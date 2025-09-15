Heritage asciende a Justin Besyk a VP interino de comestibles

Heritage Grocers Group, uno de los minoristas de alimentos hispanos y étnicos más grandes del país, anunció el ascenso de Justin Besyk al puesto de Vicepresidente Interino de Comestibles de Heritage Grocers Group.

Reportando directamente a Vince Gambino, Vicepresidente del Grupo de Comercialización de Heritage Grocers Group, Besyk liderará los esfuerzos de comercialización de comestibles (también conocida como abarrotes) en todas las tiendas de Heritage. Utilizará datos para optimizar las estrategias de categoría y la planificación promocional, con el fin de ofrecer una experiencia de compra centrada en el cliente y orientada al valor.

“La trayectoria profesional de Justin es un notable ejemplo de dedicación, trabajo duro y crecimiento”, dijo Gambino. “Con su profunda experiencia en la industria de comestibles, junto con su éxito demostrado y su firme compromiso de generar valor, confío en que, a través de su liderazgo, seguiremos fortaleciendo nuestra posición competitiva en las comunidades a las que sirve Heritage”.

La carrera de Besyk en la industria comenzó hace 15 años como empacador en la octava tienda de Tony’s Fresh Market en Niles, IL. Desde entonces, ha progresado de manera constante a través de una variedad de roles de supervisión y gerencia a nivel de tienda, antes de pasar a la Gestión de Categorías, donde recientemente se desempeñó como Director de Abarrotes.

Besyk tiene una licenciatura en finanzas de la Universidad Northeastern Illinois en Chicago.

Acerca de Heritage Grocers Group

Heritage Grocers Group (HGG) es el minorista de alimentos hispanos y étnicos más grande del país, que ofrece un amplio surtido de productos de abarrotes tradicionales y especializados a las comunidades a las que sirve. Con una experiencia de cliente única centrada en la frescura, la autenticidad y los precios accesibles, la familia de supermercados de HGG incorpora alimentos étnicos recién hechos, formatos de piso diferenciados que presentan distintas categorías de especialidades y surtidos localizados que se conectan con cada comunidad. Con sede en Ontario, California, Heritage Grocers Group opera en seis estados: California, Texas, Nevada, Arizona, Kansas e Illinois, con un total de 58 tiendas bajo la marca Cardenas Markets, 29 El Rancho Supermercado, 21 Tony’s Fresh Market y 7 Los Altos Ranch Market.