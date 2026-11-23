Hace cuatro décadas, la pasta La Moderna llegó a Estados Unidos en una maleta llena de nostalgia. Hoy, la empresa produce pasta en suelo texano, abastece a grandes cadenas y ostenta un récord Guinness.

Para Esteban Abascal, CEO de Interamerican Foods-La Moderna USA, el aniversario tiene un significado especial.

“Cuarenta años suena muy fácil”, dijo en una entrevista con Abasto. “Pero hay una cantidad tremenda de trabajo detrás de esas cuatro décadas”.

Dos decisiones que marcaron a la pasta La Moderna

Abascal destaca dos momentos decisivos. El primero llegó en 2015.

Esteban Abascal, CEO de Interamerican Foods-La Moderna USA.

Ese año, comenzó la construcción de su primera planta de pasta en Estados Unidos, en Cleburne, Texas.

Con ese paso, la marca dejó atrás su imagen de “importadora de sopas”, explicó Abascal. En cambio, se convirtió en “productora de pasta en Estados Unidos”.

Unos años después, la junta directiva y los accionistas decidieron fabricar pasta para grandes cadenas estadounidenses. Según Abascal, la calidad fue el factor decisivo para ganar esas licitaciones.

Un récord con causa

Para el aniversario, el equipo de mercadeo y ventas propuso una idea ambiciosa: un récord Guinness.

Lo lograron en junio, en plena Copa Mundial de 2026. Formaron un gigantesco número 40 con pasta La Moderna, con su logotipo adentro.

El escenario fue La Moderna Field, el estadio de los Railroaders, el equipo local de béisbol. Además, la empresa donó todo el dinero del intento a una organización comunitaria.

“Fue muy simbólico”, recordó Abascal, quien destacó que asistieron la mayoría de los accionistas.

Aumentar las ventas no era el objetivo. Aun así, el ejecutivo ve un mayor reconocimiento de marca como “una consecuencia natural” del trabajo comunitario.

Nostalgia y nuevos mercados

Abascal reconoce que los consumidores hispanos impulsaron el crecimiento de la marca. Entre ellos hay estadounidenses de segunda y tercera generación que crecieron con sus productos.

“Vendemos nostalgia”, resumió.

Sin embargo, su estrategia para el mercado general llevó a la empresa al siguiente nivel. Hoy, el negocio atiende a ambos públicos sin perder de vista sus raíces.

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Una apuesta por Texas

Hace tres años, la empresa decidió ampliar la planta de Cleburne. Según Abascal, tomó esa decisión antes de que entraran en vigor las nuevas políticas comerciales.

Gracias a esa previsión, puede ofrecer un producto más competitivo.

Mientras tanto, para los consumidores que cuidan cada dólar, la pasta sigue siendo asequible.

Con solo dos ingredientes, trigo y agua, la categoría tiene espacio para reinventarse. Por eso, La Moderna invierte en investigación y desarrollo para aportar mayor valor nutricional.

El consumidor es el jefe

De cara al futuro, la empresa prepara promociones en el punto de venta. Además, busca ganar terreno entre los consumidores anglosajones.

Para Abascal, el aniversario representa un momento “de punto de inflexión y reflexión”.

Su principio rector es claro. “El jefe máximo en Interamerican es el consumidor, quien decide gastar su dinero, ganado con esfuerzo, en nuestros productos”.

Hace 40 años, ese consumidor buscaba en los anaqueles un pedacito de hogar. Hoy, sigue en el centro de la historia.

Se trata de una historia con muchos coautores, subrayó Abascal: proveedores, clientes y socios.

“Una empresa no se construye sola”, concluyó.