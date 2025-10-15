Crecimiento de ventas de comestibles en línea alcanza récord de $12.5 MM en septiembre

El crecimiento de ventas de comestibles en línea en EE. UU. alcanzó un nuevo récord en septiembre de 2025, con ingresos de $12,500 millones, un aumento del 31 % frente al año anterior, según la encuesta Grocery Shopper Survey de Brick Meets Click, patrocinada por Mercatus.

Récord histórico en el número de compradores en línea

El aumento fue impulsado por la mayor base de usuarios activos mensuales registrada hasta la fecha.

En septiembre, el número total de compradores en línea creció casi un 13% interanual, impulsado principalmente por consumidores que volvieron a realizar pedidos después de varios meses, de acuerdo con la encuesta.

Los tres métodos de compra —entrega a domicilio, recogida en tienda y envío a casa— mostraron avances, con la entrega alcanzando un nuevo récord. Además, el grupo de mayores de 60 años representó casi la mitad del crecimiento interanual, confirmando la rápida adopción digital entre los consumidores mayores.

Más pedidos por cliente consolidan la tendencia digital

La frecuencia de pedidos aumentó por decimotercer mes consecutivo, con un alza del 9% respecto al año pasado. Más clientes realizaron tres o más pedidos en septiembre, reflejando una mayor confianza en los servicios digitales.

Las áreas metropolitanas pequeñas registraron el crecimiento relativo más alto, casi el doble que las grandes ciudades, lo que demuestra cómo los mercados suburbanos impulsan el crecimiento de ventas de comestibles en línea en EE. UU.

Aumenta el gasto promedio en cada pedido

El valor promedio de los pedidos para entrega y recogida aumentó casi 8% interanual. Los supermercados, las tiendas de descuento y los clubes mayoristas reportaron incrementos sólidos.

Brick Meets Click informó que las cadenas de bajo costo y los clubes de membresía lideraron el gasto, mientras que los servicios de envío a domicilio, especialmente los de Amazon, registraron un aumento del 11% en el valor promedio gracias a la expansión de su servicio de comestibles frescos en el mismo día.

Las compras en línea ganan más participación en el gasto semanal

Las compras digitales representaron casi el 19% del gasto total en comestibles durante septiembre, 400 puntos básicos más que el año pasado y el segundo nivel más alto desde mayo de 2020.

Este avance se traduce en un menor rendimiento de las tiendas físicas. Entre enero y septiembre de 2025, las ventas presenciales crecieron menos del 1.5% interanual, frente al 3% registrado en el mismo periodo de 2024.

La tendencia plantea nuevos retos para las cadenas regionales, que enfrentan la creciente presión de los gigantes nacionales del canal digital.

Walmart y Target amplían su dominio digital

“Las tasas de clientes que también compraron comestibles en línea con Walmart siguieron aumentando significativamente en 2025, y las de Target también crecieron, aunque en menor medida”, señaló David Bishop, socio de Brick Meets Click.

Bishop destacó que el número de compradores que hicieron al menos un pedido con grandes minoristas aumentó de forma notable en septiembre.

Este patrón refleja la dificultad de los supermercados regionales para mantener su cuota de mercado en el entorno digital, donde el crecimiento de ventas de comestibles en línea en EE. UU. sigue acelerándose.

una competencia cada vez más intensa

El sólido desempeño de septiembre marca un punto de inflexión para la industria alimentaria estadounidense. Con los mayores ya integrados al comercio electrónico y los mercados suburbanos en expansión, los analistas prevén que los minoristas deberán reforzar sus plataformas digitales o perderán relevancia.

Según Brick Meets Click y Mercatus, se espera que el crecimiento de ventas de comestibles en línea en EE. UU. mantenga un ritmo de dos dígitos en el cuarto trimestre, impulsado por las compras para las fiestas y la temporada invernal.

Las cadenas que inviertan en logística digital, personalización y experiencias sin fricción serán las que mejor se adapten al nuevo panorama del comercio minorista alimentario en 2026.