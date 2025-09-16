Celebramos la huella hispana en la industria agrícola

El Mes Nacional de la Herencia Hispana, celebrado cada año del 15 de septiembre al 15 de octubre, es una oportunidad para reconocer el impacto de los hispanos en la industria de frutas y verduras. Hoy más que nunca, el sector destaca su rol esencial en la cadena de suministro hortofrutícola de Norteamérica.

Según NBC News, si la economía latina de EE. UU. fuera un país, ocuparía el quinto lugar mundial. Esta influencia se refleja con fuerza en la producción, distribución y comercialización de productos frescos en el continente.

La cultura detrás del sabor

Lance Jungmeyer, director ejecutivo de la Fresh Produce Association of the Americas (FPAA), afirmó: “El Mes de la Herencia Hispana es ideal para honrar las tradiciones alimentarias que enriquecen la sección de productos frescos.

Muchos de los alimentos populares en Estados Unidos deben su sabor a frutas y verduras frescas de origen mexicano, muchas importadas por miembros de la FPAA”.

La FPAA representa a más de 100 empresas norteamericanas que importan productos agrícolas mexicanos. Según datos de la organización, México aporta el 39% de todas las frutas y verduras importadas que se consumen anualmente en la región.

Mano de obra que sostiene el campo

Desde Idaho, Shay Myers, director ejecutivo de Owyhee Produce, subrayó la importancia de la comunidad hispana: “Sin su gente ni su cultura, la industria enfrentaría graves dificultades. La ética de trabajo hispana, transmitida de generación en generación, es invaluable”.

Durante la pandemia, Myers se volvió viral en redes sociales al invitar al público a recolectar espárragos en su granja. El cierre temporal de la frontera había bloqueado la llegada de trabajadores H-2A. Hoy, continúa siendo un fuerte defensor de esta fuerza laboral hispana, esencial para la cosecha de cultivos especializados.

En sus propias palabras, “las celebraciones y el reconocimiento son la parte fácil, porque es exactamente lo que se necesita. Debemos dar más reconocimiento a quienes lo merecen”.

Liderazgo hispano y femenino

Julie Escobar, fundadora y directora ejecutiva de Global Women Fresh, también celebra este mes con orgullo.

“Es el momento perfecto para destacar la riqueza cultural, innovación y dedicación de las comunidades hispanas en todos los niveles de la cadena de suministro. Como mujer colombiana, sé que este mes va más allá del reconocimiento: se trata de generar conexiones globales y honrar a quienes lideran con propósito”.

Global Women Fresh trabaja para cerrar la brecha de género en el sector hortofrutícola, conectando a mujeres desde el campo hasta los puestos ejecutivos.

Un llamado a la acción

Más allá de las fronteras y las hectáreas, estos líderes del sector animan a la cadena de suministro global a celebrar e invitar a la industria a compartir historias, visibilizar el liderazgo hispano, apoyar empresas de propiedad latina y fomentar conversaciones auténticas.

“En última instancia, se trata de fortalecer la comunidad global que nos impulsa a todos”, concluyó Escobar.

En este Mes Nacional de la Herencia Hispana, unámonos para reflexionar sobre las contribuciones de las personas y los profesionales de ascendencia hispana en toda la cadena de suministro de productos frescos, celebrando su colaboración y asegurándonos de que ellos también tengan un lugar en la mesa a medida que la industria de los productos frescos sigue creciendo en diversidad, representación y voz.