El Rancho Supermercado (El Rancho), cadena perteneciente a Heritage Grocers Group (HGG), lanzó su servicio de recolección en tienda (Curbside Pickup) en todas sus sucursales del área de Houston, ofreciendo a sus clientes una nueva y práctica forma de comprar productos frescos y auténticos en línea y recoger sus pedidos sin bajarse del auto.

Este nuevo servicio forma parte de la estrategia continua de crecimiento omnicanal de El Rancho Supermercado, diseñada para adaptarse a las necesidades de los clientes y brindarles mayor flexibilidad al realizar sus compras. Ahora los clientes pueden explorar miles de productos en línea, realizar sus pedidos con anticipación y disfrutar de una experiencia de recolección ágil y sencilla en su sucursal preferida del área de Houston.

“En El Rancho Supermercado, la conveniencia y la autenticidad no deben estar peleadas”, señaló Adam Salgado, director de Experiencia del Cliente de Heritage Grocers Group. “Ampliar el servicio de recolección en nuestras tiendas de Houston combina la experiencia que nuestros clientes ya conocen y en la que confían con la flexibilidad que cada vez más esperan. Es un paso muy importante dentro de nuestra estrategia omnicanal, mientras seguimos construyendo una experiencia de compra más conectada, práctica y centrada en el cliente”.

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Los clientes pueden realizar sus pedidos a través de la tienda en línea de El Rancho Supermercado. El servicio no tiene costo adicional, aunque se aplica un monto mínimo de compra de $35 dólares tanto para entregas a domicilio como para pedidos de recolección realizados en la plataforma digital.

El servicio de recolección de El Rancho Supermercado reafirma el compromiso de la empresa por mejorar la experiencia de compra, sin dejar de ofrecer las frutas y verduras frescas, carnes de calidad, panadería, comida preparada y productos culturalmente relevantes que sus clientes esperan.