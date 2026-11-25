Puntos clave

Los supermercados venden paquetes de Acción de Gracias a pérdida para impulsar más compras navideñas.

Walmart, Aldi, Lidl y Hy-Vee ofrecen cenas para 10 personas por $39 o menos.

La cena clásica para 10 de la AFBF cuesta $58.63, un 6% más que en 2025.

Es el primer aumento desde 2022.

Ajustada por inflación, la cena cuesta apenas $17.37, casi lo mismo que el año pasado.

Cerca de un tercio de los productos se abarataron, como las bases para pastel y la crema.

Las ofertas de Acción de Gracias alivian el primer aumento de precios de la cena desde 2022. Desde Walmart y Target hasta Aldi y Hy-Vee, los supermercados lanzan paquetes navideños con grandes descuentos.

Según un informe reciente de The New York Times, muchos paquetes se venden a bajo costo. Los minoristas apuestan a que los clientes comprarán mucho más que solo pavo.

En otras palabras, sacrifican ganancias en la cena para captar más del gasto total.

Los supermercados cambian margen por lealtad

La estrategia apunta a la fiesta culinaria más importante del año. Aldi ve la celebración como una vitrina para sus tiendas, según el Times.

Acción de Gracias es “nuestra oportunidad de mostrar a millones de compradores lo que ofrecemos”. — Scott Patton, director comercial de Aldi, a The New York Times

Mientras tanto, la competencia sigue afinando precios. La cena de Walmart para 10 personas, con 26 artículos, cuesta $35. Según Reuters, sale $5 más barata que el paquete del año pasado.

Así se comparan las ofertas de Acción de Gracias

Las cadenas regionales también se suman a la carrera de ofertas de Acción de Gracias. Hy-Vee lanzó primero su paquete a $39.

Después, la cadena del Medio Oeste lo rebajó a menos de $35. Así igualó o superó a los grandes minoristas de descuento.

Por su parte, Aldi armó su cena con base en el menú de referencia de la AFBF. Por ello, los compradores pueden comparar su precio directamente con el de la encuesta nacional.

Winn-Dixie también ofrece dos menús de Acción de Gracias por menos de $40 cada uno, entre los que se incluyen un menú para cocinar en casa por $38.90 para seis personas y un menú de charcutería listo para calentar y servir por $39.99.

La cena para 10 promedia $58.63

Las ofertas de Acción de Gracias llegan mientras que el menú clásico cuesta un poco más. La American Farm Bureau Federation (AFBF) publicó su 41.ª encuesta anual. Según el sondeo, la cena para 10 cuesta $58.63.

Eso equivale a unos $5.86 por persona, un 6% más que en 2025. Aun así, el total queda más de 8% por debajo del récord de $64.05 de 2022.

Además, la inflación es una buena noticia. En términos reales, la cena cuesta $17.37, apenas 38 centavos más que el año pasado.

Cena de Acción de Gracias 2026, costo ajustado por inflación estable. Fuente: AFBF

Cuatro décadas de sondeos de precios

Cada noviembre, cientos de compradores voluntarios en los 50 estados y en Puerto Rico reportan precios locales. La AFBF realiza la encuesta cada año desde 1986.

El menú clásico incluye pavo, relleno, panecillos, batatas, guisantes, arándanos, vegetales, leche e ingredientes para pastel. En 2018, la AFBF sumó jamón, ejotes y papas russet a un menú ampliado.

Buenas noticias para el postre

Varios favoritos de la temporada bajaron de precio este año. De hecho, cerca de un tercio de los artículos de la encuesta se abarataron.

La bandeja de zanahorias y apio registró la mayor caída porcentual, de 3.7%. A su vez, las bases congeladas para pastel registraron la mayor baja en dólares: 9 centavos.

Los amantes del postre también salen ganando. La mezcla para pastel subió un poco, pero las bases y la crema bajaron.

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El pavo y los básicos lideran las alzas

Por otro lado, el pavo congelado de 16 libras promedia $23.68. El año pasado costaba $21.50, es decir, subió cerca de 10%.

Según la AFBF, la fuerte demanda y los inventarios ajustados elevaron el precio del pavo. La leche, los panecillos, las batatas, los arándanos y el relleno también cuestan más.

El combustible, el más caro de procesar y transportar alimentos, explica buena parte del alza. Los agricultores, además, enfrentan precios récord del diésel, fertilizantes caros y mayores costos laborales.

Aun así, algunos compradores atentos encontraron pavo a solo 69 centavos por libra. Esa cifra es casi la mitad del precio promedio nacional.

El noreste paga más; el sur, menos

Los costos también varían según la región. El noreste registra el promedio más alto: $61.57 por cena para 10 personas.

Esa cifra supera en un 5% aproximadamente el promedio nacional. Mientras tanto, el oeste promedia $58.74 y el medio oeste, $56.89.

Una vez más, el sur ofrece el banquete más asequible por $54.33. Además, el costo en el oeste bajó a $61.75 el año pasado.

Costo de la cena de Acción de Gracias 2026 por región. Fuente: AFBF

El campo garantiza el abasto navideño

Detrás de cada oferta hay un sector agrícola productivo. Los productores de EE.UU. criaron 193.5 millones de pavos en 2025, según el USDA.

Minnesota lideró el país con 33.5 millones de aves. Le siguieron Carolina del Norte, Arkansas e Indiana.

Producción de pavo por estado, 2025. Fuente: USDA ERS

Además, el USDA prevé que la producción de pavo crezca a 5,180 millones de libras en 2026. En 2025, la cifra fue de 4,840 millones de libras.

Los arándanos mantienen su buena racha

Los productores de arándanos aportan otra buena noticia. Estados Unidos cultiva cerca de dos tercios de los arándanos rojos del mundo.

El rendimiento por acre ha aumentado un 90% desde principios de los años ochenta. Asimismo, el USDA prevé que la producción de 2026 crezca un 5% hasta alcanzar 7.87 millones de barriles.

Rendimiento y tendencia del arándano en EE.UU., 1980-2026P. Fuente: USDA ERS

Wisconsin, Nueva Jersey y Oregón deberían levantar cosechas más grandes esta temporada.

Una gran semana para los supermercados

Para los supermercados, Acción de Gracias sigue siendo un gran motor de tráfico. La Oficina del Censo contó unos 63,000 supermercados y otras tiendas de comestibles en 2023.

Datos curiosos del Día de Acción de Gracias. Fuente: Oficina del Censo de EE.UU.

Ese día, los estadounidenses también pasan más tiempo a la mesa. Entre 2003 y 2025, dedicaron, en promedio, 97 minutos a comer y beber, según el USDA.

Además, la preparación de la comida y la limpieza tomaron 115 minutos. En un fin de semana típico, esa cifra desciende a 37 minutos.

Tiempo promedio dedicado a actividades seleccionadas, 2003-25. Fuente: USDA ERS

Las compras tampoco se detienen ahí. Durante el Black Friday, las compras no alimentarias promediaron 39 minutos. Eso triplica el promedio de los demás feriados.

Para los supermercados, esa es la recompensa de las ofertas de Acción de Gracias. Los minoristas apuestan a que un pavo barato hoy generará lealtad más allá de las fiestas.