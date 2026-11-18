Cuatro supermercados comparten el título de Minorista del Mango del Año 2026, algo inédito en la historia del premio.

La National Mango Board (NMB) eligió a H-E-B, Rouses, Nugget Market y Superior Grocers. Cada uno representa un segmento distinto de la industria de los supermercados en EE. UU.

En lugar de coronar a un único ganador, la junta creó cuatro categorías según el tamaño y el formato del minorista.

Por qué la junta dividió el premio

Según el anuncio de la NMB, elegir una sola cadena destacada se había vuelto cada vez más difícil.

De hecho, Ramón Ojeda, director ejecutivo de la junta, calificó la selección anual como una “tarea desafiante”. Por eso, la organización decidió honrar a cuatro socios por primera vez.

“Los minoristas desempeñan un papel esencial al presentar a los consumidores la versatilidad y el sabor del mango fresco”, afirmó Ojeda.

“Los galardonados de este año demuestran el impacto de un firme compromiso con la categoría”.

– Ramón Ojeda, director ejecutivo de la National Mango Board.

Conozca a los ganadores del Minorista del Mango del Año 2026

Los cuatro ganadores abarcan todo el espectro del sector, desde gigantes regionales hasta operadores especializados:

Supermercado grande: H-E-B, la cadena con sede en Texas

H-E-B, la cadena con sede en Texas Supermercado mediano: Rouses Markets, empresa familiar de la Costa del Golfo

Rouses Markets, empresa familiar de la Costa del Golfo Supermercado pequeño: Nugget Market, independiente del norte de California

Nugget Market, independiente del norte de California Supermercado especializado: Superior Grocers, cadena del sur de California

Cada galardonado como Minorista del Mango del Año recibirá una placa conmemorativa.

Entonces, ¿qué los llevó al primer plano? La junta destacó sus sólidas ventas y su estrategia de comercialización creativa. También destacó su mercadeo innovador y su educación del consumidor.

En conjunto, estos esfuerzos animan a los compradores a incluir el mango en sus comidas diarias.

Artículo Relacionado: Frutas y Verduras de Otoño en Estados Unidos Lea el Artículo

Una fruta que gana terreno

El reconocimiento llega en un momento en el que el mango ocupa más espacio en los departamentos de productos frescos.

En efecto, el suministro de mango en EE. UU. superó los 150 millones de cajas de 4 kilos en 2025. Esto representó un aumento de casi el 11% respecto al año anterior, según el informe anual del NMB.

Asimismo, las ventas minoristas alcanzaron un nuevo récord ese año.

Por otra parte, el mango entró en el top 15 de frutas enteras por valor en EE. UU. La junta se había fijado esa meta en 2020.

Ojeda resumió ese avance con claridad. En enero, dijo a Fresh Fruit Portal que el mango ya no es una fruta exótica, sino un básico en la canasta del consumidor estadounidense.

Menos oferta, más presión

Sin embargo, 2026 trajo desafíos para la categoría.

México sigue siendo el principal proveedor del mercado estadounidense, con el 62.7% del volumen total.

No obstante, informes de la industria que citan al NMB proyectaron que la temporada mexicana de 2026 cerraría entre un 12% y un 14% por debajo de la del año anterior.

Con menor disponibilidad, una buena ejecución en tienda vale aún más. Por lo tanto, los minoristas que mantuvieron el mango visible y bien exhibido marcaron la diferencia.

Una lista creciente de campeones

Los galardonados de este año se suman a una lista distinguida.

Vallarta Supermarkets obtuvo el premio Minorista del Mango del Año en 2025. Antes, Big Y Foods se llevó el título de 2024.

Además, el reconocimiento ha abierto puertas más allá de la placa. Por ejemplo, el premio le permitió a Big Y colaborar con la junta en promociones durante todo el año.

De novedad exótica a básico en la cocina

La NMB funciona como un grupo de promoción agrícola. Las contribuciones sobre mangos frescos, nacionales e importados, financian su labor.

Dichas contribuciones se cobran a razón de ¾ de centavo por libra.

En última instancia, la junta busca que el mango pase de ser una fruta exótica a una necesidad diaria en cada hogar estadounidense.

Al premiar a supermercados de todos los tamaños, el programa Minorista del Mango del Año envía un mensaje claro. El crecimiento de la categoría no se limita a las grandes cadenas.

Así, tanto un gigante estatal como una tienda especializada de barrio tienen ahora un modelo a seguir.