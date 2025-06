Purple Crow inaugura su nueva sede y celebra el show del verano 2025

La empresa de distribución de alimentos hispanos Purple Crow celebró la inauguración oficial de su nueva sede y centro logístico de casi 900,000 pies cuadrados el miércoles 11 de junio. Al día siguiente, realizó su primer show comercial del verano en las nuevas instalaciones con una asistencia récord de proveedores y compradores de comestibles.

Este movimiento estratégico posiciona aún más a la compañía como referente en la distribución de alimentos hispanos, al centralizar operaciones en el antiguo complejo de la fábrica de cigarrillos Reynolds.

Abasto Media, publicación comercial nacional dedicada a la industria hispana de alimentos y bebidas, también trasladó sus oficinas a las nuevas instalaciones, lo que reforzará aún más la conexión entre las dos empresas.

Nueva sede y promesa de crecimiento

Ubicada en Whitaker Park, en pleno corazón de Winston‑Salem, la infraestructura moderna impulsará aún más la distribución de alimentos hispanos en diez estados del este de EE. UU., desde Delaware hasta Alabama.

A la inauguración asistieron las autoridades locales lideradas por el alcalde de Winston-Salem, Allen Joines, la cónsul general de México en Carolina del Norte, Claudia Velasco Osorio, los miembros de la junta directiva de la empresa, invitados especiales, empleados, y la familia de los tres fundadores de la compañía, Dan, Nathaniel y Phil Calhoun.

En su discurso, Dan Calhoun, CEO del Purple Crow, reconoció el valor de Winston‑Salem como polo de talento y recalcó que la nueva sede consolidará los servicios de logística y distribución.

“Esto no es solo una inauguración, es un momento decisivo”, afirmó Dan Calhoun, CEO del Purple Crow. “Estamos orgullosos de celebrarlo con nuestra comunidad de proveedores, clientes y empleados, que han hecho posible este momento increíble”.

Por su parte, los miembros de la junta de directores, Ken Langone, filántropo y cofundador de The Home Depot; Thomas L. Teague, presidente y CEO de Salem Corporation; Carlos Evans, exvicepresidente ejecutivo de Wells Fargo; Al Carey, presidente ejecutivo de Unifi, Inc. y ex director ejecutivo de PepsiCo North America; Steve Spinner, inversor y asesor de empresas emergentes, celebraron el relanzamiento de un espacio emblemático, adquirido para impulsar desarrollo económico regional.

La junta directiva brinda apoyo clave al Purple Crow

La remodelación de las históricas instalaciones de la antigua fábrica de Reynolds en Whitaker Park, demuestra una visión centrada en convertir legados industriales en motores de empleo y valor comunitario.

Durante la inauguración, Rick Calabro, director general de Purple Crow, destacó la fuerte interacción entre proveedores y compradores como motor de crecimiento mutuo.

“Lo mejor está por llegar”

“Estamos muy agradecidos a nuestros clientes y les agradecemos que nos hayan confiado sus negocios. Este es nuestro nuevo hogar y, sin duda, es algo muy importante para nosotros. Estamos aquí para servirles con mayor pasión, determinación y atención. Por eso, gracias a todos nuestros clientes y un agradecimiento especial a nuestros empleados”, dijo Calabro.

Destacó el papel esencial que desempeña todo el equipo del Purple Crow. “La dedicación, la ética, el corazón, a veces la adrenalina y el amor que ponen en su trabajo son la base de nuestro negocio, mucho más que los ladrillos y el cemento. A nuestros socios y proveedores, a cada uno de ustedes, les estamos muy agradecidos por su colaboración, por estar aquí hoy, ayudándonos a celebrar. Hemos logrado mucho gracias al trabajo que hacemos juntos. Y lo mejor está por llegar, porque esto es sólo el principio, así que abróchense los cinturones”.

Como parte de la ceremonia de inauguración, representantes de R.J. Reynolds (RJR) entregaron a la junta directiva de Purple Crow la pala original utilizada para iniciar las obras de la planta en 1958, un gesto simbólico que vincula el legado del lugar con su papel de vanguardia en la economía de Carolina del Norte.

Primer Show del Verano del Purple Crow en sus nuevas instalaciones

Al día siguiente de la apertura –el jueves 12 de junio–, Purple Crow organizó su primer food show del verano en su piso de exhibición dedicado exclusivamente a sus eventos comerciales. El show batió récord en asistencia con la masiva participación de empresas hispanas con amplios catálogos de productos –snacks, lácteos, bebidas, ingredientes, y más–, y la vista de centenares de compradores y visitantes de la industria.

Mientras marcas reconocidas presentaron innovaciones y generaron alianzas comerciales, los asistentes declararon que el amplio espacio del piso de exhibición incentivó reuniones espontáneas, permitiendo cerrar negocios en el acto.

El ambiente de la feria comercial reflejó energía, optimismo y comunidad entre expositores. Cada presentación buscó visibilizar productos auténticos y fomentar networking efectivo.

Trayectoria y liderazgo en distribución de alimentos hispanos

Desde su creación, Purple Crow ha escalado hasta convertirse en uno de los principales proveedores de productos hispanos en el este de Estados Unidos.

Bajo la premisa “Fresh, Reliable Excellence”, la compañía atiende a más de 2,000 tiendas y servicios de alimentos, destacándose por ofrecer productos con bajo mínimo de compra y entregas rápidas al día siguiente.

Este enfoque ha impulsado relaciones de largo plazo con proveedores de México, Centroamérica y el sur de EE. UU.

Conexión con la comunidad y proyección empresarial

Con un fuerte compromiso comunitario, Purple Crow mantiene vínculos sólidos con la comunidad hispana. La cónsul general de México expresó orgullo por el papel de la empresa en facilitar acceso a productos tradicionales y fomentar oportunidades laborales.

Asimismo, la compañía extendió su compromiso al invitar a líderes locales y participantes del sector alimentario, destacando su presencia activa en ferias comerciales y eventos comunitarios.

A medida que la empresa expande su infraestructura y fortalece su red comercial, Winston‑Salem se posiciona como un eje estratégico para el crecimiento de la industria alimentaria hispana en la región este de Estados Unidos.