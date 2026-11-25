La fibra, la proteína y los sabores globales marcarán las tendencias alimentarias de 2027, según Fresh Thyme.

La cadena de supermercados del Medio Oeste publicó recientemente su informe anual “Top 10 Trends”. Lo elaboró junto con SPINS, una firma especializada en datos de bienes de consumo envasados.

El documento anticipa sabores, ingredientes y prioridades de bienestar que llegarán a los anaqueles el próximo año.

Puntos clave La fibra pasa al centro de la innovación, desde el pan hasta las sodas prebióticas.

Las agendas apretadas y los fármacos GLP-1 impulsan porciones pequeñas y más nutritivas.

Las fusiones de sabores globales y los platos internacionales congelados amplían la oferta.

Los refrigerados y congelados compiten con los pasillos centrales por la atención del cliente.

Una tendencia adicional, “The Ocean Pantry”, destaca las conservas de pescado, las algas y el kelp.

En conjunto, las predicciones describen a un comprador que exige más de cada producto.

Quiere fibra, proteína y nutrientes esenciales. No obstante, también pide placer, conveniencia y variedad.

Cecily Martinez, dietista registrada de Fresh Thyme Market, explicó ese cambio en un comunicado de prensa.

“Los compradores de comestibles redefinen el bienestar en sus propios términos”, afirmó Martinez. “La gente quiere alimentos frescos, orgánicos y más saludables que aporten beneficios significativos sin añadir más complejidad a su vida”.

La especialista agregó que el listado refleja a un consumidor informado e intencional. Ese cliente busca productos innovadores, seleccionados, prácticos y alineados con sus metas de bienestar a largo plazo.

Tendencias alimentarias de 2027: nutrición primero

Tres de los pronósticos giran en torno a la densidad nutricional, empezando por la fibra.

Fiber First

“Fiber First” sitúa la fibra en el centro de la innovación. Según el reporte, el público ya no la asocia únicamente con la salud digestiva.

Ahora la vincula con la saciedad, la alimentación equilibrada y el bienestar general.

Por ello, la empresa prevé ofrecer más panes, cereales, botanas y bebidas que destaquen ese nutriente. Como muestra, cita la bebida prebiótica Olipop y el pan con semillas de Hero.

Ese interés coincide con datos independientes. En febrero de 2026, el International Food Information Council (IFIC) publicó una encuesta que reveló una brecha.

2 de cada 3 Los estadounidenses dicen consumir poca fibra o desconocen cuánta ingieren. Source: IFIC Spotlight Survey, February 2026

Dos tercios de los estadounidenses dicen consumir poca fibra o desconocen cuánta ingieren.

More in Every Bite

Luego, “More in Every Bite” responde a quienes buscan mayor valor nutricional en porciones pequeñas.

El minorista atribuye esa demanda a las agendas apretadas y a los nuevos hábitos alimentarios. También influye la popularidad de los medicamentos GLP-1.

Según KFF, el 12% de los adultos del país tomaba esos fármacos en noviembre de 2025. El mismo sondeo mostró que el 18% los ha usado alguna vez.

The Brain Food Era

Por su parte, “The Brain Food Era” refleja el interés por la salud cognitiva.

Según el estudio, las marcas incorporarán omega-3, antioxidantes, hongos funcionales y creatina a más artículos cotidianos.

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Sabores del mundo en cada pasillo

Global Flavor Mashups

El paladar también viaja. “Global Flavor Mashups” describe la mezcla de ingredientes y técnicas de distintas tradiciones culinarias.

Destacan la mayonesa con miso, la salsa barbacoa con gochujang y las botanas de chile con mango. La lista también incluye las papas fritas Kettle Foods con kimchi picante.

Frozen Passport

De igual modo, “Frozen Passport” convierte el congelador en una parada obligatoria. Allí, los clientes encontrarán platos internacionales de calidad de restaurante.

Así, evitarán pasar horas en la cocina o gastar de más.

Sprinkle Culture

Mientras tanto, “Sprinkle Culture” apuesta por la personalización. Aderezos, condimentos y coberturas crujientes permiten transformar una comida conocida en algo nuevo.

Como resume el informe, el toque final importa tanto como el plato.

Un vistazo a las tendencias alimentarias de 2027 Global Flavor Mashups: salsas, botanas y condimentos de varias culturas The Brain Food Era: alimentos para la concentración, la memoria y el envejecimiento saludable Bite-Sized Joys: pequeños gustos prémium Fiber First: la fibra como argumento de venta Sprinkle Culture: coberturas y condimentos para personalizar platos More in Every Bite: porciones pequeñas y nutritivas Fresh from the Fridge: refrigerios y bebidas refrigerados Elevated Meal Shortcuts: proteínas listas, kits de comida y platos principales The Resourceful Kitchen: básicos versátiles y con menos desperdicio Frozen Passport: platos internacionales congelados Extra — The Ocean Pantry: conservas de pescado, algas, kelp y microalgas Fuente: Fresh Thyme Market y SPINS

Conveniencia y pequeños gustos

Elevated Meal Shortcuts

Otras predicciones apuntan al ahorro de tiempo. “Elevated Meal Shortcuts” acorta la distancia entre la tienda y la mesa.

Para lograrlo, propone proteínas frescas marinadas, vegetales preparados, kits de comida y platos principales listos para calentar.

Fresh from the Fridge

A su vez, “Fresh from the Fridge” sitúa al refrigerador como destino clave para los refrigerios.

Bocados proteicos, salsas para untar, bebidas frías y frutas o verduras listas para comer ganarán espacio en 2027.

Bite-Sized Joys

Sin embargo, el cuidado personal no excluye el antojo. “Bite-Sized Joys” plantea que la gente disfruta de la indulgencia en breves momentos.

Esos momentos incluyen postres mini, bebidas especiales y golosinas prémium. Así, la frontera entre la salud y el deleite pierde nitidez, señala Fresh Thyme.

“Los compradores de comestibles redefinen el bienestar en sus propios términos”. — Cecily Martinez, dietista registrada de Fresh Thyme Market

Sostenibilidad y despensa marina

Otra tendencia, “The Resourceful Kitchen”, combina sostenibilidad e ingenio.

Los hogares quieren opciones versátiles que prolonguen la frescura, reduzcan el desperdicio y sirvan para varias comidas.

Además, el supermercado añadió una categoría: “The Ocean Pantry”.

Conservas de pescado, tentempiés de algas e ingredientes a base de kelp cobrarán impulso. Los consumidores los verán como fuentes de proteína y de omega-3.

El abastecimiento responsable alimentará esa curiosidad, según la compañía.

Pistas de surtido para minoristas

Para los minoristas, las tendencias alimentarias de 2027 ofrecen pistas útiles para su surtido.

En primer lugar, sugieren que la nutrición funcional gana terreno más allá de su nicho especializado. En segundo lugar, muestran que los refrigerados y congelados compiten con los pasillos centrales por el cliente.

Finalmente, la selección subraya el peso de las marcas emergentes. Fresh Thyme ilustra cada tendencia con ejemplos como Momofuku, Siggi’s, Tru Fru y Saffron Road.

También incluye productos de su marca propia.

La cadena asegura que monitorea constantemente las novedades sobre comida, nutrición y vida sana. Igualmente, colabora con proveedores locales de confianza para llevar esas propuestas a sus tiendas.

Con sede en Downers Grove, Illinois, Fresh Thyme Market busca fomentar comunidades más saludables. Su oferta combina alimentos frescos, orgánicos y nutritivos con vitaminas y productos de cuidado corporal.