FIA reconoce los logros filantrópicos de la ASG en la Gala Anual

La Food Industry Alliance de Nueva York (FIA) destacará los logros filantrópicos de la ASG este otoño, honrando a los Co-CEOs Zulema Wiscovitch y Joe García por su compromiso con la comunidad, la donación caritativa y la defensa de los supermercados independientes.

Recibirán el Premio FIA 2025 por Logros Filantrópicos el 21 de octubre de 2025, en el Glen Island Harbour Club de New Rochelle, Nueva York. La gala anual reúne a ejecutivos de supermercados y tiendas de comestibles de toda la región para celebrar líderes que impulsan el impacto social más allá del negocio minorista.

Los logros filantrópicos de la ASG reflejan liderazgo con propósito

Desde 2021, la FIA ha destacado a individuos y empresas que convierten su influencia empresarial en beneficio social. Este año, la organización honra los logros filantrópicos de la ASG y la dedicación de sus líderes a fortalecer las comunidades locales.

“Zulema y Joe muestran lo que significa liderar con integridad y compromiso”, dijo Michael Durant, presidente y CEO de la FIA. “Sus acciones reflejan que la industria alimentaria puede mejorar la vida de familias y vecindarios de manera sostenible.”

Bajo su dirección, la Associated Supermarket Group (ASG) se ha convertido en un vínculo esencial entre los minoristas independientes y las comunidades que atienden, demostrando que el éxito empresarial y la filantropía pueden ir de la mano.

Programa Buen Vecino impulsa los logros filantrópicos de la ASG

En el corazón de los logros filantrópicos de la ASG está el Programa Buen Vecino, que permite a los supermercados independientes organizar eventos locales, apoyar a familias necesitadas y celebrar aperturas de tiendas que generan empleo y revitalizan barrios.

ASG cree que los supermercados son mucho más que lugares para comprar alimentos; son pilares de la vida comunitaria. Este programa refuerza la conexión de los minoristas con sus clientes y sus vecindarios.

Cada año, ASG también realiza distribuciones de alimentos durante las festividades, proporcionando pavos y alimentos básicos a miles de familias en Nueva York y la zona del Tri-State, garantizando que todos puedan disfrutar de celebraciones con dignidad.

Alianzas estratégicas que amplifican los logros filantrópicos de la ASG

ASG fortalece su impacto a través de asociaciones con organizaciones de alivio del hambre. Después de cada feria de compras, la compañía dona miles de libras de alimentos a City Harvest, que los distribuye a familias que enfrentan inseguridad alimentaria en toda la ciudad.

Asimismo, la empresa participa en la campaña KTU Stuff-A-Truck con el Food Bank for New York City, asegurando acceso constante a alimentos nutritivos durante todo el año. Estas acciones muestran cómo los logros filantrópicos de la ASG convierten recursos comerciales en apoyo social tangible.

En defensa de los supermercados independientes

Wiscovitch y García también lideran la defensa de los supermercados independientes, promoviendo protecciones SNAP, competencia justa e incentivos de eficiencia energética a nivel local, estatal y federal.

Su compromiso protege a los minoristas familiares y de propiedad minoritaria, asegurando que continúen siendo un recurso confiable para sus comunidades. Esta participación activa forma parte integral de los logros filantrópicos de la ASG, donde la filantropía y la defensa de la industria se complementan.

Educación, cultura y apoyo familiar

ASG también respalda organizaciones dedicadas a la educación, la cultura y el bienestar familiar, como la National Grocers Association Foundation, Tri-State Italian American, Catholic Institute of the Food Industry, Friends of the Food Industry y NSA Cares.

La compañía patrocina eventos comunitarios liderados por minoristas independientes, reforzando la capacidad de cada tienda para responder a necesidades locales. Estos esfuerzos muestran cómo los logros filantrópicos de la ASG funcionan mejor cuando empoderan a los minoristas para actuar directamente en sus comunidades.

FIA celebra un modelo de liderazgo filantrópico

La Gala Anual de la FIA resaltará a Wiscovitch y García por integrar la filantropía en el ADN corporativo de ASG. Su ejemplo demuestra que la filantropía puede ser un motor de negocio sostenible y transformador.

Associated Supermarket Group respalda a supermercados independientes en el Noreste y Medio Atlántico, ofreciendo distribución, marketing, merchandising y financiamiento bajo marcas como Associated, Compare, Met Foods y Pioneer.

Con su visión, Zulema Wiscovitch y Joe García han establecido un estándar de liderazgo comunitario, donde los logros filantrópicos de la ASG continúan inspirando a la industria de supermercados independientes en todo Estados Unidos.