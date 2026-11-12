Detrás de Thanksgiving: los hispanos en la industria alimentaria

Llegó noviembre y los hispanos en la industria alimentaria ayudan a llenar millones de mesas de Thanksgiving. En todo Estados Unidos, las familias ya se preparan para celebrar.

En muchos hogares hispanos habrá pavo, pero probablemente no estará solo. A su alrededor habrá tamales, arroz, plátanos, salsas, panes y postres. Esos platos hablan de México, Centroamérica, el Caribe y Suramérica.

Hemos hecho nuestra tradición estadounidense. Y lo hemos logrado sin renunciar a los sabores, recuerdos y costumbres que cuentan quiénes somos.

Esa mesa es una fotografía de un país que integra culturas y acoge nuevas tradiciones. Sin embargo, antes de servir la cena, vale la pena preguntarnos algo. ¿Qué tuvo que suceder para que cada alimento llegara hasta allí?

“Detrás de cada alimento existe una inmensa cadena humana que merece reconocimiento”.

Pensemos en el pavo, los vegetales, el arroz, las frutas y las bebidas de esa noche. Cada producto recorrió una larga cadena antes de llegar. Ese camino comenzó en el campo, una planta de producción, un centro de distribución, una bodega o una tienda.

Esa cadena conecta a quienes cosechan, producen, empacan y transportan. También los conecta con quienes compran, almacenan, distribuyen y venden. Y suma a quienes crean empresas, administran operaciones, desarrollan productos, analizan mercados, toman decisiones, innovan y lideran.

Los hispanos en la industria alimentaria, en cifras

Del campo a la sala de juntas, los hispanos en la industria alimentaria dejan huella. Las cifras ayudan a dimensionar esa presencia.

Los hispanos representan más del 20% de la población de Estados Unidos, según la Oficina del Censo. En 2025, 32.7 millones de hispanos o latinos tenían empleo, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Esa participación se nota sobre todo al inicio de la cadena productiva. En 2025, los hispanos representaban el 28.2% de los trabajadores en la agricultura, la silvicultura, la pesca y la caza. En la producción de cultivos, esa cifra subía al 35.8%.

A lo largo de la cadena alimentaria

35.8% Participación hispana entre los trabajadores de producción de cultivos 28.2% En agricultura, silvicultura, pesca y caza 30.1% En manufactura de alimentos 23.3% En supermercados y tiendas de comestibles 29.7% En servicios de comida y bares 32.7 million Hispanos o latinos con empleo, todas las industrias 2.8 million Hispanos en cargos de gerencia, todas las industrias Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. (BLS), Encuesta de Población Actual, promedios anuales de 2025.

Pero nuestra contribución no termina en el campo. Ese mismo año, en toda la economía, 8.8 millones de hispanos trabajaban en ocupaciones profesionales, gerenciales y afines. De ellos, 2.8 millones ocupaban cargos gerenciales.

Somos parte de la producción y de la operación. Pero también del emprendimiento, del conocimiento, de la estrategia, de la innovación y del liderazgo.

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Thanksgiving nos da el marco perfecto para decir gracias. También nos invita a mirar con más profundidad a la industria que hace posible nuestra mesa. Al fin y al cabo, detrás de cada alimento existe una inmensa cadena humana que merece reconocimiento.

Hoy, los hispanos en la industria alimentaria tenemos una presencia cada vez mayor. Aportamos nuestro talento, nuestros valores y nuestra capacidad de trabajo a una sociedad de la que hoy formamos parte.

“Hemos hecho nuestra una tradición estadounidense sin renunciar a los sabores,

recuerdos y costumbres que cuentan quiénes somos”.

Reconocer a los hispanos en la industria alimentaria va más allá de la gratitud. También ayuda a entender hacia dónde evoluciona el sector. Es un sector donde culturas, talentos y tradiciones diferentes se encuentran, se integran y abren nuevas posibilidades.

Tal vez este Thanksgiving, antes de dar gracias por los alimentos, valga la pena hacer una pausa. Pensemos en todas las manos, ideas y decisiones que hicieron posible que llegaran a nuestra mesa.

Y agradezcamos también lo que esa mesa representa. Es un lugar de encuentro donde culturas, sabores y tradiciones conviven sin perder su identidad. Allí, los hispanos hemos encontrado un espacio para compartir quiénes somos y aportar nuestro talento. Y lo hacemos en una sociedad que también sentimos como nuestra.

Quizás esa sea otra razón para agradecer. Podemos conservar nuestras raíces mientras construimos, junto a otros, un futuro que también nos pertenece.