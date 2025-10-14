Llega ‘swicy’, el nuevo sabor de Mars para 2026

Mars, el fabricante de algunas de las golosinas y snacks más icónicos del mundo, está implementando innovaciones muy esperadas y de tendencia en todo su catálogo para 2026. Los próximos lanzamientos reimaginan marcas clásicas que los consumidores conocen y adoran a través de nuevos e inesperados perfiles de sabor y formatos, impulsados por las preferencias actuales de los consumidores.

Las nuevas golosinas de marcas icónicas de Mars, incluyendo M&M’S®, SKITTLES® y SNICKERS® –presentadas en feria comercial de la National Association of Convenience Stores (NACS) 2025 este mes en Chicago– se lanzarán a nivel nacional en 2026.

Desde la expansión de sus productos liofilizados (freeze-dried) hasta la inclinación por el sabor ácido y la nostalgia, los últimos productos de Mars combinan clásicos queridos con texturas de moda y sabores audaces. Ya sea que los fanáticos busquen bocados fáciles de consumir (poppable bites) o mezclas agridulces y picantes (swicy), cada innovación está respaldada por insights y preferencias del consumidor y seguramente se convertirá en su próxima golosina imprescindible.

Las nuevas innovaciones de sabor para 2026 incluyen:

M&M’S® Bakery Collection – Voto de Sabor: M&M’S® trae de vuelta una colaboración favorita de los fanáticos en 2026, M&M’S® Voto de Sabor, presentando sabores inspirados en pastelería clásica. La Colección M&M’S® Bakery incluye sabores a Rollo de Canela con Crema de Cacahuate, Pastelito de Cereza y Chocolate y Pay de Limón.

“Nuestras marcas icónicas están siempre adaptándose. Diseñamos y ofrecemos cuidadosamente deliciosas golosinas para mantener a los consumidores y fanáticos entusiasmados y hablando de lo que viene, y nuestras nuevas innovaciones reflejan eso”, dijo Gabrielle Wesley, directora de Marketing de Mars Wrigley Norteamérica. “Por supuesto, tenemos más diversión bajo la manga para el próximo año, pero estamos ansiosos por comenzar el 2026 con un inicio swicy”.

Primeros descubrimientos en NACS Show 2025

Mars está presentando varias de sus innovaciones para 2026 y los favoritos de los fanáticos de 2025 en la feria comercial de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia (NACS) este mes en Chicago. Los visitantes al stand de Mars Wrigley (#S6531) pueden probar varios productos, incluyendo M&M’S® POP’D Caramelo, M&M’S® Cacahuate Tostado con Miel, SKITTLES® POP’d (ahora en tamaño para compartir), SKITTLES® Gomitas Fuego, SNICKERS® Xtreme, TWIX® Snickerdoodle, LIFE SAVERS® X’s and O’s, COMBOS® Ajo Parmesano y RESPAWN by Razer™.

Mars Helados también está celebrando la nueva SNICKERS® Barra de Helado de Crema de Cacahuate Crujiente en NACS. Mars es líder en la venta de novedades congeladas en tiendas de conveniencia con las Barras de Helado SNICKERS® y TWIX®, y esta última innovación se basa en la popularidad del portafolio de Mars, con un nuevo giro a una golosina icónica.

“Esta nueva línea es un testimonio de nuestro compromiso de ofrecer experiencias de snacking que se adapten a la vida acelerada de los consumidores de hoy”, dijo Tim Lebel, presidente de Ventas de Mars Wrigley Norteamérica. “Dado que las tiendas de conveniencia son el centro del mundo de los snacks, siguen siendo un destino preferido para las golosinas Mars que nuestros fanáticos anhelan”.