Jarritos: 75 años de sabor y cultura

Conmemorando 75 años de tradición, cultura y sabores icónicos, Jarritos, la auténtica marca de refrescos mexicanos conocida por su sabor refrescante y audaz, lo celebra de la mejor manera: con audacia, color y mucho corazón. Para marcar este hito, Jarritos está lanzando una celebración mundial de aniversario que incluye un sorteo especial, eventos emergentes en las principales ciudades del mundo, empaques de inspiración retro y más.

Desde sus humildes inicios en el México de la década de 1950 hasta el reconocimiento mundial, Jarritos ha pasado de ser un refresco poco conocido a un ícono cultural, trascendiendo generaciones y fronteras con sus botellas distintivas y sus sabores intensos de frutas. Ampliando su oferta para incluir innovaciones como Jarritos Zero y Jarriboba, y extendiendo su impacto cultural a través de colaboraciones con marcas de renombre como Nike, Wolverine, Native, Marine Layer y Abercrombie, Jarritos continúa evolucionando y construyendo conexiones significativas, una botella a la vez.

Para honrar su rica historia y las comunidades que lo han apoyado en el camino, Jarritos celebra la autenticidad, la cultura y el sabor, mientras muestra un profundo aprecio por sus seguidores en todo el mundo.

Sorteo del 75 Aniversario

Como agradecimiento a sus fans, Jarritos organizará un sorteo semanal a partir de septiembre, ofreciendo premios especiales que celebran la herencia y la vibrante cultura de la marca. Los ganadores tendrán la oportunidad de recibir auténticas piezas de arte mexicano de diferentes regiones del país, artículos de edición limitada de colaboraciones como los codiciados tenis Jarritos x Nike SB y las botas Jarritos x Wolverine, mini refrigeradores personalizados de Jarritos e incluso un suministro de Jarritos y Jarritos Zero para un año. Otros premios incluyen mercancía exclusiva, tarjetas de regalo y artículos únicos que resaltan el espíritu y la autenticidad de la querida marca de refrescos.

Artículo Relacionado: Colaboración de Jarritos y Taste Salud mezcla sabor y bienestar Leer Artículo

Eventos emergentes globales

Jarritos llevará la fiesta a las principales ciudades del mundo, incluyendo Madrid, Londres, Sídney, Toronto, Dubái, París, Berlín, Puebla y más. Lo más destacado incluye una presentación de mariachis en barco en París, un evento emergente inmersivo y único en su tipo en Toronto, con instalaciones interactivas, degustación de productos y mercancía exclusiva, así como un sorteo nacional en restaurantes de Canadá, donde los primeros 75 clientes en lugares seleccionados recibirán un Jarritos gratis.

Empaque de inspiración retro

Jarritos rinde homenaje a sus orígenes con millones de botellas de tamaño familiar que lucen diseños de etiquetas retro, junto con 500,000 paquetes conmemorativos de refrescos que incluyen 75 dólares en ahorros, sumando millones de dólares en valor potencial de cupones para los fans.

La auténtica historia de Jarritos

Para conmemorar su legado, Jarritos lanza una pieza editorial nunca antes vista, desarrollada en colaboración con la plataforma de historia y orígenes latinos Nuestro Stories: La auténtica historia de Jarritos. Este artículo, que narra el viaje de la marca, celebra el legado de sus fundadores, ofrece a los fans una mirada interna al viaje de la marca y comparte historias detrás de escena de quienes ayudaron a forjar su éxito.

“Esta celebración es más que un simple aniversario de marca. Es un sincero tributo a las comunidades, fans y colaboradores que han compartido este viaje con nosotros”, afirma Eric Delamare, director de marketing de Jarritos. “Estamos encantados de honrar nuestras raíces, increíblemente orgullosos de lo lejos que ha llegado la marca y entusiasmados por construir nuestro próximo gran capítulo en asociación con quienes nos trajeron hasta aquí”.

Para unirte a la celebración y aprender más sobre cómo participar en el sorteo del 75 aniversario, visita aquí.

Acerca de Jarritos

Creados en 1950, los Jarritos son deliciosos refrescos de sabores frutales de México. Vendida en icónicas botellas de vidrio en todo Estados Unidos, la marca celebra con orgullo su 75 aniversario en 2025. Jarritos es el refresco de sabores frutales original de México, conocido por su sabor audaz, sabores naturales y profundas raíces culturales. Jarritos está disponible en 45 países de todo el mundo y continúa deleitando a sus fans con 12 deliciosos sabores.