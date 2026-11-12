La inflación alimentaria llega al supermercado alimentada por la guerra

La inflación alimentaria es el nuevo frente de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Las guerras de hoy ya no se limitan al campo de batalla. Por el contrario, sus efectos se extienden a las rutas marítimas, las ciudades, las empresas y, finalmente, los supermercados.

Este conflicto demuestra con qué rapidez una crisis geopolítica se convierte en un problema comercial. Como resultado, los mercados de todo el mundo ya sienten la presión.

Por qué importa el estrecho de Ormuz

El Medio Oriente es clave para el mercado energético, tanto del petróleo como del gas natural. También es un eje para el tránsito de materias primas.

A su vez, el gas natural es el principal insumo para la fabricación de urea y otros fertilizantes.

Por eso, cuando las grandes potencias entran en guerra, el precio del gas aumenta. Mientras tanto, rutas clave, como el estrecho de Ormuz, sufren bloqueos indefinidos.

La caída drástica del tránsito por esta vía estratégica ya ha alterado el mercado del petróleo. El problema es que el petróleo no viaja solo.

Cuando la energía se encarece, sube el precio de prácticamente toda la cadena de suministro. Eso incluye producir fertilizantes, cultivar y procesar alimentos.

También abarca refrigerarlos, asegurarlos y transportarlos.

“El problema es que el petróleo no viaja solo”. — Ricardo Gaitán, analista de marca

Fertilizantes caros, motor de la inflación alimentaria

El resultado es un efecto dominó. Al encarecerse los fertilizantes, los costos de siembra y mantenimiento de los cultivos se disparan.

En consecuencia, el agricultor debe elevar el precio de sus cosechas.

Luego, las empresas que procesan y empacan estos productos reciben una materia prima costosa. Así, sus costos operativos básicos aumentan.

Los supermercados operan con márgenes de ganancia estrechos. Por lo tanto, trasladan el alza al consumidor final.

El comprador pierde entonces poder adquisitivo frente a la inflación alimentaria. En la práctica, paga las consecuencias de una guerra al otro lado del mundo.

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El efecto dominó, paso a paso

La guerra altera los flujos de gas natural y de petróleo.

Los fertilizantes se encarecen.

Los agricultores elevan los precios de sus cosechas.

Los procesadores y empacadores pagan más por la materia prima.

Los supermercados trasladan el alza al consumidor.

La vulnerabilidad de Latinoamérica

En promedio, Latinoamérica depende de las importaciones para cubrir el 78% de sus necesidades de fertilizantes. Brasil, Ecuador, México y Colombia presentan una vulnerabilidad crítica.

Así, el mayor riesgo no es solo que el petróleo suba. El verdadero peligro es que la crisis energética desemboque en inflación alimentaria.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ya emitió una advertencia.

Según el organismo, los fertilizantes más caros pueden reducir los rendimientos agrícolas. Además, podrían tensar el suministro mundial en 2027.

“El verdadero peligro es que la crisis energética desemboque en inflación alimentaria”.

La inflación alimentaria en cifras

78%: dependencia promedio de Latinoamérica de los fertilizantes importados.

dependencia promedio de Latinoamérica de los fertilizantes importados. US$60.000 millones: valor total de los bienes del pacto “30 por 30”.

valor total de los bienes del pacto “30 por 30”. 10 de enero de 2027: fin de la tregua comercial entre EE. UU. y China.

fin de la tregua comercial entre EE. UU. y China. 2027: año en el que la FAO prevé tensiones en los rendimientos y en el abastecimiento.

Los aranceles nublan el panorama

A este escenario se suma la política comercial de Washington. El uso de aranceles como herramienta económica obliga a las empresas a replantearse sus costos, sus proveedores y sus mercados.

Estados Unidos y China alcanzaron acuerdos comerciales a finales de septiembre de 2026. Aun así, la agricultura y otros sectores sensibles siguen en situación de incertidumbre.

El pacto entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping se conoce como “30 por 30”.

Prevé reducciones arancelarias recíprocas sobre bienes “no sensibles” por un total de $60,000 millones. El monto se reparte en partes iguales entre ambos países.

Las exportaciones de EE. UU. hacia China se concentrarán en productos agropecuarios. Entre ellos figuran carne de ave y de cerdo, lácteos, maíz y trigo.

En cambio, las ventas de China hacia EE. UU. se limitarán a bienes de consumo masivo. Incluyen pequeños electrodomésticos, artículos para bebés, utensilios de cocina y equipo deportivo.

Una tregua, no el fin de la guerra

La tregua comercial, vigente hasta el 10 de enero de 2027, despertó optimismo.

Sin embargo, los analistas ven el pacto como un respiro logístico y un gesto diplomático. No lo consideran el fin de una guerra que ya llegó a los supermercados.