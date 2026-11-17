Un concurso de decoración de pasteles en IDDBA 2027 pondrá a los reposteros de tiendas y supermercados en el centro de atención. Además, la asociación cubrirá sus gastos de viaje.

La International Dairy Deli Bakery Association (IDDBA) anunció que ya está recibiendo portafolios de reposteros interesados en participar en Cake’d: Onstage! La competencia en vivo será el martes 8 de junio en Atlanta.

Tres pisos, un escenario

Durante el evento, cada participante creará un pastel de tres pisos en The Workshop Stage. Así, una habilidad que suele quedar tras el mostrador se convierte en un espectáculo en vivo.

Después, un panel de expertos compartirá sus comentarios y nombrará al Gran Campeón del año 2027, según IDDBA.

En junio pasado, Debbie Spies, de LoveCakes by Dorothy Lane Market, ganó el título de Gran Campeona de Cake’d. Los jueces reconocieron su creatividad, habilidad técnica y ejecución, informó la asociación.

Quién puede participar en el concurso de decoración de pasteles

La participación en el concurso de decoración de pasteles está limitada a empresas minoristas que sean miembros de IDDBA. En concreto, la invitación es para decoradores empleados por minoristas que son miembros activos de la IDDBA.

Cada aspirante debe enviar fotos de tres pasteles de pisos únicos, decorados en los últimos cinco años. También debe cumplir con todos los requisitos publicados en el sitio web del IDDBA.

La fecha límite para enviar portafolios es el 19 de febrero de 2027. Por lo tanto, los minoristas tienen unos tres meses para reunir las fotos y preparar sus solicitudes.

Mientras tanto, IDDBA invita a gerentes y colegas a compartir esta oportunidad con reposteros talentosos.

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Gastos de viaje incluidos para los finalistas

Los finalistas del concurso de decoración de pasteles viajarán a Atlanta del 6 al 8 de junio de 2027. Asimismo, IDDBA cubrirá sus gastos de viaje.

Esto elimina una barrera de costos clave para los empleados de tienda y sus empleadores. Por otra parte, los equipos de panadería tendrán una vitrina ante los principales compradores de la industria.

Por qué el talento decorativo rinde frutos

Para los minoristas miembros de la IDDBA, el concurso de decoración de pasteles destaca como una categoría con un impulso real.

En IDDBA 2026, Anne-Marie Roerink, de 210 Analytics, compartió un dato revelador. Roerink señaló que el pastel es la categoría de panadería que más crece en unidades.

También afirmó que todas las categorías ganadoras de panadería están en la panadería interna de las tiendas.

Por su parte, los decoradores hábiles ayudan a conseguir pedidos para cumpleaños, bodas y fiestas. Anteriormente, Abasto informó que IDDBA abarca tres departamentos que generan algunos de los márgenes más altos.

En otras palabras, el talento decorativo es una palanca de rentabilidad, no solo un oficio.

IDDBA 2027 en Atlanta

El IDDBA Show 2027 se llevará a cabo del 6 al 8 de junio en el Georgia World Congress Center. Los organizadores esperan más de 11,000 asistentes y más de 1,000 empresas expositoras.

El evento se enfoca en lácteos, deli, panadería y servicio de alimentos. Además, está dirigido a compradores, comercializadores y ejecutivos que buscan productos y tendencias.

Las inscripciones para asistir al evento abrirán en enero de 2027. El IDDBA describe la feria como una oportunidad anual para establecer conexiones valiosas en una industria en constante cambio.

Una noche en el Georgia Aquarium

Más allá del piso de exhibición, IDDBA celebrará su Monday Night Party 2027 en el Georgia Aquarium.

El evento exclusivo reunirá a profesionales de los departamentos de productos frescos del perímetro. Habrá cena, barra libre, entretenimiento y oportunidades de hacer contactos.

Con acceso exclusivo al acuario, los asistentes contarán con un escenario memorable para conversar. Así, expositores y visitantes podrán fortalecer las relaciones más allá de la feria.

Los decoradores interesados pueden consultar las reglas y enviar su portafolio en el sitio web de IDDBA 2027.