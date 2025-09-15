Mes de la Herencia Hispana: estrategias para productos frescos

El Mes de la Herencia Hispana ofrece un escenario vibrante para que los minoristas de alimentos honren el patrimonio cultural e impulsen las ventas de los departamentos de productos frescos.

Esta celebración anual, que se extiende desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, no es solo una oportunidad comercial, sino una invitación a conectar con los sabores, las tradiciones y las historias que enriquecen a la comunidad hispana y, por extensión, a todos los clientes de los minoristas.



Cómo lucirse

Un enfoque ganador comienza en el departamento de productos agrícolas frescos, que es precisamente donde yo empecé mi carrera en la industria alimentaria. En aquellos días, antes de Internet y los teléfonos inteligentes, los productos más exóticos que teníamos en stock eran aguacates, mangos y quizás plátanos.

Ahora se puede llenar el pasillo de productos frescos todos los días con yuca, chayote, jalapeños, tomatillos, cilantro y mucho más. Estos ingredientes no son solo alimentos, sino que forman parte del tejido familiar, de las fiestas y de las comidas cotidianas en toda América Latina.

Para celebrar auténticamente el Mes de la Herencia Hispana, considere la posibilidad de transformar áreas clave de su departamento en escaparates para estos artículos de importancia cultural.

Las vibrantes decoraciones de papel picado, las pancartas inspiradas en la herencia cultural y los colores de las distintas banderas latinoamericanas crean un ambiente festivo.

Fórmula ganadora

El éxito de la comercialización depende tanto del compromiso como de la estética. Pruebe a combinar productos frescos con otros productos esenciales, como tortillas o frijoles, necesarios para preparar los platos favoritos.

Fomente las compras presentando recetas inspiradoras, como el guacamole o el ceviche (uno de mis favoritos), que combinan varios de los ingredientes destacados.

Los dependientes de la sección de productos frescos y los empleados de la tienda pueden ofrecer tarjetas con recetas bilingües o incluso hacer demostraciones de preparación, creando una experiencia de compra animada e interactiva.

Cuando los compradores ven, huelen y prueban cómo cobran vida estos ingredientes, son mucho más propensos a llevárselos a casa.

Comparta experiencias

Conectar a los compradores con las historias que hay detrás de los alimentos profundiza su experiencia. Comparta los ricos antecedentes de los ingredientes y de los agricultores que los cultivan.

Si su cadena de suministro incluye productos de granjas propiedad de hispanos o de productores locales, destaque esas conexiones en la tienda y en línea, quizás con entrevistas breves o fotos.

Las redes sociales son un medio perfecto para dar vida a estas historias, ya sea con un breve vídeo que muestre cómo se cosechan los plátanos o con una serie de recetas festivas que rindan homenaje a diferentes cocinas hispanas.

En el mercado multicultural actual, es importante llegar a todos los compradores allí donde viven, tanto lingüística como culturalmente. Asegúrese de que sus carteles, tarjetas de recetas y materiales promocionales estén disponibles en inglés y español, y de que haya personal bilingüe y bien informado para ayudar a los clientes.

El Mes de la Herencia Hispana es más que un simple evento comercial: es una oportunidad para honrar la herencia, involucrar a las comunidades y ampliar las ventas de productos frescos con un propósito. Conviértalos en un centro de celebración y conexión este otoño.