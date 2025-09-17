Americas Food & Bev Show 2025: Un éxito global

La edición 29 del Americas Food & Beverage Show and Conference se llevó a cabo en Miami, con tres días de negocios y networking del 10 al 12 de septiembre. El evento, realizado en el Miami Beach Convention Center, sirvió como una plataforma crucial para que las pequeñas y medianas empresas conectaran con compradores y se abrieran camino en un mercado globalizado. La expansión de este año a tres salas subrayó la creciente importancia de la feria comercial dentro de la industria.

Un centro global para el comercio

Organizada por el World Trade Center Miami, la edición 29 fue la más grande hasta la fecha. “Tuvimos más de 13,000 asistentes y compradores de más de 90 países”, dijo Iván Barrios, presidente y CEO del World Trade Center Miami al comienzo del segundo día, mientras la gente seguía haciendo fila para entrar al evento. La feria contó con más de 900 empresas expositoras y 18 pabellones de países, incluyendo uno de África.

El creciente alcance global de la feria fue evidente con los nuevos pabellones de Japón y Corea. “Cada año, la feria se vuelve más y más global”, comentó Alice Ancona, directora de operaciones del World Trade Center Miami. El país de honor oficial fue España, que trajo a más de 69 empresas, continuando una historia de 14 años de exhibición. Turquía presentó el segundo pabellón más grande, con más de 50 empresas participantes.



El evento de 2025 reforzó la reputación de AF&B como un evento B2B de primer nivel. La nueva aplicación oficial de la feria destacó este éxito al generar más de 30,000 contactos en tres días, lo que fomentó negocios internacionales en el piso de exhibición. Casi la mitad de todos los participantes usaron la aplicación.

innovación culinaria y de bebidas

En el corazón de la feria, dos escenarios ofrecieron un escenario para las tendencias de la industria y la innovación de productos.

Center Stage: Esta área presentó a chefs de renombre y personalidades de la industria de alimentos en demostraciones en vivo y exhibiciones culinarias. El programa interactivo fue diseñado para inspirar a los profesionales con ideas creativas y aplicaciones prácticas para empresas de todos los tamaños, brindando a los proveedores acceso directo a las últimas tendencias de menú a nivel mundial.

Esta área presentó a chefs de renombre y personalidades de la industria de alimentos en demostraciones en vivo y exhibiciones culinarias. El programa interactivo fue diseñado para inspirar a los profesionales con ideas creativas y aplicaciones prácticas para empresas de todos los tamaños, brindando a los proveedores acceso directo a las últimas tendencias de menú a nivel mundial. Beverage Stage: Este escenario destacó las innovaciones en mixología, hidratación y bebidas especiales. Desde cócteles artesanales hasta bebidas enfocadas en el bienestar, el escenario ofreció degustaciones, demostraciones y presentaciones de expertos líderes en bebidas. También proporcionó una visión de las tecnologías que están dando forma al sector de las bebidas, con nuevas ideas para minoristas, distribuidores y operadores de servicios de alimentos.

Este escenario destacó las innovaciones en mixología, hidratación y bebidas especiales. Desde cócteles artesanales hasta bebidas enfocadas en el bienestar, el escenario ofreció degustaciones, demostraciones y presentaciones de expertos líderes en bebidas. También proporcionó una visión de las tecnologías que están dando forma al sector de las bebidas, con nuevas ideas para minoristas, distribuidores y operadores de servicios de alimentos. Conferencias: Las sesiones cubrieron temas clave como el cumplimiento de las regulaciones de la FDA y la CBP, aranceles y medidas de cumplimiento. Los expertos también abordaron la creciente importancia de la sostenibilidad y la innovación en la industria. El programa ofreció estrategias prácticas e inteligencia de mercado, lo que preparó a los asistentes con el conocimiento para expandir su negocio y proteger su presencia en el mercado estadounidense. El programa de la conferencia ofreció ideas de expertos tanto en inglés como en español.

ACBrands-Marcelo Bonilla-Alberto Cartagena Arcor-Guillermo Montiel-Marco Pacheco-Gabriel Porciani Chipinque Team Comercial Mexicana Internacional-César Mancipe Conzeptos-Leticia González Dinant-Zambos-Taqueritos-Jorge Landgrave GEOMMAG-Georgina Macias-Miguel Tostado Global Trade Bridge Corp-Bryan Cabrera Goya Foods-Lourdes Bencosme-Alejandro de la Hoz-Ricardo Tamargo Icasa-EDT USA-Diego Castillo Innercia-Sandra Cortés-Valentina Carrillo Multiglobal-Marco González-Monica Serna-Ariel Ramos-Marco González Pepito USA-Gustavo Ornelas-Isabel Mendoza Pocas International Team Salmex-Gerardo Tajonar-Juan Vicente Huaracha Salsa Huichol-Guillermo Corona-Luis Alfonso García Sane Foods-Federico Wong-Karina Martínez Vima Foods YaEsta-Dionisio Martínez-Sylvia Menendez

La edición 29 del Americas Food & Beverage Show fue un éxito. El evento contó con más de 900 expositores y recibió a más de 10,000 participantes, con una sólida presencia internacional que representó el 30% de la asistencia, incluyendo a países como Colombia, España, Brasil, Canadá, República Dominicana y México. La aplicación oficial de la feria comercial demostró ser una poderosa herramienta de networking, ya que casi el 40% de los participantes la utilizó para generar un notable total de 34,003 contactos y crear 1,938 discusiones, fomentando así conexiones de negocios globales en el piso de exhibición.

Americas Food & Beverage Show 2026

El éxito de la feria de 2025 prepara el terreno para cosas aún más grandes. “El show era conocido anteriormente como un mercado regional”, dijo Ancona. “Ahora tenemos compradores de más de 90 países que buscan productos nuevos e interesantes. La mayoría de las empresas expositoras son pequeñas y medianas empresas innovadoras que traen algo diferente y nuevo al mercado, particularmente sabores latinos, alimentos preparados, mariscos, snacks, tragos y cócteles.”

La 30ª edición del Americas Food & Beverage Show será del 14 al 16 de septiembre de 2026, y se espera con gran anticipación. Los organizadores esperan que sea la más grande hasta la fecha, ofreciendo a los asistentes una oportunidad de primer nivel para hacer contactos, descubrir nuevos productos y explorar sabores globales.