respuesta de nuestros clientes y equipos ha sido increíble y, juntos, logramos un impacto significativo”.

Tiendas destacadas lideran la recaudación

Las tiendas de Shelby (Ohio), Crystal River (Florida), Ashland (Ohio), Kenton (Ohio) y Port Richey (Florida) encabezaron la lista de recaudación, lo que demuestra el compromiso de sus comunidades locales.

Estos resultados reflejan la filosofía de Save A Lot de fortalecer los vecindarios donde viven sus clientes y empleados. La empresa, reconocida por ofrecer alimentos a precios bajos, también invierte en programas que promueven el bienestar social y familiar.

El éxito de la campaña de donaciones de Save A Lot muestra cómo la colaboración entre minoristas y consumidores puede transformar vidas, especialmente la de los adultos mayores que dependen del apoyo comunitario para mantener su independencia.

Artículo Relacionado: Impacto Social de Save A Lot: Un Legado de Compromiso y Valor Lea el Artículo

Meals on Wheels America amplía su alcance

Meals on Wheels America agrupa a más de 5,000 programas comunitarios en todo el país. Con la ayuda de más de dos millones de voluntarios, esta red brinda alimentos nutritivos, visitas amistosas y chequeos de bienestar a adultos mayores en riesgo de inseguridad alimentaria.

Además de distribuir alimentos, la organización impulsa investigaciones, liderazgo y defensa pública para fortalecer los programas locales y garantizar que cada persona mayor pueda vivir con dignidad, independencia y buena salud.

“Nos honra ser beneficiarios de esta campaña y agradecemos profundamente la generosidad de Save A Lot y de sus clientes”, dijo Len Walder, director sénior de Alianzas Corporativas de Meals on Wheels America. “Los fondos y la conciencia generada contribuirán a reforzar los programas de nutrición para adultos mayores en todo el país”.

Apoyo vital para los adultos mayores

Los $30,000 recaudados permitirán que Meals on Wheels continúe ofreciendo servicios esenciales a adultos mayores confinados en sus hogares. Muchos enfrentan limitaciones de movilidad, transporte o presupuesto, lo que les dificulta acceder a alimentos y atención básica.

Para ellos, una comida caliente y una conversación pueden marcar la diferencia entre la soledad y la conexión. Iniciativas como la campaña de donaciones de Save A Lot son clave para combatir el hambre y el aislamiento de este sector creciente de la población estadounidense.

Fundada en 1977, Save A Lot cuenta con unas 700 tiendas independientes en 30 estados y se ha consolidado como una de las principales cadenas de supermercados de descuento del país.

Más allá de su modelo de precios bajos, la empresa impulsa acciones comunitarias que incluyen el apoyo a bancos de alimentos, programas nutricionales y, ahora, iniciativas centradas en el bienestar de los adultos mayores.