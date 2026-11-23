resumen de artículo El 12 de diciembre, la fiesta del Día de la Virgen de Guadalupe destaca por su rica comida tradicional que une devoción y familia.

destaca por su rica comida tradicional que une devoción y familia. Los platillos típicos incluyen tamales, pozole, mole y buñuelos, los cuales se comparten en hogares y parroquias.

Las gorditas de La Villa son un dulce representativo, envolviendo la tradición con su colorido papel.

En Estados Unidos, la celebración también incluye atole y tamales, manteniendo viva la tradición.

Planificar con anticipación la comida para el Día de la Virgen de Guadalupe asegura una celebración memorable y sin estrés.

El 12 de diciembre México se paraliza por la fiesta a su patrona. La comida para el Día de la Virgen de Guadalupe es parte importante de esta gran celebración nacional.

En las parroquias y afuera de la Basílica encuentras de todo en esta fecha. Desde tamales tradicionales hasta las famosas gorditas de La Villa envueltas en papeles de colores.

A esta lista se suman otros platos que conocerás aquí, junto con varias ideas para que mantengas viva la tradición si este año te toca pasar esta festividad en Estados Unidos.

Por qué el 12 de diciembre se celebra con comida

La fiesta guadalupana une la devoción con la calidez familiar. Y, para los mexicanos, compartir alimentos es la forma más honesta de agradecer y abrazar a quienes los visitan.

La historia de las apariciones

Según se cuenta, la Virgen fue vista por primera vez en 1531 por Juan Diego, a quien se le presentó en cuatro ocasiones en el cerro Tepeyac, la última de ellas el 12 de diciembre.

Le pidió levantar un templo en ese mismo sitio y dejó su imagen grabada en la manta que él llevaba puesta. El indígena fue canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II.

La Basílica de 1976 resguarda esa prenda original. Frente a ella arranca la fiesta desde la noche anterior (11 de diciembre), con millones de familias católicas cantando las mañanitas.

Una de las peregrinaciones más grandes del continente

Según las autoridades de Ciudad de México, la Basílica superó su récord en 2025 al recibir a 13 millones de personas. La inmensa mayoría de los fieles llegó a pie o en bicicleta.

Tras recorrer largas distancias o avanzar de rodillas por la carretera, la gente busca comer al llegar. El mismo ritual incluye la comida para el Día de la Virgen de Guadalupe.

Clara Brugada, jefa de gobierno, calculó el impacto comercial en 1.600 millones de pesos en 2024. El operativo se extiende cada año hasta el día 14 porque siempre hay rezagados.

Comida para el Día de la Virgen de Guadalupe: los platillos tradicionales

Aunque no hay un menú fijo porque cada familia tiene sus costumbres, la mesa se llena de platillos para compartir en las casas, templos y parroquias, como estas opciones:

Tamales de varios sabores para repartir en cantidades grandes.

Atole y champurrado caliente a base de maíz y chocolate.

Pozole con caldo de maíz y carne de cerdo o de pollo.

Mole con arroz para los festejos principales.

Gorditas de La Villa envueltas en papel chino de colores.

Buñuelos crujientes bañados con azúcar, canela o miel de piloncillo.

Tamales y atole, el desayuno de la madrugada

Tras cantarle las tradicionales mañanita a la Guadalupe, en muchos hogares y parroquias reparten atoles y tamales. Estos platos se sirven de madrugada para calentar el cuerpo.

Entre los atoles que más comparten está el champurrado de chocolate y masa de maíz. Como se endulza con piloncillo, tiene un sabor intenso que va bien con tamales salados.

Para los niños hay opciones mucho más ligeras como, por ejemplo, el atole de guayaba, de fresa o arroz. Se los sirven calentitos en jarros pequeños de barro o en vasos desechables.

En cuanto a los tamales, en la mayoría de los hogares los preparan en familia un día antes de la fiesta. La preparación del guiso, la masa y las hojas juntan a varias generaciones.

Pozole, mole y enchiladas para la comida

A mediodía la comida se vuelve más sustanciosa, gracias al favorito de todos que es el pozole. En ollas grandes rinde bastante y cada invitado se sirve la cantidad que guste.

Para acompañarlo, se pone en la mesa lechuga, rábano, cebolla, orégano y abundantes limones. Estos ingredientes le dan una textura crujiente a cada plato de caldo caliente.

Otro clásico de las fiestas mexicanas patronales es el mole con arroz rojo. De hecho, muchas familias organizan sus comidas en honor a la Virgen sirviendo este platillo caliente.

Si tienes muchos invitados, las enchiladas y las tostadas son opciones buenísimas. Se preparan rápido en grandes cantidades y no te quitan casi presupuesto porque son baratas.

Dulces y bebidas de la fiesta guadalupana

Para los mexicanos ningún festejo está completo si no incluye algo dulce. Por eso, en los alrededores de la Basilica y patios de las Iglesias sobran los puestos con estos antojitos.

Gorditas de La Villa, un dulce centenario

El portal turístico de la CDMX las describe como pequeños discos hechos de maíz un tanto dulces hechos al comal, cuyo detalle más vistoso es su envoltura en papel multicolor.

Antes las vendían en papel de estraza, pero según cuenta el sitio México Desconocido, los puestos cambiaron a colores llamativos para competir por los clientes que iban a La Villa.

En ese mismo sitio se vendía pato y tamales de pescado cuando la zona todavía tenía lagos. De toda esa comida antigua, este postre es lo único que queda de aquella época.

Ya no se ven en el atrio de la Basílica, sino repartidas en los mercados de los alrededores. Lo bueno es que casi todos los puestos siguen siendo negocios familiares heredados

Buñuelos, gorditas de nata y café de olla

Fritos, delgados, cubiertos con azúcar y canela o un baño de miel, los buñuelos crujientes son el postre favorito de la comida para el Día de la Virgen de Guadalupe.

Por su parte, las gorditas de nata les encantan sobre todo a los niños y se venden afuera de los templos. Son muy suavecitas y dulces, perfectas para comer saliendo de misa.

Para tomar, un café de olla con piloncillo y canela o un chocolate caliente caen muy bien. Estas bebidas ayudan a pasar lo dulce y a soportar el frío de la madrugada decembrina.

Cómo preparar gorditas de La Villa en casa

Hacerlas no tiene ninguna ciencia y con esta receta salen unas 20 piezas, ideales para aportar un antojo dulce y sabroso a la comida para el Día de la Virgen de Guadalupe.

Ingredientes

La base es harina de maíz nixtamalizado, con la que también se hacen las tortillas. Para cocinarlas basta con que tengas una sartén gruesa o un comal, y juntar:

Dos tazas de harina para tortillas

Un tercio de taza de azúcar o piloncillo rallado

Una cucharadita de canela molida

Una cucharadita de polvo para hornear

Tres cucharadas de manteca de cerdo o vegetal

Alrededor de una taza de leche tibia

Papel de china de colores

Paso a paso

Para empezar, junta en un tazón la harina, el azúcar, la canela y el polvo para hornear, e integra la manteca con los dedos para deshacerla hasta que parezca una arena húmeda.

Una vez hecho esto, vas echando la leche tibia de a poco mientras amasas. En cuanto deje de pegarse, tápala con un trapo húmedo y déjala reposar durante unos diez minutos.

Posteriormente, haz bolitas tamaño nuez y aplánalas en discos gorditos. Pásalas al comal a fuego medio-bajo, dándoles unos cuatro minutos por lado para que se inflen bonito.

Para terminar, envuélvelas calientes en papel de china de colores, justo como las gorditas de La Villa. De esta forma, atrapan todo el calor y se mantienen bien suaves más tiempo.

Cómo celebrar el 12 de diciembre en Estados Unidos

En este país, la devoción guadalupana se vive con el mismo fervor. La gente se reúne en las iglesias para cantar las mañanitas y comer atole caliente con pan dulce al salir de misa.

Ideas para un convivio guadalupano

Planear la comida para el Día de la Virgen de Guadalupe con tiempo te ahorra el estrés de la fiesta. Con estas propuestas tendrás tu menú listo sin andar a las carreras:

Tamales surtidos con champurrado caliente para repartir de madrugada.

Una buena olla de pozole o mole con arroz a la hora del almuerzo.

Buñuelos crujientes, gorditas de La Villa y café de olla por la tarde.

Atoles frutales junto con gorditas de nata para consentir a los niños.

Bastantes porciones extras listas para compartir con vecinos o peregrinos.

No hay que olvidar conservar bien los alimentos. FoodSafety.gov recomienda recalentar las sobras a 165 °F y refrigerar los pozoles y tamales antes de cumplir dos horas fuera.

Dónde encontrar los ingredientes

En Estados Unidos, casi todo está en el pasillo hispano del supermercado. Ahí encuentras desde la harina para los tamales y sus hojas secas, hasta el maíz pozolero y el piloncillo.

Para conseguir chiles secos, chocolate de mesa o papel de china de colores, lo mejor es ir a las tiendas latinas. En estos establecimientos venden hasta la pasta de mole ya lista.

Una mesa llena de fe y tradición

Pocas tradiciones unen tanto como la comida para el Día de la Virgen de Guadalupe. Unos tamales calientes y pozoles bastan para juntar a la familia, amigos y vecinos.

Prepara uno de estos antojos este año y comparte un plato en tu parroquia. En Abasto vas a encontrar un montón de recetas tradicionales para festejar la devoción por tu patrona.