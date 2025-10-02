Quitan colorantes a alimentos de marca propia de Walmart

Walmart EE. UU. anunció que está tomando medidas para eliminar los colorantes sintéticos y el uso de 30 ingredientes adicionales, incluyendo ciertos conservadores, edulcorantes artificiales y sustitutos de grasas, de los productos alimenticios de sus marcas propias. Esta acción es un avance significativo en su misión continua de ofrecer a los clientes productos de marca propia asequibles y de alta calidad.

El cambio, que incluye a todas las marcas propias de alimentos de Walmart EE. UU. como Great Value, Marketside, Freshness Guaranteed y bettergoods, está en línea con las preferencias cambiantes de los clientes y apoya un sistema alimentario más transparente.

“Nuestros clientes nos han dicho que quieren productos hechos con ingredientes más simples y familiares, y hemos escuchado. Al eliminar los colorantes sintéticos y otros ingredientes, estamos reforzando nuestra promesa de ofrecer alimentos asequibles con los que las familias puedan sentirse bien”, afirmó John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart EE. UU.

Esta medida forma parte del recorrido de Walmart para evolucionar sus marcas propias en respuesta a las preferencias cambiantes de los clientes. Según una nueva encuesta, los clientes de Walmart están cada vez más interesados en lo que contienen sus alimentos: el 62% de los clientes dice que quiere más transparencia y el 54% dice que revisa los ingredientes de los alimentos.

Esta tendencia creciente entre los clientes es, en parte, la razón por la que el minorista lanzó el año pasado bettergoods, una marca propia de calidad e inspirada en chefs que incluye una línea de artículos de origen vegetal y “hechos sin”, con el 70% de los artículos por debajo de $5 dólares.

Si bien esta medida es una de las reformulaciones de marcas propias más grandes en la historia del retail, no es la primera vez que Walmart elimina ingredientes que los clientes no desean. Hoy en día, alrededor del 90% de los productos de marca propia de alimentos de Walmart EE. UU. están libres de colorantes sintéticos.

“Este compromiso demuestra cómo Walmart está respondiendo a las preferencias cambiantes de los clientes, al mismo tiempo que establece el estándar para ofrecer calidad e innovación excepcionales a un valor sobresaliente”, dijo Furner.

El minorista está trabajando con proveedores de marcas propias para ajustar las formulaciones y obtener ingredientes alternativos, manteniendo el excelente sabor que los clientes esperan. Los clientes de Walmart comenzarán a ver los productos reformulados implementándose en los próximos meses, y los cambios con plazos de entrega más largos están previstos para finalizar a más tardar en enero de 2027.

Lista de ingredientes que Walmart eliminará de su marca propia

Colorantes sintéticos que serán eliminados FD&C Azul 1 FD&C Azul 2 FD&C Verde 3 FD&C Rojo 3 FD&C Rojo 4 FD&C Rojo 40 FD&C Amarillo 5 FD&C Amarillo 6 FD&C Rojo Cítrico FD&C Naranja B Cantaxantina

