Food Lion acelera su expansión en Georgia en 2026

Food Lion anunció un acuerdo con The Winn-Dixie Company para adquirir cinco tiendas Winn-Dixie en el sur de Georgia. La operación fortalecerá la capacidad de Food Lion para atender a más clientes, ofreciendo frutas y verduras frescas, carnes de calidad, comidas listas para consumir y artículos esenciales de uso diario a precios accesibles.

“La incorporación de estas tiendas nos permitirá alimentar a más familias en todo Georgia”, afirmó Greg Finchum, presidente de Food Lion. “Eso es parte esencial de lo que somos en Food Lion. El crecimiento que estamos experimentando nos da un gran impulso de cara a 2027. Cada nueva tienda amplía nuestra presencia y profundiza nuestra cercanía con las comunidades y ciudades a las que servimos, brindando a nuestros asociados la oportunidad de ofrecer a los vecinos la experiencia de compra fácil y económica en la que confían de Food Lion”.

Las cinco nuevas tiendas Food Lion

5420 Jesup Hwy., Brunswick, GA 31525

3606 Second St., Folkston, GA 31537

1060 Lakes Blvd., Lake Park, GA 31636

220 Retreat Village, St. Simons Island, GA 31522

3200 North Ashley St., Valdosta, GA 31602

La compañía tenía previsto abrir 10 nuevas tiendas para finales de 2026. Con esta adquisición, la cadena omnicanal de supermercados superará su pronóstico de crecimiento, alcanzando un total de 15 nuevas aperturas al cierre del año.

Food Lion prevé contratar a aproximadamente 375 asociados para atender a los clientes en estas cinco nuevas ubicaciones.

Las tiendas permanecerán abiertas y operarán como Winn-Dixie hasta que se complete la transacción, sujeta a los requisitos habituales de cierre. Food Lion transformará y reabrirá sus tiendas a mediados de diciembre para que los clientes disfruten de un diseño de compra más práctico, un amplio surtido y servicios de recolección en tienda (pickup) y de entrega a domicilio a través del sitio web o la aplicación móvil Food Lion To Go.

Food Lion dará a conocer más adelante detalles adicionales, incluidas las fechas de las celebraciones de gran inauguración en cada sucursal.

Como parte de su compromiso continuo con los precios accesibles y el bienestar de sus vecinos, cada nueva tienda respaldará iniciativas contra el hambre y colaborará con bancos de alimentos locales y organizaciones comunitarias para garantizar que las familias con inseguridad alimentaria tengan acceso a alimentos nutritivos. La plataforma contra el hambre de la cadena, Food Lion Feeds, ha donado más de 1,500 millones de comidas a personas y familias desde 2014 y se ha comprometido a duplicar sus esfuerzos para alcanzar un total de 3,000 millones de comidas donadas para 2032.

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Acerca de Food Lion

Food Lion es un minorista omnicanal de comestibles comprometido con alimentar a sus vecinos. Más de 82,000 asociados en más de 1,100 tiendas ofrecen una experiencia de compra fácil, fresca y accesible en 10 estados del sureste y del Atlántico medio de Estados Unidos.

Fundada y con sede en Salisbury, Carolina del Norte, en 1957, Food Lion forma parte de Ahold Delhaize USA, la división estadounidense de Ahold Delhaize, con sede en Zaandam.