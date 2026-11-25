Gary Zorko es el nuevo CIO de Superior Grocers, responsable de fortalecer la tecnología en sus 74 tiendas.

La cadena, con sede en Santa Fe Springs, California, anunció recientemente el nombramiento de su nuevo Chief Information Officer. Zorko reportará al presidente y CEO, Richard Wardwell, y dirigirá el equipo de tecnología de la información.

Según la compañía, Zorko colaborará con toda la organización para fortalecer la infraestructura e impulsar la innovación. Además, deberá garantizar que los sistemas sigan respaldando a los empleados, a los clientes y las operaciones.

Un veterano de la tecnología minorista

Como CIO de Superior Grocers, Zorko aporta casi cuatro décadas de experiencia tecnológica. Su trayectoria abarca retail, comercio electrónico, entretenimiento, seguros, salud, manufactura y servicios legales.

Experiencia en retail y comercio electrónico

En el ámbito minorista, Zorko ha ocupado cargos de liderazgo tecnológico en tres reconocidas cadenas:

Z Gallerie: Vicepresidente de tecnología de la información.

Vicepresidente de tecnología de la información. Hot Topic: Dirigió las operaciones tecnológicas y los sistemas de negocio de la cadena especializada.

Dirigió las operaciones tecnológicas y los sistemas de negocio de la cadena especializada. Newegg: Lideró iniciativas de tecnología y comercio electrónico para el minorista en línea.

Anteriormente, desempeñó funciones en el desarrollo de software y medios interactivos en The Walt Disney Co. y Prudential Insurance. También trabajó en empresas privadas más pequeñas, como Sample Digital.

Patentes, asesoría y peritaje

Más allá de la gestión de TI, Zorko posee siete patentes. Asimismo, ha sido consultor y perito en litigios de propiedad intelectual. Por otra parte, ha asesorado a ejecutivos de tecnología a través de Clarity.fm y Steve Heckler Associates.

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Un estilo de liderazgo práctico

Colegas y compañeros describen a Zorko como un líder técnico práctico, dispuesto a “arremangarse”, según la empresa. Esas referencias también destacan su equilibrio entre estrategia, ejecución, disciplina de procesos y trabajo en equipo.

Es miembro activo de la Southern California Society for Information Management, donde participa en varios comités.

Además, es voluntario en e-NABLE, una red global que diseña e imprime en 3D prótesis gratuitas.

Fuera de la oficina, disfruta de la carpintería, el grabado láser, la fotografía y la cerveza casera.

Por qué importa el nuevo CIO de Superior Grocers

El nombramiento llega mientras los supermercados siguen aumentando sus presupuestos tecnológicos, pese a los márgenes ajustados.

Los minoristas de alimentos destinaron casi el 2% de sus ventas a tecnología en 2025, el doble que en 2024. Así lo revela el informe The Food Retailing Industry Speaks 2026 del FMI-The Food Industry Association.

El 71% de los minoristas de alimentos prevé gastar (FMI, The Food Retailing Industry Speaks 2026)

Asimismo, los minoristas utilizan la inteligencia artificial para planificar el surtido y prevenir pérdidas, según el FMI.

Una huella en expansión

Para Superior Grocers, lo que está en juego crece a medida que aumenta su número de tiendas. Fundada en 1981, la cadena opera hoy 74 tiendas en California y Nevada.

En 2022 adquirió Número Uno, cadena hispana de 22 supermercados, y reforzó su presencia en el sur de California. Luego, en 2025, abrió su segunda tienda en Las Vegas, la número 74.

Ese crecimiento pone más tiendas, sistemas y datos bajo la supervisión del CIO de Superior Grocers.

Mientras tanto, Wardwell ha elevado su perfil en la industria. En diciembre de 2025, la California Grocers Association lo eligió presidente de su junta directiva.

La empresa dijo que espera los aportes de Zorko mientras invierte en su gente, sus operaciones y su crecimiento.