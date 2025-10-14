Walmart se asocia con OpenAI para compras con IA

Walmart anunció una nueva alianza con OpenAI que comenzará permitiendo a los clientes y miembros comprar en Walmart a través de ChatGPT usando la función de Pago Instantáneo (Instant Checkout). Ya sea para planificar comidas, reabastecer artículos esenciales del hogar o encontrar algo nuevo, los clientes podrán simplemente chatear y comprar, y Walmart se encargará del resto.

“Durante muchos años, la experiencia de compra en el comercio electrónico consistió en una barra de búsqueda y una larga lista de resultados. Eso está a punto de cambiar. Se acerca una experiencia nativa de IA que es multimedia, personalizada y contextual. Nos dirigimos hacia ese futuro más agradable y conveniente con Sparky y a través de alianzas, incluyendo este paso importante con OpenAI”, comentó Doug McMillon, presidente y director ejecutivo de Walmart Inc.

En el centro de esta transformación se encuentran los momentos cotidianos que definen cómo compra la gente. Este es el comercio agencial en acción: donde la IA pasa de ser reactiva a proactiva, de estática a dinámica. Aprende, planea y predice, ayudando a los clientes a anticipar sus necesidades incluso antes de que ellos lo hagan.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con Walmart para hacer que las compras cotidianas sean un poco más sencillas. Es solo una de las maneras en que la IA ayudará a las personas todos los días como parte de nuestro trabajo conjunto”, señaló Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI.

Actualmente, Walmart y Sam’s Club aprovechan la IA en cada parte de su negocio. No se trata solo de moverse rápido; se trata de moverse de manera más inteligente y con un propósito. Desde la mejora del catálogo de productos y la reducción de los tiempos de producción de moda en hasta 18 semanas, hasta asegurar un viaje de compra más fluido y reducir los tiempos de resolución de atención al cliente en hasta un 40%, la compañía está aplicando la IA para que cada experiencia de compra sea más conveniente y gratificante.

Walmart también está empoderando a sus asociados con herramientas y capacitación en IA, promoviendo la alfabetización en IA en toda su fuerza laboral como uno de los primeros socios en adoptar las certificaciones de OpenAI y desplegando ChatGPT Enterprise a equipos en toda la compañía.

Mientras Walmart define el futuro del retail, su enfoque se mantiene: liderado por personas e impulsado por la tecnología, ayudando a las personas a ahorrar dinero y a vivir mejor.

El futuro del retail no se trata de reemplazar la conexión humana con máquinas, sino de usar la IA para eliminar fricciones y hacer que los momentos cotidianos sean más fáciles, inteligentes y agradables.