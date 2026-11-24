La feria comercial PLMA 2026 Private Label Trade Show, que agotó sus entradas y se llevó a cabo del 15 al 17 de noviembre, contó con un número récord de stands, con más de 1,900 expositores de 61 países y 55 pabellones nacionales. Los expositores presentaron productos en las categorías de alimentos, bebidas, salud y belleza, artículos para el hogar y mercancía general.

Conferencistas magistrales

Líderes de marcas propias de Target y Ahold Delhaize USA inauguraron la feria comercial PLMA 2026 Private Label Trade Show el lunes y el martes, con conferencias magistrales a máxima capacidad sobre cómo las marcas propias impulsan el crecimiento y ayudan a los minoristas a diferenciarse en un mercado competitivo.

En la conferencia magistral del lunes 16 de noviembre, John Conlin, vicepresidente sénior de Comercialización de Alimentos y Bebidas de Target, describió las marcas propias como un elemento central de la identidad de Target y de su objetivo de ofrecer “una experiencia encantadora en todo el sector minorista”. Conlin afirmó que las marcas privadas de Target deben ser “audaces, distintivas y accesibles”, así como “únicas y alegres”, y mantenerse fieles a la promesa de la empresa: “Expect More. Pay Less.” (Espera más. Paga menos).

Conlin señaló que el 40 % de los clientes de Target buscan nuevos productos alimenticios. El bienestar accesible es el eje de los planes de la compañía, lo que incluye más productos orgánicos, botanas elaboradas con aceite de aguacate y comidas fáciles para la familia. Indicó que Target busca responder con rapidez a las tendencias emergentes de alimentos y marcar algunas propias. En las tiendas nuevas y remodeladas, mencionó que el área de alimentos y productos frescos será tres veces más grande que en diseños anteriores, como parte del esfuerzo de Target por convertirse en un destino de referencia para las familias jóvenes.

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En el Desayuno Magistral de Liderazgo Minorista del martes 17 de noviembre, Abby Cook, vicepresidenta sénior de Marcas Propias de Ahold Delhaize USA, señaló que los compradores realmente buscan valor, que se ha convertido en una combinación compleja de precio, sabor, conveniencia y otros factores.

Cook explicó que su portafolio de marcas propias sigue un modelo de tres niveles —prémium, convencional y valor diario— “para asignar a cada marca un rol claro en la satisfacción de las distintas necesidades de los clientes”. Según Cook, las marcas propias de nivel prémium de Ahold, Nature’s Promise y Taste of Inspirations, representan en conjunto un portafolio de $2,000 millones.



Acerca del piso de exhibición de PLMA 2026

En el “Store Brands Marketplace” (Mercado de Marcas de Tienda), minoristas, mayoristas y fabricantes descubrieron nuevos productos, exploraron tendencias y establecieron alianzas comerciales. Los asistentes también participaron en sesiones educativas y seminarios ejecutivos.

Entre las tendencias que destacaron en el piso de exhibición, la proteína se mantiene fuerte, junto con el vinagre balsámico en distintos sabores y presentaciones, así como los colorantes naturales.

“Estamos encantados con el éxito de la feria de este año”, dijo Peggy Davies, presidenta de PLMA. “La calidad de los compradores y visitantes fue excepcional, y nuestros expositores aportaron verdadera innovación al piso de exhibición; la energía durante todo el evento demostró que las conexiones cara a cara siguen siendo la base de las alianzas y de las ideas que impulsan a nuestra industria”.

“El piso estuvo muy concurrido y los comentarios han sido sumamente positivos”, informó Dan Weil, director sénior de la Feria Comercial de Chicago. “Las conexiones cara a cara siguen siendo el corazón de la innovación y el crecimiento de nuestra industria. Nuestros expositores demostraron una gran resiliencia e ingenio para estar aquí, lo que evidencia lo valiosa que es la feria para sus negocios”.

La feria comercial PLMA 2027 Private Label Trade Show se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre en el Centro de Convenciones Donald E. Stephens, en Chicago.