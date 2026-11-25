Los alimentos funcionales y la proteína ya pasaron de la moda a las ventas reales. Los datos del tercer trimestre muestran que los compradores los añaden a sus carritos a buen ritmo.

Anne Marie Roerink, directora de 210 Analytics, revisó datos de Circana sobre las categorías de mayor crecimiento. Su respuesta sobre si la tendencia ya da frutos: sí.

Las bebidas energéticas lideraron todas las categorías en dólares nuevos. Además, la carne de res, el yogur y los snacks de carne confirmaron el contenido proteico.

PUNTOS CLAVE

Las bebidas energéticas lideraron con $497.1 millones adicionales en el tercer trimestre.

Las bebidas ocuparon seis de las 10 categorías de mayor crecimiento.

La proteína apareció en cinco de los 10 primeros, desde la carne de res hasta los snacks.

Las ventas en unidades confirman que el crecimiento no se debe solo a los precios.

Alimentos funcionales lideran el crecimiento

Roerink comparó las ventas en dólares del tercer trimestre de 2026 con las del mismo periodo de 2025. Usó datos de Circana MULO+ e Integrated Fresh correspondientes a las 13 semanas hasta el 27 de septiembre.

Los resultados fueron contundentes. Las bebidas ocuparon seis de los 10 primeros lugares en crecimiento absoluto en dólares.

Las bebidas energéticas encabezaron la lista. Sus ventas subieron un 17.4% hasta alcanzar $3,360 millones, con una ganancia de $497.1 millones.

Les siguieron las bebidas carbonatadas, con un aumento de $461.5 millones. El agua embotellada, la leche, las bebidas deportivas y el café también entraron en el ranking.

Tercer trimestre de 2026: las 10 categorías con mayor crecimiento absoluto en dólares

Puesto Producto Ventas en Dólares Crecimiento Absoluto en Dólares Ventas en Dólares vs. Año Anterior 1 Bebidas energéticas $3.36B +$497.1M +17.4% 2 Bebidas carbonatadas $9.83B +$461.5M +4.9% 3 Carne de res $11.77B +$419.0M +3.7% 4 Yogur $3.66B +$346.5M +10.5% 5 Agua embotellada $7.02B +$339.0M +5.1% 6 Leche $4.98B +$240.4M +5.1% 7 Carne molida de res $4.78B +$233.5M +5.1% 8 Botanas de carne seca $1.29B +$180.8M +16.4% 9 Bebidas deportivas $2.25B +$180.5M +8.7% 10 Café $4.68B +$152.6M +3.4% Fuente: Circana, Integrated Fresh, MULO+, Total EE. UU., 13 semanas finalizadas el 27/09/2026 | 210 Analytics y Circana

Roerink vio el cambio de primera mano. Durante una visita de fin de semana a Target, encontró bebidas funcionales en cabeceras de góndola y pasillos.

Según dijo, la enorme cantidad de productos la dejó asombrada.

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La proteína impulsa carnes y lácteos

La proteína es la otra mitad de la historia. Apareció en cinco de las 10 categorías de mayor crecimiento.

La carne de res ocupó el tercer lugar en general. Sumó $419.0 millones y alcanzó $11,770 millones.

La carne molida aportó otros $233.5 millones. A su vez, el yogur creció un 10.5% hasta alcanzar $3,660 millones.

La leche cuenta como ganadora tanto en bebidas como en proteína. Sus ventas subieron 5.1% hasta $4,980 millones.

Snacks para llevar

Los snacks de carne seca merecen atención especial. Sus ventas saltaron 16.4% hasta $1,290 millones.

Es el segundo mayor aumento porcentual de la lista. Según Roerink, refleja la tendencia de “todo portátil”.

Los compradores quieren proteína y bebidas que puedan llevar a cualquier parte. Por eso, los snacks de carne siguen creciendo en dólares, unidades y volumen.

Las unidades confirman el cambio

Por supuesto, la inflación eleva las cifras en dólares. Por ello, Roerink también revisó las ventas en unidades, que indican si la gente compra más.

Esa clasificación confirma que los alimentos funcionales impulsan un crecimiento real. Las bebidas energéticas y deportivas ocuparon los dos primeros puestos.

Dos favoritos de las redes sociales también entraron al top 10 en unidades: el requesón y el ñame. Ambos aprovechan la ola de la proteína y la fibra.

“¿Quién habría imaginado esos dos hace apenas dos años?” — Anne Marie Roerink, 210 Analytics

El requesón sigue en ascenso

El requesón lleva años ganando impulso. Sus ventas en EE. UU. superaron los $2,000 millones en las 52 semanas al 22 de febrero, según Dairy Foods.

Esa cifra, basada en datos de Circana, representó un aumento del 19% respecto al año anterior.

Por qué los compradores buscan proteína

Los estudios de consumo respaldan lo que se ve en la caja. Durante cinco años consecutivos, la proteína ha encabezado la lista de nutrientes que los estadounidenses intentan consumir. Así lo registra el International Food Information Council.

Su encuesta de 2026 añade otro dato. El 64% de los encuestados siguió una dieta o un patrón alimentario específico durante el último año.

Los medicamentos para bajar de peso aumentan el impulso. Sally Lyons Wyatt, de Circana, habló sobre los usuarios de GLP-1, según Retail TouchPoints. Explicó que compran más carne molida, yogur, requesón y snacks de carne.

También señaló un mayor consumo de bebidas deportivas para hidratarse. Esa lista se parece mucho al top 10 de Roerink.

De igual forma, las bebidas siguen ganando terreno. Según el informe Power of Beverage del FMI, el gasto minorista en bebidas alcanzó casi $295,000 millones en 2025.

De la tendencia al anaquel

Para los supermercados, los datos envían una señal práctica. Los alimentos funcionales se están ganando cabeceras, puertas de refrigeradores y espacio junto a las cajas.

Además, la proteína portátil y las bebidas funcionales combinan de forma natural. Exhibirlas juntas encaja con la forma en que los compradores comen hoy sobre la marcha.

Abasto Media ha seguido el auge de los alimentos funcionales y de la proteína, desde los lácteos hasta los snacks. Las cifras del tercer trimestre muestran que el impulso es real.

“Estos no son solo temas de conversación entre los consumidores”, dijo Roerink. “Estamos viendo un movimiento real en la caja registradora”.