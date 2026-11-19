2026 fue un año de muchos kilómetros. Tuve la oportunidad de hablar de retail y experiencia humana en España, Chile, Perú, México y Estados Unidos. Fueron conferencias, conversaciones con líderes, proyectos y muchas visitas a tiendas, donde vi la innovación y cómo nuestros colaboradores sirven al cliente.

Los mercados son diferentes, pero me sorprendió cuánto se parecen algunos de sus retos. Por eso, en lugar de predicciones para 2027, comparto cinco cosas que aprendí y, sobre todo, qué podemos hacer con ellas quienes servimos al consumidor hispano en Estados Unidos.

España: que venir a trabajar valga la pena

España enfrenta un grave problema de ausentismo. Durante el segundo trimestre de 2026 representó 7.2% de las horas laborales pactadas y más de 1.6 millones de personas faltaron diariamente al trabajo.

El problema, visible también en otras latitudes, es síntoma de debilidades en la retención y el compromiso de los empleados.

Me quedó una pregunta: ¿qué hacemos para que nuestros empleados quieran venir a trabajar?

En un supermercado, los empleados no están detrás de la experiencia del cliente. Son parte de la experiencia.

Tarea para 2027: entrenar, escuchar y reconocer mejor a nuestros equipos. No basta conseguir que vengan. Hagamos que valga la pena; nuestros gerentes de tienda son los grandes responsables.

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Chile: nuestra tienda física es ahora el gran medio del retail

Chile está a la vanguardia latinoamericana en retail media. Su sofisticación impacta, pero, como en Estados Unidos, pareciera que miramos demasiado las pantallas y no lo suficiente nuestros pasillos.

Una investigación de dunnhumby encontró que los displays dentro de la tienda fueron el formato de retail media más influyente entre consumidores estadounidenses, por encima de anuncios online y recomendaciones personalizadas.

Para el supermercado hispano es una oportunidad enorme. Las marcas quieren llegar a nuestros consumidores. Nosotros ya los tenemos en nuestros pasillos, tomando decisiones.

Tarea para 2027: explorar cómo pantallas, degustaciones, señalización digital, promociones y experiencias pueden activar la tienda y permitir a las marcas influir y medir conversión.

Perú: proteger sin intimidar

En Perú participé como ponente en la presentación del primer gran estudio de merma del país. La estadística global de pérdidas en tiendas es alarmante: ha llegado a $4 trillones de dólares.

La tecnología avanza en hardware, analítica e inteligencia artificial aplicada. Pero el reto que planteé a la industria peruana fue: ¿cómo se siente el cliente honesto frente a toda esa tecnología?

Podemos proteger tanto la mercancía que terminamos diciéndole al cliente: “No confío en ti”.

Tarea para 2027: invertir en mejores sistemas de control, pero evaluarlos con dos criterios: cuánto reducen nuestras pérdidas y cuánto contribuyen a una experiencia segura y agradable. Protejamos el inventario sin que el cliente se sienta observado y pierda la confianza.

México: el propósito se demuestra

México me llevó a Culiacán, sede de Coppel, el gran retailer que este año celebra 85 años de operaciones, bien conocido por el consumidor mexicano en Estados Unidos. Hablamos de experiencia del cliente, pero sobre todo de propósito y confianza.

Podemos tener NPS, encuestas, dashboards y customer journeys. Pero ninguna herramienta sustituye una pregunta más básica: ¿por qué debería confiar un cliente en nosotros?

El propósito no es una frase en la pared. Se demuestra cuando agilizamos la devolución de un producto de mala calidad o recibimos con una sonrisa a los clientes y resolvemos sus dudas.

Tarea para 2027: convertir nuestro propósito en comportamientos que cada empleado pueda entender y practicar. La confianza se construye una interacción a la vez.

Estados Unidos: escuchar, servir y defender el bolsillo

De regreso a casa: 2026 fue difícil para muchas familias, particularmente para las nuestras. A mediados del año, 71% de los compradores de comestibles estadounidenses decía estar muy o extremadamente preocupado por la inflación y 77% modificaba sus hábitos de gasto.

Para parte de nuestra comunidad, a la presión económica se sumaron la incertidumbre y el miedo por el entorno migratorio.

Por eso los supermercados hispanos debemos obsesionarnos por escuchar a nuestros clientes, ofrecerles el mejor valor posible y servirlos extraordinariamente bien.

Tenemos más herramientas que nunca. Ahora necesitamos mejores sistemas de inventario, logística y control que reduzcan costos y eviten faltantes, y especialmente una gestión de relaciones con los clientes (CRM) que permita conocerlos individualmente.

El consumidor está preparado: 85% de los consumidores hispanos tiene al menos una tarjeta de lealtad de supermercado y 90% utiliza alguna app de compra de comestibles durante sus visitas.

Tarea para 2027: pasar de conocer al consumidor hispano a conocer a cada consumidor hispano. Implementar o actualizar nuestra plataforma de lealtad y ayudarlo a ahorrar con una experiencia personalizada.

Cinco países después…

La gran pregunta que me deja 2026 no es si necesitamos más tecnología, sino para qué la necesitamos.

Para cuidar a nuestros empleados. Activar nuestras tiendas. Proteger sin intimidar. Construir confianza. Operar mejor. Y escuchar y servir mejor a nuestros clientes.

Los supermercados hispanos ya tenemos algo extraordinario: cercanía, cultura y comunidad.

En 2027 no necesitamos convertirnos en supermercados más tecnológicos. Necesitamos utilizar la tecnología para convertirnos en mejores supermercados.