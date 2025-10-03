Jarritos Mandarin Zero, lanzamiento histórico en EE. UU.

La icónica marca mexicana de refrescos lanzó oficialmente Jarritos Mandarin Zero en todo Estados Unidos, marcando un hito en la comercialización de sus bebidas. Ahora los consumidores pueden disfrutar el sabor cítrico y vibrante de mandarina, su producto más popular, sin calorías ni azúcar.

El lanzamiento coincide con el 75 aniversario de la marca, que busca seguir ampliando su portafolio para responder a la creciente demanda de bebidas sin calorías.

Una respuesta a las nuevas preferencias del consumidor

Jarritos Mandarin Zero se probó primero en un mercado regional, con gran aceptación. Tras los resultados positivos, la compañía decidió llevarlo a todo el país.

Pruebas a ciegas con más de 1,000 participantes demostraron que los consumidores no podían diferenciar entre Jarritos Mandarin Zero y el sabor original. Ambos ofrecieron el mismo aroma cítrico, frescura y color característico que han convertido a la mandarina en el favorito de la marca.

“Los fanáticos pedían una opción de Jarritos que encajara en estilos de vida sin calorías, sin perder el auténtico sabor a fruta que aman”, señaló Eric Delamare, director de marketing de Novamex. “Mandarin Zero es un verdadero logro, ya que ofrece el mismo sabor de nuestro producto número uno, en una receta sin calorías que los consumidores no distinguieron del original”.

Expansión en cadenas minoristas

El despliegue de Jarritos Mandarin Zero alcanzará aproximadamente 4,500 tiendas en todo el país para octubre de 2025. Cadenas como Walmart, Publix, Kroger, Safeway y Jewel-Osco ya confirmaron su distribución, además de supermercados hispanos como Superior Grocers, Northgate, Cardenas, Vallarta, El Super y Fiesta.

La expansión inicial cubrirá California, Texas, el suroeste, sureste y medio oeste del país, con planes de crecimiento continuo en 2026.

El producto se venderá en las icónicas botellas de vidrio de Jarritos en presentaciones individuales, de 4 unidades y familiares.

Artículo Relacionado: Jarritos: 75 años de sabor y cultura Lea el Artículo

Campaña: “Jarritos Zero. Más de lo que amas”

Para respaldar el lanzamiento, Jarritos presentó la campaña nacional “Jarritos Zero. Más de lo que amas.” El esfuerzo incluye anuncios digitales, colaboraciones con influencers y publicidad en redes sociales, además de anuncios en espacios públicos en Los Ángeles este otoño.

La compañía asegura que Jarritos Mandarin Zero atraerá tanto a consumidores leales como a nuevos clientes que buscan opciones más saludables sin sacrificar sabor.

75 años de tradición y sabor

Fundada en 1950, Jarritos se consolidó como una de las marcas de refrescos mexicanos más reconocidas a nivel mundial. Con sus coloridos sabores en botellas de vidrio, hoy está presente en 45 países y ofrece 12 variedades frutales.

La llegada de Jarritos Mandarin Zero representa la primera bebida sin calorías de la marca en distribuirse a nivel nacional. Con ello, Jarritos busca equilibrar tradición e innovación, manteniéndose relevante para las nuevas generaciones sin perder su herencia cultural.

Al llevar su sabor más vendido a este formato, Jarritos se posiciona para competir directamente con marcas que dominan el segmento de refrescos dietéticos y zero.

Al mismo tiempo, la expansión refuerza la identidad de Jarritos como una marca multicultural que conecta lo auténtico de México con las nuevas necesidades del consumidor.