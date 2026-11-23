resumen del artículo El mercado de productos latinos en EE. UU. representa 2,8 billones de dólares en 2024 y se concentra principalmente en cinco estados.

Los hispanos priorizan la compra de productos esenciales y prefieren tiendas de alimentos y clubes por encima de otras opciones.

Las tendencias para 2027 incluyen empaques grandes, marcas propias con sabor latino y un aumento en las compras desde el móvil.

Es vital adaptar el surtido y la exhibición de productos latinos en función de las preferencias culturales y hábitos de consumo.

Las tiendas enfrentarán retos como la presión económica y nuevos aranceles de importación que afectarán los precios de los productos latinos.

Con millones de familias en USA que buscan a diario productos latinos por su cultura y tradiciones, los supermercados necesitan saber qué eligen estos clientes al comprar.

Seguir de cerca sus hábitos resulta imprescindible para el negocio. Por eso, te resumimos doce tendencias de consumo, según el Censo y firmas como Circana, NIQ y Numerator.

Cada una te explica su impacto en tus precios e inventarios si tienes una cadena minorista o una tienda. Al mismo tiempo, te sugieren ideas comerciales para implementar en 2027.

Quiénes son los compradores hispanos hoy

Antes de mirar la mercancía, debes conocer a tus clientes. Los datos oficiales de las fuentes señaladas muestran un perfil joven que crece en estados clave y compra según sus raíces.

Una población joven que sigue creciendo

De acuerdo con la Oficina del Censo, para julio de 2025, los hispanos en Estados Unidos sumaron 70,1 millones de personas, lo que equivale al 21% de la población nacional.

Su edad mediana se ubica en 31,1 años, lo que indica que se trata de un grupo de consumidores sumamente joven. De hecho, el 50% de ellos ni siquiera alcanza ese límite.

Por otra parte, dieciséis estados tienen o superan el millón de residentes hispanos. Aun así, los reportes de NIQ revelan que el 62% se concentra solamente en cinco de esas regiones.

Un mercado de consumo gigante

La Universidad Estatal de Arizona y la Latino Donor Collaborative midieron la capacidad de compra de este mercado en su informe de 2026. Sus datos muestran unas cifras enormes:

Un consumo de 2,8 billones en 2024 de los hogares latinos, el tercer mercado de compras global.

PIB exclusivo de esta comunidad de 4.4 billones de dólares.

Un crecimiento del gasto real que triplica el de las familias no hispanas desde 2019.

Pero Numerator registra un freno en el gasto por hogar, subiendo apenas un 0,8% en 2025 respecto al 2024. Ante esa situación, necesitas captar clientes sin descuidar tu base actual.

Productos latinos y hábitos de compra: 12 tendencias para 2027

Datos apoyados en estudios recientes muestran qué productos latinos compra la gente y cómo decide. Aunque cada hogar varía, sirven para planificar el surtido del próximo año.

1. Prioridad a lo esencial

Según la firma Numerator, el alza de precios volvió inalcanzables los artículos no esenciales para el 80% de los hispanos. El presupuesto familiar incluye principalmente lo básico.

Para tu negocio, esto significa no descuidar los productos de primera necesidad. Pues bien, al no verlos en los estantes, los clientes se marchan rápido a otra tienda o supermercado.

2. Más compras en tiendas de alimentos y clubes

Los datos de la empresa también muestran que los hispanos han ido dejando las tiendas por departamento para concentrar sus gastos en supermercados y canales mayoristas.

Circana ya había detectado que prefieren las compras físicas y en clubes por encima de otros grupos. De ahí que la experiencia en el punto de venta siga siendo determinante.

3. Empaques más grandes

Por su parte, NIQ reveló que estos compradores eligen productos latinos en presentaciones grandes y racionalizan el uso de artículos del hogar para ahorrar costos.

Como los hogares numerosos cuidan al máximo el ahorro por unidad, ver el precio por onza en los formatos familiares les ayuda a comparar su valor y asegurar una buena compra.

4. Limpieza, una categoría clave

En cuanto a este punto, la compañía señala que el consumidor hispano supera el gasto promedio en el hogar, invirtiendo un 10% más en limpiadores y un 5% en artículos de papel.

Además, en lugar de recortar sus compras, este público prefiere cazar ofertas. Por esta razón, las promociones en ambos rubros son indispensables para atraer clientes al negocio.

5. Despensa tradicional

Los reportes de Circana indican que el consumidor hispano compra mucho más arroz, verduras secas, frijoles, huevos, panes refrigerados y jugos que el resto del mercado.

Al ser productos latinos que resuelven su menú diario, surtir diferentes alternativas de marcas y empaques es la mejor forma de asegurar la visita a tu tienda cada semana.

6. Frutas y verduras con potencial

El análisis hecho en 2026 por la misma consultora, reveló que los hogares hispanos representan la mayor oportunidad de expansión para el sector de alimentos frescos.

Pese a ello, las familias compran menos cantidad de frutas y verduras en cada visita. Por eso, destacar chiles, aguacates y plátanos en el pasillo ayuda a recuperar volumen

7. Marcas propias con sabor latino

A su vez, la investigación de Circana señala que las marcas privadas de las tiendas alcanzaron los 330.000 millones de dólares, acaparando el 24 % del volumen vendido.

De ahí que cadenas del sector ya diseñen líneas exclusivas inspiradas en la cocina hispana, como Mercado de Kroger, que ofrece decenas de opciones, desde carnes hasta botanas.

8. Sabores según el país de origen

Los reportes geográficos muestran que la comunidad mexicana predomina en el oeste y medio oeste, mientras que la caribeña y centroamericana se concentran hacia el este.

Estas diferencias culturales obligan a que una tienda en Los Ángeles y otra en Miami manejen surtidos totalmente distintos, a pesar de que ambas atienden al público hispano.

9. Menos res, más cerdo y pollo

A las tendencias anteriores se suma el pronóstico del USDA de un aumento fuerte en 2026 de 9,4% en la carne de res, así como alzas mínimas en las de cerdo (1,2%) y pollo (1%).

Con otra subida de 4,7% prevista para 2027, lo más conveniente es promocionar aves y cortes alternativos para recetas tradicionales como carnitas, pollo guisado o pernil.

10. Compras desde el celular

Por otro lado, el gasto del consumidor hispano se está desplazando hacia el comercio digital, un cambio de hábito que NIQ adjudica principalmente a los más jóvenes.

Adobe proyecta que el 57,4% de las ventas navideñas ocurrirá vía móvil. Por eso, un catálogo en español de productos latinos es clave para capturar esos pedidos.

11. Marcas con valores

Según Numerator, el 60% de los hispanos abandonaría una empresa si no comparte su postura política o social, ya que para ellos la confianza y los valores pesan mucho.

Al 40% de estas personas les preocupa el alza de precios y al 30% la política migratoria, así que sentirse bienvenidas, comprendidas y respetadas en la tienda garantiza su regreso.

12. Nuevos hogares, nuevas compras

El reporte del Latino Donor Collaborative destaca que, en 2025, los hogares latinos constituyeron el 92,6% de los recién establecidos. De hecho, el 51% ya tiene casa propia.

Esto ha traído consigo una alta demanda de artículos de limpieza y productos domésticos, una oportunidad perfecta para que los negocios los abastezcan con estos insumos básicos.

Cómo aprovechar estas tendencias en tu tienda

Lo anterior no sirve de nada si los estantes siguen igual. Estas recomendaciones te muestran qué colocar en los pasillos para vender más productos latinos en 2027.

Surtido y exhibición

Revisar el stock y la forma de acomodarlo en los pasillos es el punto de partida para adaptar la tienda a los hábitos del consumidor. Solo tienes que enfocarte en lo siguiente:

Marcas específicas según su origen (mexicano, caribeño o centroamericano).

Ingredientes juntos en el mismo lugar para preparar los platos típicos.

Formatos familiares en arroz, frijoles, limpiadores y artículos de papel.

Verduras frescas en perfecto estado y con carteles claros de precios.

Opciones económicas de marca propia en los productos más buscados.

Precio, promociones y comunicación

Saber explicar las ofertas es importante, sobre todo, cuando los clientes cuidan mucho su dinero. Con estas estrategias te ganas su confianza para que vayan seguido a la tienda:

Precios por unidad a la vista de todos y traducidos al español.

Descuentos en productos de diario y no solo en los de temporada.

Recompensas fáciles que funcionen directo en el celular.

Facilidades para pagar con tarjeta, efectivo, móvil o cupones.

Personal capacitado para atender con respeto y en su propio idioma.

Los retos que vienen en 2027

Aunque venderle al público hispano es una gran oportunidad, el año próximo las tiendas tendrán que ser más cuidadosas para prevenir sorpresas en cuanto a precios y compras.

Bolsillos bajo presión

El recorte en los apoyos estatales redujo el gasto. Las cifras del USDA publicadas por FRAC reportan 6,3 millones de usuarios fuera de SNAP entre enero de 2025 y julio de 2026.

Esta falta de ayuda coincide con el reporte de Numerator, donde el 19% de los hispanos canceló sus membresías de compras en el último año, frente al 11% del mercado general.

Aranceles y costos de importación

La mayoría de productos latinos vienen de México, Centroamérica y el Caribe. Las nuevas tarifas aduaneras para 2027 obligan a revisar los costos de importación con cada proveedor.

Además, el regreso del ganado mexicano por la reapertura fronteriza aliviará a las carnicerías, aunque los analistas prevén que los precios de la res no van a bajar de golpe.