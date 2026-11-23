resumen del artículo Cada 6 de enero, las familias se reúnen para compartir la receta de rosca de reyes , un pan dulce con historia antigua y significado especial.

, un pan dulce con historia antigua y significado especial. La tradición de la rosca se introdujo en México durante la época virreinal, adoptando ingredientes locales a lo largo del tiempo.

El rosco simboliza la Epifanía, con elementos que representan amor, abundancia y la historia del Niño Jesús escondido.

Preparar un roscón casero requiere paciencia, pero los pasos son sencillos, utilizando ingredientes accesibles en el supermercado.

Puedes personalizar la receta con diferentes rellenos y decoraciones, siempre acompañándola con chocolate caliente o atole.

Cada 6 de enero, muchas familias parten el rosco esperando encontrar al niño. Si buscas una receta de rosca de reyes fácil pero deliciosa, aquí la tienes. ¡Sigue leyendo!

A continuación hallarás el paso a paso. También te contaremos de dónde viene esta tradición, qué significa cada adorno y por qué quien saca el muñeco invita los tamales.

Lo mejor es que lograrás un pan suave y aromático con ingredientes fáciles de conseguir en el supermercado. ¿Listo para preparar un roscón que tu familia nunca podrá olvidar?

La historia de la rosca de Reyes

Si bien hoy se asocia con México, sus raíces son muy antiguas. Su historia mezcla fiestas romanas, costumbres medievales europeas y tradiciones que se adaptaron en América.

De las Saturnales romanas a la Edad Media

El pastelero catalán Christian Escribà, mencionado por elDiario.es, ubica su origen en las Saturnales. Una antigua fiesta romana del siglo II a. C. dedicada al dios Saturno.

Después de la caída del Imperio romano, adoptó su característica forma redonda y se convirtió en un dulce típico de la Epifanía y, más tarde, se extendió por Francia y España.

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, esta tradición europea inició en el siglo XIV. En Francia, su versión equivalente es la galette des rois.

En España, por su parte, la costumbre llegó con Felipe V, el primer rey Borbón, quien, como indica Euronews, celebraba la Epifanía en Madrid al puro estilo francés, con roscón y todo.

Su llegada a México

La tradición se introdujo en México junto con los españoles en la época virreinal. Con el paso de los siglos, adoptó ingredientes locales y se volvió un icono cada 6 de enero.

Su popularidad es enorme. De hecho, en 2016, el Zócalo de la Ciudad de México repartió una rosca monumental de 1.440 metros entre 200.000 individuos, señala la agencia EFE.

Hoy en día, la costumbre también vive en Estados Unidos, pues numerosas panaderías las venden en enero. Claro, prepararla en casa es una manera especial de celebrar en familia.

Qué significa cada elemento de la rosca

Cada parte del roscón tiene un sentido único. Cuando los conoces, al partirla, no solo estás comiendo pan dulce, sino que recuerdas una historia que pasa de abuelos a nietos.

Los símbolos escondidos en el pan

El rosco representa la Epifanía, es decir, el momento en que los Reyes Magos encuentran al Niño Jesús. Como explica una guía de la UNAM, los significados de sus elementos son:

Forma circular u ovalada: refleja el círculo infinito del amor de Dios, que no tiene principio ni fin.

refleja el círculo infinito del amor de Dios, que no tiene principio ni fin. Frutas cristalizadas: simbolizan las joyas de las coronas de los Reyes Magos.

simbolizan las joyas de las coronas de los Reyes Magos. El muñeco escondido: Evoca al Niño Jesús y recuerda cómo José y María lo ocultaron del rey Herodes.

Evoca al Niño Jesús y recuerda cómo José y María lo ocultaron del rey Herodes. La costra de azúcar: decora y aporta un toque dulce y crujiente.

Antes, se adornaba con acitrón, un dulce de biznaga. No obstante, la Universidad Nacional Autónoma de México advirtió que la planta está en peligro. Por ello, ahora se usa ate.

El niño, la Candelaria y los tamales

En México, quien encuentra la figura de niño dentro del bollo se convierte en su padrino, por lo que debe cuidarla hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria, y llevarla a bendecir.

Ese mismo día, invita tamales y atole a todos aquellos que participaron con él en el pan. De este modo, se cierra el ciclo de las fiestas que empiezan en diciembre con las posadas.

La Candelaria conmemora la presentación de Jesús en el templo, 40 días después de su nacimiento. En algunas familias, el padrino también viste la estatuilla con ropa nueva.

Ahora bien, las reglas cambian según la familia. Por ejemplo, en algunas casas, a quien saca el niño solo le tocan los tamales. En otras, debe organizar la fiesta de la Candelaria.

Receta de rosca de reyes en casa paso a paso

Preparar un roscón casero se demora, especialmente por el tiempo de reposo de la masa. Pese a ello, el proceso es sencillo. Aparta unas cuatro horas y organízate antes de iniciar.

Ingredientes para una rosca grande

De esta receta elaboras una corona que rinde para diez personas. Usa los ingredientes a temperatura ambiente, puesto que así la masa crece mejor. Para esto necesitarás:

Harina de trigo: 4 tazas (unos 500 gramos), más un poco para la mesa.

4 tazas (unos 500 gramos), más un poco para la mesa. Levadura seca activa: 1 sobre de 1/4 de onza (7 gramos).

1 sobre de 1/4 de onza (7 gramos). Leche tibia: 1/2 taza, entre 105 y 110 °F.

1/2 taza, entre 105 y 110 °F. Azúcar: 1/2 taza para la masa.

1/2 taza para la masa. Huevos: 4 grandes, más 1 para barnizar.

4 grandes, más 1 para barnizar. Mantequilla sin sal: 1/2 taza (1 barra), blanda.

1/2 taza (1 barra), blanda. Sabor: ralladura de 1 naranja, 1 cucharada de agua de azahar y 1/2 cucharadita de sal.

ralladura de 1 naranja, 1 cucharada de agua de azahar y 1/2 cucharadita de sal. Costra: 1/2 taza de harina, 1/2 taza de azúcar glas y 1/2 taza de manteca vegetal.

Para decorar, consigue tiras de ate de membrillo o guayaba, higos en almíbar y cerezas rojas. Además, necesitas una o varias figuras del niño de cerámica, resistentes al horno.

Si vives en Estados Unidos, el agua de azahar y las estatuillas generalmente se encuentran en tiendas latinas. Igualmente, en Abasto encontrarás otras ideas para surtir tu despensa.

Prepara y amasa la masa

Para empezar, disuelve la levadura con la leche tibia junto a una cucharada de azúcar. Espera unos diez minutos hasta que haga espuma, señal de que el fermento está activo.

Acto seguido, mezcla en un tazón grande la harina, el resto del azúcar y la sal. Luego, agrega los huevos, la ralladura, el azahar y la levadura. Asegúrate de unir todo muy bien.

Amasa unos diez minutos e incorpora la mantequilla poco a poco. Al principio la masa estará pegajosa, pero tranquilo, con amasado constante se vuelve suave y elástica.

Coloca la masa en un bol engrasado, cúbrela y déjala reposar en un lugar tibio más o menos una hora y media, o hasta que duplique su tamaño. Eso define la esponjosidad.

Forma, decora y hornea

Llegados a este punto, empieza lo más divertido de la receta de rosca de reyes: darle forma. Para ello, desinfla la masa, moldea un cilindro largo y une las puntas en un óvalo.

Después, deposita el rosco en una charola engrasada, cúbrelo y deja que repose otros 45 minutos. Mientras tanto, mezcla la harina, el azúcar glas y la manteca para la costra.

Pasado el tiempo requerido, barniza la masa con huevo batido y decora alternando tiras de costra, ate, higos y cerezas. Presiona un poco cada adorno para que no se caiga al hornear.

Por último, hornea a 350 °F, unos 175 °C, de 25 a 30 minutos, hasta que esté dorada. Al salir y mucho antes de cortarla o esconder las figuras, déjala enfriar sobre una rejilla.

Consejos para que tu rosca quede esponjosa

Aun cuando la receta de rosca de reyes es sencilla, los siguientes detalles marcan la diferencia entre un pan duro o suave y esponjoso. ¡Toma notas antes de encender el horno!

Errores comunes que debes evitar

Al preparar tu primera receta de rosca de reyes, es normal cometer ciertos errores. La buena noticia es que todos tienen una solución fácil si los reconoces a tiempo. Veamos:

Leche demasiado caliente: daña la levadura. Así que mide la temperatura con un termómetro de cocina.

daña la levadura. Así que mide la temperatura con un termómetro de cocina. Exceso de harina: vuelve el bollo seco y pesado. Por lo tanto, agrega solo la necesaria.

vuelve el bollo seco y pesado. Por lo tanto, agrega solo la necesaria. Poco reposo: sin tiempo suficiente, queda densa.

sin tiempo suficiente, queda densa. Horno sin precalentar: se hornea de forma dispareja.

se hornea de forma dispareja. Hornear de más: sacarla en cuanto esté dorada para que no se reseque.

Otro truco muy útil es la prueba del dedo. Si presionas la masa reposada y la marca regresa despacio, significa que está lista para hornear. Si regresa de golpe, necesita más tiempo.

¿Tu cocina está fría? Entonces déjala reposar dentro del horno apagado, pero con la luz encendida. La razón es simple: ese calor ayuda a que la levadura suba correctamente.

Seguridad: figuras y masa cruda

Si tus figuras son de plástico, no las hornees. En ese caso, lo mejor es hacer con un cuchillo un pequeño corte para después introducirlas con cuidado por la base del roscón ya frío.

No solo eso, avisa a los invitados de la figura escondida, sobre todo si hay niños pequeños. De ese modo, ellos morderán con cuidado para evitar sustos o hasta un atragantamiento.

Un último consejo: no pruebes la masa cruda. La FDA explica que es el horneado lo que elimina las bacterias que a veces están en la harina y los huevos, como la salmonela.

Variaciones y cómo servirla

Una vez que dominas la receta básica, darle tu propio toque es muy fácil. Muchos hogares experimentan con rellenos y adornos. Eso sí, sin perder el espíritu de la tradición original.

Rosca rellena y otras versiones

Una opción popular, por ejemplo, es rellenarla con crema pastelera, queso crema o nata. Solo tienes que cortar el roscón ya frío a lo largo y untar el relleno en todo el centro.

También hay versiones de chocolate, con masa de cacao o cubiertas de ganache. Incluso, ciertas panaderías ya ofrecen opciones sin ingredientes de origen animal para los veganos.

¿Prefieres algo más ligero? En tal caso, reduce el azúcar de la costra o sustituye parte de la mantequilla por aceite. A pesar de que el sabor cambia un poco, seguirá muy suave.

Chocolate caliente, atole y conservación

En México, se acompaña tradicionalmente con chocolate caliente o atole. Como explica Euronews, en muchas partes del país es normal merendarla así, en familia y con calma.

A fin de conservarla, guárdala en un recipiente hermético y consúmela en dos o tres días. Si lleva relleno de nata o crema, es esencial mantenerla bien tapada en el refrigerador.

Si no lleva relleno, recaliéntala unos minutos en el horno a temperatura baja. Precisamente así recupera su suavidad y aroma a naranja y azahar. ¡Parecerá recién horneada!