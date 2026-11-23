Northgate González Market abrió el 20 de noviembre en Stanton, justo a tiempo para Acción de Gracias.

La nueva tienda genera 375 empleos y donaciones locales por más de 30.000 dólares.

La empresa compartió los detalles en un comunicado de prensa. El mercado, de 55.721 pies cuadrados, se ubica en 7910 Katella Ave.

Por qué Northgate González Market sigue creciendo

Stanton corona una etapa intensa para la cadena con sede en Anaheim.

En noviembre de 2025, Northgate abrió una esperada tienda en Lynwood, según informó Abasto Media. En ese momento, sus líderes también confirmaron planes para Stanton y La Mirada en 2026.

Luego, el 14 de enero, la sucursal de La Mirada abrió con 244 empleados, según reportó Abasto. Esa ciudad tiene un significado especial: fue el primer hogar de la familia González en Estados Unidos.

Más recientemente, en octubre, Northgate convirtió su tienda de La Habra en un segundo Mercado González.

El Mercado González original abrió en Costa Mesa en noviembre de 2023. Ese destino de 70.000 pies cuadrados pronto atrajo visitantes de toda la región.

📊 EN CIFRAS Tamaño de la tienda: 55,721 pies cuadrados Nuevos empleos: 375 Donaciones: Más de $30,000 Horario: Todos los días de 7 a.m. a 10 p.m. Crecimiento de la cadena: 53 tiendas y más de 8,300 asociados

Churros, café y tortillas recién hechas

En el nuevo Northgate González Market, los alimentos frescos marcan la pauta.

Los clientes encontrarán tortillas recién hechas, tamales caseros y panes y postres mexicanos tradicionales.

Asimismo, ofrece comida preparada de calidad de restaurante, carnes selectas, mariscos frescos y una gran variedad de frutas y verduras.

Sin embargo, dos conceptos especializados le otorgan un atractivo adicional a la sucursal.

Por un lado, El Moro sirve sus famosos churros y su chocolate caliente mexicano. La churrería de Ciudad de México funciona desde 1935.

Northgate llevó a El Moro a Estados Unidos por primera vez, a Costa Mesa.

Por otro lado, Casa Libre ofrece café artesanal, bebidas tradicionales mexicanas y pan dulce. Se trata del concepto de café propio de Northgate, inspirado en México.

Juntos, estos espacios convierten una compra rápida en un motivo para quedarse.

“La comida mexicana tiene una manera maravillosa de unir a las personas, sin importar de dónde vengan”. — Oscar González, copresidente de Northgate Market

Raíces familiares

Fundada en 1980, Northgate González Market sigue en manos de la familia, que también la administra.

Hoy emplea a más de 8.300 asociados en 53 tiendas, según la empresa. Sus mercados abarcan los condados de Orange, Los Ángeles, Riverside, San Bernardino y San Diego.

El copresidente Oscar González afirmó que la apertura en Stanton refleja ese legado.

“La comida mexicana tiene una manera maravillosa de unir a las personas, sin importar de dónde vengan”, dijo.

“Queremos que todos se sientan bienvenidos y que descubran algo que les encante”, añadió.

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Generosidad antes de las fiestas

🤝 Las donaciones $12,000 al Boys & Girls Club de Stanton para vales de comida para 140 familias y para la renovación de su cocina. Más de $20,000 a 14 escuelas, iglesias y organizaciones de Stanton.

Mientras tanto, Northgate acompañó su debut brindando apoyo directo a sus nuevos vecinos.

La empresa aportó 12.000 dólares al vecino Boys & Girls Club de Stanton.

Esa donación financia vales de comida navideños para 140 familias. También ayuda a renovar la cocina del club.

“Queremos agradecer a Northgate Market por su donación”, dijo Elvin Campbell, director ejecutivo del club.

Según Campbell, esa generosidad ayudará a muchos jóvenes a vivir la seguridad y el cuidado del club.

Además, Northgate entregó más de 20.000 dólares a 14 escuelas y aliados comunitarios de la zona.

Entre ellos figuran las preparatorias Rancho Alamitos, Magnolia y Pacifica, así como Dale Junior High y Bryant Elementary.

Varias organizaciones comunitarias también recibieron apoyo. Entre ellas están la iglesia católica St. Polycarp, el Club de Leones y el Stanton Family Resource Center.