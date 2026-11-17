Una nueva regla de elegibilidad del SNAP dejaría sin ayuda a 6.3 millones de personas en el año fiscal 2029.

Ahora, un sindicato de 1.2 millones de trabajadores del sector alimentario responde.

Se trata del sindicato UFCW, que agrupa a empleados de supermercados, frigoríficos y procesadoras. Según UFCW, los supermercados y sus empleados sentirán el golpe.

Además, la propuesta llega en medio de recortes previos. Según el sindicato, 5.5 millones de personas ya perdieron el SNAP debido a la ley H.R. 1 de 2025.

Qué cambia la regla de elegibilidad del SNAP

El USDA publicó la propuesta en el Registro Federal el 10 de noviembre.

La medida apunta a una opción estatal llamada elegibilidad categórica amplia, o BBCE.

Hoy, la BBCE permite extender el SNAP a los hogares que reciben ayuda no monetaria de TANF.

TANF es el programa federal de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas.

Así, muchos estados aplican límites de ingreso más altos u omiten la prueba de activos.

Con la propuesta, solo los hogares que reciben asistencia real de TANF conservarían esa vía automática.

Según la regla, 46 estados usaban la BBCE en diciembre de 2025. De ellos, 41 no tenían límite de recursos.

Por qué los supermercados observan de cerca

Para los minoristas de alimentos, el riesgo es directo.

Según el sindicato, el 80% de los dólares del SNAP se gasta en supermercados y supertiendas.

De hecho, el propio USDA reconoce el riesgo comercial. Su análisis señala que algunos minoristas pequeños podrían registrar menores ventas.

Los recortes anteriores ya figuran en los resultados financieros. Por ejemplo, Ahold Delhaize perdió 40 puntos base en el crecimiento en EE.UU. durante el segundo trimestre. La empresa lo atribuyó a los recortes en el SNAP.

El SNAP representa cerca del 5.3% de sus ventas en EE.UU.

Mientras tanto, las ventas de los supermercados crecieron apenas un 0.5% interanual en abril y mayo de 2026. El dato proviene de NielsenIQ, citado por Bain & Company.

Sin embargo, la exposición varía mucho según la tienda. En algunos supermercados independientes, el SNAP no representa ni siquiera el 1% de las ventas. En otros, alcanza cerca del 70%, dijo la NGA.

Artículo Relacionado: NGA rechaza restricciones al programa SNAP en la Ley Agrícola Lea el Artículo

El sindicato UFCW pide acción al nuevo Congreso

Por su parte, Milton Jones, presidente internacional de UFCW, vinculó la regla con las compras navideñas.

Según Jones, es la “segunda temporada navideña consecutiva” de incertidumbre para los hogares y los trabajadores.

“Esta regla solo significará más penurias y dolor”, afirmó.

Además, agregó que los afiliados en tiendas, frigoríficos y plantas procesadoras “sienten el efecto dominó”.

Por eso, UFCW pide al nuevo Congreso que la restauración de los fondos del SNAP sea “una prioridad clave”.

“El SNAP actúa como un motor económico que sostiene toda la cadena de suministro de alimentos”.

— Milton Jones, presidente internacional de UFCW

El sindicato también busca una mayor supervisión del manejo del programa por parte del USDA.

“El SNAP es un motor de crecimiento para nuestras familias y nuestra economía que debe repararse”, concluyó.

Expertos advierten una penalización al trabajo

El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas (CBPP) también rechaza la regla de elegibilidad del SNAP. Es un grupo de investigación con sede en Washington.

Según el CBPP, perderían el SNAP los hogares apenas por encima del 130% de la pobreza.

Ese límite equivale a unos $35,500 anuales para una familia de tres, estima el grupo.

Por otra parte, el USDA publicó el 10 de noviembre una segunda regla propuesta sobre requisitos de trabajo ampliados.

El CBPP sostiene que ambas reglas, juntas, crean una trampa para los trabajadores de bajos salarios. Algunos que ganen más podrían perder más en beneficios de lo que ganan, advierte el grupo.

Los estados también enfrentan presión. Con la ley de 2025, la mayoría pagará por primera vez entre el 5% y el 15% de los beneficios.

La cuota de cada estado depende de su tasa de error en los pagos. Según el CBPP, perder la BBCE encarecería y complicaría la administración.

El USDA dice que cierra un vacío legal

El USDA, en cambio, afirma que la regla restablece los límites establecidos por el Congreso.

“Corregir este vacío legal es algo que debió hacerse hace mucho”, dijo el USDA, según CNN.

Según la propuesta, el cambio mantendría los beneficios enfocados en “los verdaderamente necesitados”.

Además, estima que los hogares por debajo de los límites federales recibieron casi $214 millones en beneficios mínimos en 2024.

No es el primer intento. La administración Biden retiró en 2021 una propuesta similar a la de 2019.

El plazo para comentarios vence en diciembre

El público tiene 30 días para enviar comentarios. Es decir, el plazo vence el 10 de diciembre.

Los minoristas y otros interesados pueden presentarlos en Regulations.gov bajo el expediente FNA-2026-0661.

El USDA prevé que la regla de elegibilidad del SNAP alcance su pleno efecto en el año fiscal 2029.

Para los supermercados, ese calendario deja una ventana estrecha para opinar y planificar.