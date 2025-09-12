Honrar la tradición, adoptar la innovación: Guía para tenderos hispanos en un mercado cambiante

Artículo cortesía de Shekar Raman

En el corazón de todo tendero hispano exitoso se encuentra una rica tradición, un profundo conocimiento de la comunidad y los clientes que ninguna tecnología puede reemplazar. Pero en el mundo minorista actual, que cambia rápidamente, la disrupción es inevitable. ¿Cómo se puede honrar esa tradición y, al mismo tiempo, mantenerse al día con las expectativas cambiantes de los compradores y la competencia? En esta entrevista, exploramos cómo los tenderos hispanos pueden mantenerse fieles a sus raíces y, al mismo tiempo, mejorar su negocio con tecnología inteligente.

P: ¿Por qué sigue siendo importante la tradición en el mundo minorista actual, impulsado por la tecnología?

R: La tradición es la base de los tenderos hispanos. La tecnología no está aquí para sustituirla, sino para amplificarla. Cuando su profundo conocimiento de los compradores se une a las herramientas de datos inteligentes, se crean experiencias significativas que fidelizan a los clientes y hacen que vuelvan. Piense en una compradora que se siente valorada porque su tienda entiende las preferencias de su familia y le ofrece ofertas relevantes en el momento adecuado. La tradición la atrae a la tienda; la tecnología la hace volver constantemente.

P: ¿Cuál es el primer paso para lograr una interacción más inteligente con los compradores?

R: Unificar los datos de sus clientes. Ya sea a partir de programas de lealtad, puntos de venta o actividad en línea, es esencial tener todos sus datos en un solo lugar. Pero la unificación por sí sola no es suficiente; es necesario activar esos datos con IA y aprendizaje automático para generar información útil.

P: ¿Qué significa “activar datos”?

R: Activar datos significa convertir la información unificada de los clientes en audiencias útiles para el marketing personalizado. Esto se hace a través de la Inteligencia Adaptativa del Cliente, un proceso continuo impulsado por la IA que aprende del comportamiento y las preferencias de los compradores para ofrecer experiencias oportunas y relevantes sin perder el toque personal. La IA y el aprendizaje automático crean segmentos de compradores precisos basados en el comportamiento y las preferencias. A continuación, la plataforma simplifica la creación, el lanzamiento y la gestión de campañas hiperpersonalizadas en todos los canales, lo que le ayuda a llegar al comprador idóneo en el momento adecuado sin complicaciones.

P: ¿Cómo ayuda esto a la comercialización?

R: Los conocimientos impulsados por la IA proporcionan a los equipos de comercialización una visión más clara de las preferencias de los compradores, lo que les permite planificar promociones y expositores que tengan repercusión. Cuando la comercialización y el marketing comparten estos conocimientos, las promociones se alinean perfectamente con las campañas, creando una experiencia fluida para los compradores.

P: ¿Cómo estas herramientas apoyan las alianzas con las marcas?

R: Al ofrecer una segmentación precisa de la audiencia y una medición transparente de las campañas, los tenderos hispanos proporcionan a las marcas de productos de consumo envasados (CPG) información clara sobre el rendimiento. Esto refuerza las asociaciones y desbloquea los ingresos de la red de medios minoristas, creando nuevas oportunidades de crecimiento.

P: ¿Qué deben hacer ahora los tenderos hispanos?

R: Evaluar sus datos actuales y sus capacidades de automatización. Busquen socios que entiendan a los supermercados hispanos y ofrezcan soluciones escalables adaptadas a sus necesidades. Combinar la tradición con la tecnología inteligente no solo es inteligente, sino que es esencial para el crecimiento.

Su tradición y su conexión con la comunidad son sus mayores fortalezas. La clave es innovar con intención, utilizando la inteligencia adaptativa del cliente para mejorar su legado en lugar de reemplazarlo.

Birdzi permite a los tenderos hispanos aprovechar estos conocimientos y la automatización para profundizar la lealtad, optimizar las operaciones y generar nuevos ingresos. Asóciese con la plataforma adecuada para liderar la disrupción y dar forma a su futuro.