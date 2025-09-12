Anuncian a ganadores del Premio IFPA a la Innovación en Comercios Minoristas

La International Fresh Produce Association (IFPA) dio a conocer a los ganadores del Premio IFPA a la Innovación en Comercios Minoristas, quienes serán homenajeados el 17 de octubre durante el Global Produce & Floral Show en Anaheim, California.

La IFPA destacará a cinco líderes que están transformando la experiencia de compra e impulsando el consumo de frutas y verduras frescas.

“Estos ganadores ejemplifican cómo la innovación y la pasión pueden transformar la experiencia minorista”, afirmó Joe Watson, vicepresidente de retail, foodservice y wholesale de IFPA. “Su liderazgo no solo eleva a sus compañías, sino que también mueve a toda la industria hacia adelante”.

Reconocimiento a líderes que impulsan la innovación

Los ganadores del Premio IFPA a la Innovación en Comercios Minoristas fueron seleccionados en cinco categorías según el número de tiendas, desde mercados regionales hasta cadenas nacionales.

Cada galardonado muestra compromiso con la exhibición, la experiencia del cliente y un liderazgo que aumenta el consumo de productos frescos.

Michelle Mayhew – Dorothy Lane Market (1–50 tiendas)

Michelle Mayhew, directora de productos frescos en Dorothy Lane Market, Dayton, Ohio, tiene 45 años de trayectoria. Con más de 20 en la cadena, ve la exhibición de frutas y verduras como un arte. Respaldada por la familia Mayne, convirtió su pasión en una carrera que inspira a colegas y clientes.

Richard Anderson – Smith’s (51–150 tiendas)

Richard Anderson, director de productos frescos en Smith’s, Salt Lake City, Utah, ingresó en la compañía en 2003. Reconocido por escuchar a los clientes y adaptarse rápidamente, enfatiza estrategias innovadoras que superan objetivos y fortalecen el servicio comunitario.

Experiencia y creatividad en el sector minorista

Scott Bennett – Jewel-Osco (151–200 tiendas)

Scott Bennett, gerente de ventas de productos frescos en Jewel-Osco, Itasca, Illinois, acumula más de 40 años de experiencia. Su liderazgo se centra en garantizar calidad, impulsar ventas y crear experiencias atractivas para el cliente. Su enfoque visionario consolidó a Jewel como líder en frutas y verduras.

Michael Collins – Harris Teeter (251–399 tiendas)

Michael Collins, gerente senior de operaciones de productos frescos en Harris Teeter, Matthews, Carolina del Norte, dirige estrategias de exhibición y operación. Con más de dos décadas de experiencia, lideró mejoras en eficiencia, procesos y diseño de departamentos. Su trabajo fortaleció el compromiso de la cadena con los productos frescos.

Innovación y crecimiento en Sprouts

Danielle Hudgick – Sprouts (más de 400 tiendas)

Danielle Hudgick, gerente senior de categoría en Sprouts, Phoenix, Arizona, supervisa compras, exhibición y estrategia de aguacates, cítricos y frutas de hueso. Reconocida por su liderazgo colaborativo y decisiones basadas en datos, impulsa un crecimiento sostenible y refuerza la posición innovadora de Sprouts en el mercado.

Global Produce & Floral Show en el Centro de la Industria

El reconocimiento a los ganadores del Premio IFPA a la Innovación en Comercios Minoristas suma prestigio a la Global Produce & Floral Show, uno de los encuentros más grandes de la industria en Norteamérica. El evento reúne a más de 20,000 asistentes de más de 60 países, incluidos productores, minoristas, mayoristas y operadores de foodservice.

Este año en Anaheim, la feria combina una exhibición internacional con un extenso programa educativo y oportunidades de negocio. Los expositores presentan innovaciones en productos frescos, flores, empaques, logística y tecnología. Las conferencias abordan comercio global, tendencias de consumo y sostenibilidad, temas cruciales para el futuro del sector.

Para los minoristas, la feria ofrece una plataforma única para aprender, colaborar y aplicar nuevas ideas que mejoren la experiencia de compra. Al reconocer a estos líderes, IFPA subraya el papel esencial de la venta minorista en la promoción del consumo de frutas y verduras.

Un Nuevo Estándar de Excelencia

Los ganadores del Premio IFPA a la Innovación en Comercios Minoristas representan las cualidades que están transformando la industria: creatividad, adaptación y liderazgo enfocado en el cliente. Al superar límites, no solo logran éxito empresarial, sino que también fomentan dietas más saludables en los hogares.

“Felicitamos a estos ejecutivos por su creatividad y dedicación para elevar el sector”, afirmó Watson. “Esperamos ver el impacto continuo de sus estrategias únicas”.