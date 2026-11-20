Las donaciones navideñas de Sedano’s crecen este año y ofrecen un modelo para los supermercados independientes. La cadena hispana adapta su Season of Giving 2026 a las familias y los barrios que atiende.

Por primera vez, más de 700 familias elegirán su propia proteína para las fiestas. Además, las donaciones de los clientes llegarán a las despensas de todos los campus de Miami Dade College.

Sedano’s Supermarkets anunció el programa ampliado el 18 de noviembre en un comunicado de prensa. La campaña se extiende hasta el 25 de diciembre en sus 32 tiendas.

Solidaridad adaptada a las tradiciones locales

El nuevo formato parte de una idea sencilla: cada familia celebra a su manera. Por eso, en lugar de un pavo estándar, Sedano’s combina alimentos básicos con una tarjeta de regalo.

Así, las familias pueden comprar un pavo, una paleta de cerdo para pernil u otro plato favorito.

“Cada familia celebra las fiestas de manera diferente. Para algunos, es el pavo. Para otros, es el lechón en Nochebuena”, afirmó Javier Herrán, director de mercadeo de Sedano’s Supermarkets.

Esa flexibilidad es clave en un mercado en el que muchos clientes celebran la Nochebuena el 24 de diciembre. Además, mantiene los dólares donados en las tiendas de Sedano’s.

Cómo las donaciones navideñas de Sedano’s se quedan en el barrio

Más allá del menú, el programa busca que la ayuda se quede cerca. Primero, Sedano’s vincula cada tienda con una despensa de alimentos cercana.

En la caja, los clientes pueden comprar una bolsa de alimentos lista por $10 o por $20. Luego, esas bolsas llegan a las familias del mismo vecindario.

Segundo, la cadena trabaja con socios locales de confianza para llegar a los beneficiarios. Más de 400 familias del sur de Florida y 300 del centro del estado recibirán ayuda.

En el sur de Florida, colaboran las Misioneras de la Caridad, los Caballeros de Colón, LABA Foundation y los Miami Marlins. Mientras tanto, la Policía de Orlando y la Hispanic Federation identifican familias en el centro de Florida.

“Retribuir ha sido parte de quiénes somos desde 1962”, dijo Herrán. Agregó que la empresa quiere que la ayuda se quede “aquí mismo, en los barrios que atendemos”.

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Apoyo a estudiantes por primera vez

La mayor novedad apunta a un nuevo público: los estudiantes universitarios. Ahora, las donaciones apoyarán las despensas de todos los campus de Miami Dade College.

Según MDC, la institución abrió su primera despensa estudiantil en North Campus en 2013. Para 2019, unos 8,000 estudiantes de bajos ingresos usaban con regularidad sus ocho despensas.

En enero, Abasto informó que Sedano’s ya había apoyado las despensas de MDC en 2024. Ahora, ese apoyo se integra formalmente en las donaciones navideñas de Sedano’s.

El año pasado, los clientes donaron más de 900 bolsas a través del programa en las tiendas, según la empresa.

Por qué el momento importa

La necesidad sigue siendo alta en Florida esta temporada. Según WUSF, unas 650,000 personas sufren inseguridad alimentaria en el área de Second Harvest Food Bank of Central Florida.

Al mismo tiempo, la ayuda federal se reduce. A nivel nacional, SNAP perdió más de 4.5 millones de participantes entre julio de 2025 y abril de 2026. Así lo informó News4Jax.

Por eso, las donaciones navideñas de Sedano’s cobran especial relevancia este año.

Tiendas convertidas en puntos de encuentro

Sedano’s también utiliza eventos en tienda para conectar con sus clientes. Su tienda de Coral Gables, ubicada en 4803 SW 8th St., celebrará el tradicional Turkey Call Contest.

Los participantes compiten por imitar mejor el sonido del pavo, y los ganadores reciben canastas de regalo. En Orlando, Sedano’s ofrecerá una cena de Acción de Gracias para 40 adultos mayores del Senior First Center.

“Nuestras tiendas son lugares de encuentro. Ahí es donde nuestros vecinos compran, conversan y celebran”, afirmó Pedro Mesa, director de asuntos comunitarios.

Además, el 2 de diciembre, Sedano’s se unirá a CAMACOL, la Cámara de Comercio Latina de Estados Unidos. Su campaña anual de canastas navideñas busca alimentar a más de 750 familias. Con esta edición, Sedano’s cumple 26 años apoyando la iniciativa.

La cadena también participará en el Hialeah Snow Blast el 5 de diciembre. Asimismo, sorprenderá a clientes al azar con tarjetas de regalo de $100.

Lecciones para supermercados independientes

La estrategia de Sedano’s deja varias lecciones para los supermercados independientes.

Adaptar la ayuda a las tradiciones locales. La relevancia cultural hace que las donaciones sean más útiles.

La relevancia cultural hace que las donaciones sean más útiles. Mantener la ayuda en el barrio. Vincular tiendas con despensas muestra a los clientes adónde va su dinero.

Vincular tiendas con despensas muestra a los clientes adónde va su dinero. Trabajar con socios de confianza. Las escuelas, las iglesias y los grupos cívicos conocen a las familias necesitadas.

Las escuelas, las iglesias y los grupos cívicos conocen a las familias necesitadas. Estar presentes. Concursos, cenas y eventos locales convierten las tiendas en centros comunitarios.

A principios de año, Mesa dijo a Abasto que el apoyo comunitario fortalece la lealtad de los clientes. Para los independientes que compiten con grandes cadenas, esa lealtad es difícil de replicar.

Fundada en 1962 por las familias Herrán y Guerra, Sedano’s opera 32 tiendas con más de 3,000 empleados. Sus tiendas atienden los condados de Miami-Dade, Broward, Orange y Osceola.

En definitiva, las donaciones navideñas de Sedano’s muestran cómo crecer sin perder el enfoque en el barrio.