Por Angélica Herrera Muñoz, Ph.D, CEO y fundadora de COEX Corporation*

En la actualidad, el mercado es cada vez más competitivo y esto permite tener acceso a nuevas posibilidades, caminos y alternativas; es aquí donde el modelo White Label (marca blanca) se convierte en una de las estrategias más inteligentes y poderosas para que fabricantes y marcas amplíen su alcance sin multiplicar sus costos. Su lógica en realidad es una apuesta bastante sencilla: un fabricante produce un bien que otra empresa comercializa bajo su propio nombre, el resultado: ambas partes ganan.

¿Cómo funciona este método para el fabricante?

En algunos casos las empresas tienen plantas con capacidad ociosa, por lo que producir para terceros permite aprovecharla, también permitirá estabilizar el flujo de caja y llegar a mercados que, con marca propia, tomarían años conquistar. Además, abastecer a cadenas de retail, distribuidores o marcas internacionales eleva los estándares de calidad, certificaciones y procesos, lo que fortalece también el negocio propio y puede dejar a las empresas listas para explorar nuevas opciones con clientes diversos.

¿Para la marca?

Las marcas, por su parte, pueden lanzar nuevas líneas en semanas, sin invertir en maquinaria, ni en tecnología, infraestructura, ni en desarrollo desde cero. Así concentran sus recursos en lo que mejor saben hacer: construir relación con el cliente, posicionamiento y canales de venta. Es un modelo muy atractivo en alimentos, cosmética, suplementos, aseo, textiles y productos para mascotas, para dar algunos ejemplos.

Para las empresas americanas y latinoamericanas, el White Label es también una vía concreta para exportar. Cadenas de supermercados en Estados Unidos, Europa y Medio Oriente buscan proveedores confiables para sus marcas propias, y en las ferias internacionales estos acuerdos son cada vez más frecuentes. Un fabricante colombiano puede estar presente en góndolas de varios países sin tener que posicionar su marca en cada uno de ellos.

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Claves para aprovechar la oportunidad

Vale la pena tener en cuenta cuatro aspectos:

Contratos claros sobre propiedad de fórmulas, exclusividad, volúmenes mínimos y confidencialidad. Certificaciones exigidas por el mercado destino (BPM, HACCP, FDA, ISO, entre otras). Costeo preciso, porque los márgenes suelen ser más estrechos y la rentabilidad está en el volumen. Equilibrio entre la producción para terceros y la marca propia, para no depender de un solo cliente.

El White Label invita a ver la producción con una mirada distinta: como un servicio de alto valor que abre puertas, genera confianza y construye relaciones de largo plazo. Para fabricantes y marcas que quieren crecer con inteligencia, es una alianza que vale la pena explorar.

*Angélica Herrera Muñoz es una empresaria, conferencista internacional y consultora en comercio exterior con más de 18 años conectando negocios entre Latinoamérica, África, Asia y Europa.