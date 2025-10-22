Expansión de Winn-Dixie en Florida: SEG cambia su nombre y vende 32 tiendas

Southeastern Grocers (SEG) venderá 32 tiendas fuera de Florida para concentrar sus esfuerzos en el estado. Con esto, implementa una estrategia de expansión de Winn-Dixie en Florida bajo el nuevo nombre corporativo: The Winn-Dixie Company. Este movimiento representa un paso decisivo en la historia centenaria de la cadena. Además, alinea los recursos en los que la marca tiene su mayor fortaleza.

La transición también refleja la estrategia a largo plazo de la compañía para modernizar las tiendas, mejorar la experiencia del cliente e invertir en las comunidades que la han apoyado por generaciones. Por lo tanto, refuerza su compromiso con los clientes y con el crecimiento sostenible.

Cambio de nombre a The Winn-Dixie Company

El cambio unifica las operaciones de SEG bajo una marca icónica que honra su legado de más de 100 años en Florida. Anthony Hucker, presidente y director ejecutivo, dijo: “Durante un siglo, Winn-Dixie ha sido orgullosamente parte de Florida. Nuestra historia se basa en la resiliencia y el espíritu de su gente, y esa base guiará nuestro futuro.”

Además, Hucker destacó la visión de crear “tiendas centradas en la comunidad” que satisfagan las necesidades de los clientes locales. Al mismo tiempo, integran modernidad y conveniencia. “Al iniciar nuestro próximo siglo como The Winn-Dixie Company—una empresa nueva con 100 años de historia—aceleramos nuestro crecimiento donde tenemos nuestras raíces más profundas”, añadió.

Este rebranding y enfoque estratégico forman parte de una amplia estrategia de expansión de Winn-Dixie en Florida, con el objetivo de fortalecer la presencia del supermercado en regiones clave del estado y en algunos mercados de Georgia.

Nuevas tiendas, remodelaciones e innovaciones para clientes

Se planifican numerosas remodelaciones y nuevos proyectos de tiendas en todo Florida. Las inversiones mejorarán la distribución de espacios, la iluminación, la señalización y la experiencia de compra. Así, crearán entornos atractivos para familias y comunidades.

La cadena también amplía su portafolio de licorerías mediante formatos innovadores. Además, potencia su línea de productos propios, destacando el regreso del emblemático Lip Lickin’ Chicken a principios de 2026.

Asimismo, Winn-Dixie está probando nuevas facilidades para sus clientes. Por ejemplo, la entrega de comestibles en línea a través de terceros y de quioscos de devolución combinan la tradición de los supermercados de barrio con tecnología moderna.

Adquisición de Hitchcock’s Markets refuerza el norte de Florida

Como parte de su estrategia de expansión de Winn-Dixie en Florida, SEG adquirió Hitchcock’s Markets en Alachua, Keystone Heights y Williston.

La compañía transformará estas tiendas en sucursales de Winn-Dixie, con aperturas escalonadas a partir de finales de 2025.

La nueva tienda de Williston, en 434 E. Noble Ave., abrirá a principios de diciembre de 2025, reemplazando la cercana de 727 W. Noble Ave. Los empleados de la tienda antigua continuarán en la nueva ubicación. Por su parte, las tiendas de Alachua y de Keystone Heights se abrirán antes del verano de 2026. Esto reforzará la presencia de Winn-Dixie en el norte del estado.

Venta de tiendas fuera de Florida

Para concentrarse en Florida, SEG venderá 32 tiendas Winn-Dixie y ocho Harveys Supermarkets en Alabama, Georgia, Louisiana y Mississippi.

Aunque es una decisión difícil, la compañía mantendrá operaciones en el sur de Georgia, incluyendo Brunswick, Folkston, Lake Park, St. Simons Island y Valdosta.

Se espera que los cierres y los cambios de marca se completen a inicios de 2026, coincidiendo con el lanzamiento oficial de The Winn-Dixie Company. Hucker reiteró que la empresa apoyará a los empleados y a los clientes durante la transición, con cuidado y respeto.

Un futuro enfocado para The Winn-Dixie Company

Tras estas acciones, The Winn-Dixie Company operará aproximadamente 130 supermercados y 140 licorerías independientes o ubicadas en tiendas de comestibles.

La empresa planea inversiones audaces en tecnología, nuevos productos y experiencias de compra. Al mismo tiempo, mantendrá su propósito: servir a las comunidades, enriquecer a las familias y honrar sus raíces en Florida.

“Este es un momento decisivo para Winn-Dixie”, dijo Hucker. “Seguimos comprometidos con las personas, comunidades y empleados que nos han apoyado durante generaciones. Nuestra estrategia de expansión de Winn-Dixie en Florida asegura que crezcamos más fuertes donde comenzó nuestra historia.”