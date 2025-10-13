Miami-Dade honra el compromiso comunitario de Sedano’s Supermarkets

Sedano’s Supermarkets, la cadena hispana líder en la Florida, fue reconocida oficialmente por el condado de Miami-Dade, que proclamó el 10 de octubre como el Día de Sedano’s Supermarkets. El homenaje destaca el compromiso comunitario de Sedano’s Supermarkets, que ha definido el desarrollo social y económico del sur de la Florida durante más de seis décadas.

La ceremonia privada se llevó a cabo en la sede corporativa de la empresa en Hialeah, con la presencia de directivos, empleados, funcionarios locales y socios comunitarios. El evento incluyó la lectura de la proclamación, reconocimientos a empleados y discursos que resaltaron el vínculo duradero entre Sedano’s y la comunidad.

historia construida sobre servicio y cercanía

Fundado en 1962 por las familias Herrán y Guerra, Sedano’s pasó de ser una pequeña tienda de vecindario a convertirse en la mayor cadena hispana independiente del país. Con 32 tiendas y más de 3,000 empleados, la empresa continúa representando la diversidad cultural y el espíritu trabajador de Florida.

“Este reconocimiento no es solo para Sedano’s como empresa; es para las personas que han cruzado nuestras puertas, las familias que hemos alimentado y las generaciones que siguen confiando en nosotros”, expresó Javier Herrán, director de marketing de Sedano’s Supermarkets. “El Día de Sedano’s Supermarkets celebra ese recorrido compartido y nuestro compromiso comunitario”.

Sedano’s mantiene una participación constante en campañas alimentarias, programas educativos y eventos culturales que fortalecen las comunidades locales del sur de la Florida.

Artículo Relacionado: Groceryshop 2025 destaca innovaciones tecnológicas para tiendas hispanas Lea el Artículo

Un pilar en la identidad de Miami-Dade

La proclamación del condado describió a Sedano’s como “más que un supermercado: un reflejo de las comunidades vibrantes que sirve”. El texto resaltó que el compromiso comunitario de Sedano’s Supermarkets ha sido fundamental para el desarrollo cultural y económico de la región.

Desde su apoyo a pequeñas empresas hasta sus colaboraciones con organizaciones locales, Sedano’s ha demostrado su dedicación a construir un Miami-Dade más fuerte e inclusivo. “Sedano’s encarna los valores que hacen grande a este condado: familia, esfuerzo y comunidad”, afirmó la declaración.

Reconocimiento culinario internacional refuerza su legado

Además, Sedano’s fue mencionado esta semana por la reconocida chef Michelle Bernstein, ganadora del premio James Beard, en un reportaje de la BBC titulado “La guía de una chef latina sobre los mejores sándwiches cubanos de Miami”.

“Sedano’s es conocido por su deli y su comida preparada. Puedes pedir un sándwich cubano fresco y caliente, todo hecho al momento”, comentó Bernstein. “Si paso por un Sedano’s, no puedo evitar detenerme, pedir un cubano y hacer unas compras”.

Sus palabras refuerzan la conexión cultural y emocional que Sedano’s mantiene con la comunidad de Miami.

Seis décadas de servicio y responsabilidad

Durante más de 60 años, Sedano’s ha mantenido su esencia basada en la autenticidad, el servicio y la cercanía. El compromiso comunitario de Sedano’s Supermarkets sigue guiando su misión: apoyar causas locales, fomentar la educación y responder ante las necesidades sociales.

Herrán afirmó que el reconocimiento del condado reafirma la responsabilidad de la empresa con las generaciones futuras. “Nos sentimos honrados por esta distinción y comprometidos a seguir sirviendo con el corazón, fortaleciendo las comunidades que nos han apoyado desde nuestros inicios.”