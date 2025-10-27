La nostalgia impulsa las tendencias en el consumo de snacks durante las fiestas de fin de año

Los recuerdos familiares y las tradiciones de temporada siguen definiendo cómo los estadounidenses disfrutan sus botanas durante las fiestas. El informe State of Snacking™ 2024 de Mondelēz International revela que las tendencias en el consumo de snacks durante la temporada navideña están impulsadas por la conexión emocional y el deseo de revivir el pasado.

Más de tres cuartas partes de los adultos afirman que sus snacks favoritos les recuerdan a su infancia. El 73 % asegura que ciertos productos han pasado de generación en generación.

“Los snacks son mucho más que satisfacer un antojo. Se trata de revivir recuerdos y fortalecer vínculos, especialmente en la temporada navideña”, dijo Melissa Davies, gerente sénior de Global Insights & Trendspotting en Mondelēz International. “Ya sea recreando momentos de la infancia o creando nuevos rituales, los snacks son esenciales para celebrar y conectar con los demás”.

Recuerdos que influyen en las tendencias en el consumo de snacks

El 77 % de los consumidores estadounidenses reconoce que comer los snacks de su niñez les provoca nostalgia. Esa emoción influye directamente en sus decisiones de compra.

Las marcas lo saben. Por eso recurren a productos clásicos y sabores de temporada para atraer a un público que busca reconectar con el pasado.

Tres de cada cuatro estadounidenses comparten sus snacks favoritos de la infancia con otros. La mayoría dice que los busca cuando visita el hogar familiar. Según Mondelēz, este comportamiento confirma el valor emocional que los consumidores atribuyen a las marcas que han acompañado su historia personal.

Más frecuencia y nuevas generaciones marcan el consumo de snacks

El informe indica que el 91 % de los consumidores globales come al menos un snack al día. El 63 % consume dos o más. En Estados Unidos, la frecuencia aumenta, sobre todo entre los más jóvenes.

En comparación con 2023, el 65 % de la Generación Z y los Millennials comieron snacks con mayor frecuencia. El año anterior, la cifra fue de 59 %.

El consumo por la tarde y la noche presenta los mayores aumentos. Un 81 % de los estadounidenses afirma depender de una botana para “seguir adelante” o darse un gusto personal.

Dos de cada tres aseguran que comer snacks mejora su estado de ánimo. El 76 % lo percibe como una forma de autocuidado. Estos datos confirman que las tendencias en el consumo de snacks tienen una función emocional y social durante las fiestas.

Indulgencia con moderación

Durante la temporada de fiestas, los consumidores buscan un equilibrio entre bienestar y placer. El 87 % de los estadounidenses coincide en que “la vida es más divertida con un poco de indulgencia”. Es un aumento de cinco puntos respecto de 2023.

Aunque la conciencia sobre la salud sigue alta, el enfoque cambió. Ya no se trata de contar calorías, sino de moderar. Por su parte, el 78 % prioriza los ingredientes de calidad por encima del número de calorías. Mientras tanto, el 74 % prefiere botanas con mayor valor nutricional.

El chocolate y las galletas siguen siendo los favoritos de temporada. El 73 % de los consumidores afirma que “no puede imaginar un mundo sin chocolate”, lo que confirma su papel como protagonista en las celebraciones decembrinas.

Oportunidades comerciales impulsadas por las tendencias en el consumo de snacks

Los hallazgos del informe State of Snacking™ 2024 ofrecen una guía clara para marcas y minoristas que buscan aprovechar las tendencias en el consumo de snacks en Estados Unidos.

Las estrategias más efectivas deben apelar a la nostalgia y a la conexión familiar. Empaques retro, sabores clásicos y campañas que evoquen recuerdos compartidos pueden marcar la diferencia.

El estudio también destaca la creciente influencia de las redes sociales en el descubrimiento de nuevos productos. El 60 % de los consumidores globales, y casi tres cuartas partes de los jóvenes estadounidenses, aseguran que plataformas como Instagram o TikTok los inspiran a probar nuevos snacks. Esto abre oportunidades para lanzamientos por tiempo limitado y para narrativas estacionales.

Tradición, emoción y futuro del mercado

El informe State of Snacking™ 2024 deja claro que las tendencias en el consumo de snacks van más allá del sabor. Reflejan la necesidad humana de conexión, identidad y disfrute compartido.

Como expresó Davies: “Las botanas conectan a las personas a través de generaciones. En las fiestas, nos recuerdan de dónde venimos y nos acercan unos a otros”.

Con el regreso de sabores clásicos y el auge del consumo más consciente, esta temporada se perfila como una de las más sólidas para la industria de snacks en Estados Unidos.