Si 2026 les enseñó algo a los minoristas hispanos, es que el crecimiento ya no está garantizado.

Aun así, los fundamentos siguen favoreciendo a nuestro canal. Sin embargo, 2027 premiará a quienes operen tiendas más eficientes, no solo a las más concurridas.

Cada visita cuenta

Circana prevé que las ventas de alimentos y bebidas en EE. UU. crezcan entre 2% y 3% en 2027. La mayor parte de ese avance provendrá de los precios y de la mezcla, mientras que el volumen se mantiene estancado.

Por eso, los minoristas deben ganarse la participación de mercado canasta por canasta.

El SNAP, conocido como cupones de alimentos, añade otra capa de presión.

Desde el 1 de octubre, el gobierno federal cubre solo el 25% del costo de operarlo. Antes cubría el 50%.

Además, la ley presupuestaria de 2025 traslada más costos a los estados en los próximos años. Cabe esperar que algunos estados restrinjan la inscripción.

Esa medida golpearía a los mismos hogares a los que atienden muchos minoristas hispanos.

Mientras tanto, los barrios hispanos enfrentan presiones que el mercado en general no enfrenta.

En el segundo trimestre, las ventas comparables de El Super y Fiesta Mart cayeron un 2.3%, según Chedraui. La gerencia lo atribuyó a los operativos migratorios, al alza del precio del combustible y a los recortes al SNAP.

Los independientes también sienten ese enfriamiento.

PANORAMA 2027: VIENTOS EN CONTRA 2% a 3% Crecimiento previsto de las ventas de alimentos y bebidas en EE. UU. en 2027, impulsado sobre todo por precios y mezcla (Circana) 25% Parte del costo de operar el SNAP que cubre el gobierno federal desde el 1 de octubre; antes era 50% 2.3% Caída de las ventas comparables de El Super y Fiesta Mart en el segundo trimestre (Chedraui)

A largo plazo, el panorama favorece a los minoristas hispanos

No obstante, la historia a largo plazo sigue siendo sólida. Las proyecciones sitúan el poder adquisitivo hispano en $2.8 billones para 2026.

Y ese poder crece más rápido que el del mercado en general.

El tráfico en la tienda también aumenta. Según PDG Insights, más del 30% de los latinos compró en un supermercado latino o en una bodega durante el último año.

En 2024, esa cifra era de 26%.

Mejor aún, el atractivo va más allá de nuestros clientes habituales, como he señalado en columnas anteriores.

Pensemos en los compradores del mercado general menores de 45 años. El 60% dice que compraría con más frecuencia en un supermercado latino si hubiera uno más cerca.

“2027 premiará a quienes operen tiendas más eficientes, no solo más concurridas.” — Ron Margulis

La canasta del GLP-1

Cerca del 18% de los adultos estadounidenses usa un medicamento GLP-1, frente al 14% del año pasado.

Estos compradores llevan menos papitas, galletas, refrescos y dulces. En cambio, crece la demanda de proteínas, frutas, verduras y yogur.

Para los minoristas hispanos, ese cambio es una oportunidad.

Después de todo, la carnicería y el departamento de frutas y verduras ya satisfacen esa demanda. Lo mismo ocurre con los quesos frescos, los frijoles y las aguas frescas caseras.

Ahora toca contar esa historia en voz alta.

Fuentes: FMI (adopción de IA); cifra de GLP-1 según la columna.

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La IA pasa de la prueba a la práctica

El gasto en tecnología cuenta una historia similar. Según el FMI, el 68% de los comercios de alimentos ya usa IA, frente al 47% del año pasado.

Los supermercados también invirtieron casi el 2% de sus ventas en tecnología en 2025, el doble que en 2024.

Los independientes no necesitan igualar a las cadenas dólar por dólar. Pero sí deben elegir bien dónde invertir.

Asimismo, los operativos migratorios han llevado a algunos compradores hispanos de la tienda al canal en línea. El cambio responde a la seguridad, no a la preferencia.

Por lo tanto, una tienda sin puerta de entrada digital le está cediendo esos clientes a otros.

“Una tienda sin puerta de entrada digital le está cediendo esos clientes a otros.” — Ron Margulis

Tres jugadas para los minoristas hispanos en 2027

¿Por dónde empezar? Esta es la lista corta.

Apueste por lo fresco y saludable. Cree letreros y exhibiciones bilingües con proteínas, productos frescos y porciones más pequeñas. Luego, presente los alimentos tradicionales como opciones saludables, que a menudo lo son.

Cree letreros y exhibiciones bilingües con proteínas, productos frescos y porciones más pequeñas. Luego, presente los alimentos tradicionales como opciones saludables, que a menudo lo son. Haga una sola apuesta tecnológica y mídala. Elija su problema más costoso: merma de productos frescos, programación de personal o pedidos en línea. Fije una meta clara de retorno antes de firmar el contrato.

Elija su problema más costoso: merma de productos frescos, programación de personal o pedidos en línea. Fije una meta clara de retorno antes de firmar el contrato. Defienda el valor y al cliente del SNAP. Siga los cambios del SNAP en su estado y amplíe la marca propia y los empaques familiares. Además, asegúrese de que cada empleado pueda explicar con respeto las opciones de EBT y de WIC.

Es cierto que 2027 no será un año fácil.

Pero los minoristas hispanos siempre han conocido a sus clientes mejor que nadie en el mercado.

Si gestionan la tienda con esa misma disciplina, el año puede ser bueno.