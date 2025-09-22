¿Tienes una voz fuerte? Úsala con propósito para elevar el talento hispano

Julissa Arce llegó a EE.UU. siendo indocumentada. Empezó limpiando oficinas y, apenas 14 años más tarde, se graduó en Finanzas en UT Austin, consiguió un puesto en Goldman Sachs y llegó a ser vicepresidenta en Merrill Lynch. Hoy es cofundadora de Ascend Educational Fund y autora de varios libros. Con su voz clara y auténtica, nos demostró a muchos que hablar fuerte no es suficiente; debemos usar nuestra voz para elevar el talento hispano e inspirar un propósito mejor, en cualquier ámbito en el que nos desarrollemos.

El reto de impulsar el talento hispano en Estados Unidos

Como hispanos, tenemos una enorme tarea, porque aquí en nuestro país, en los Estados Unidos, donde más del 19% de la población es hispana, apenas el 4% de los puestos en la C-Suite están ocupados por latinos. Peor aún, solo el 1% de estos líderes son mujeres latinas.

No es falta de talento. Es falta de oportunidades, pero también—y esto lo digo con claridad—es momento de reconocer que también es falta de voluntad propia en cómo nos preparamos y nos enfrentamos al gran reto de ser líderes.

Este par de años, me he dado a la tarea de entender más cómo las cadenas detallistas y otras industrias de servicio están mejorando la experiencia de trabajo de sus empleados. Y una de las constantes que he observado es esta: el talento hispano está presente, pero muchas veces no está visiblemente preparado para dar el salto al liderazgo. No por falta de capacidad, sino por falta de herramientas, visibilidad y desarrollo intencional.

Mentoría y herramientas para desbloquear el talento hispano

¿Cómo ayudar? Ser mentor de muchachos hispanos como muchos de ustedes, es importante y relevante, pero desde nuestras capacidades en HumanX Insights, decidimos que había que crea una herramienta para ayudar a los profesionales hispanos a reflexionar sobre su nivel de preparación para crecer en el mundo corporativo de EE.UU. HumanXTM Loud to Lead, el primer assessment diseñado para nuestra comunidad hispana, está inspirado en una convicción profunda: que la voz hispana—fuerte, auténtica, resiliente—puede y debe ser una herramienta de liderazgo transformador. Ser “loud” no es ser ruidoso, es ser claro, valiente, fiel a lo que somos. Y “lead” no es solo dirigir, es liderar con propósito, empatía y visión.

Este batería de preguntas reflexivas evalúa cinco dimensiones esenciales que hemos identificado como claves para avanzar profesionalmente, muchas de ellas ligadas a los llamados soft skills:

La claridad al comunicar nuestras ideas. La empatía con nuestros equipos. La confianza en nosotros mismos. La conexión con nuestros valores, y La capacidad de influir sin dejar de ser auténticos.

Los primeros resultados de HumanX Loud to Lead™ ya están arrojando datos valiosos. Por ejemplo:

1 de cada 3 hispanos que ha respondido el assessment reconoce que no es directo al contestar preguntas específicas de sus gerentes.

Más del 50% afirma no estar seguro de si debe incorporar su identidad y raíces culturales en su forma de liderar.

Estos números pueden parecer preocupantes, pero en realidad nos abren una gran oportunidad: la de formar con intención. Porque el liderazgo no se improvisa. Se cultiva.

Formar talento hispano es una estrategia empresarial inteligente

Si al leer este artículo, estás pensando ya en tus equipos, te felicito y sigue adelante en invertir más en tus empleados hispanos—en ofrecer formación, mentoría, visibilidad y espacios seguros de desarrollo—, pero también quiero invitarte a que reflexiones en ti mismo como profesional.

Si queremos cambiar las cifras de representación, tenemos que empezar por tomar en serio nuestra preparación, sin excusas, sin miedos y sin esperar a que “alguien más” lo haga por nosotros.

Hoy más que nunca, la formación de talento hispano no puede verse como un lujo ni como una iniciativa de diversidad para cumplir cuotas. Es una estrategia inteligente de negocio, una necesidad moral y un acto de visión a futuro.

Desde HumanX Insights, seguiremos recopilando datos, compartiendo aprendizajes y ayudando a las compañías a crear entornos donde los empleados hispanos no solo trabajen, sino que crezcan, lideren y transformen.

Pero ¿qué tal si te integras a este movimiento? Te invito a ser parte del cambio. Haz la evaluación. No te tomará más de 5 minutos. Compártela. Úsala como punto de partida. Que esta temporada no solo regresen a clases los niños… que también empecemos los adultos una nueva etapa de formación y liderazgo de talento hispano.