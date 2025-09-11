Cambios en el liderazgo de Stater Bros.: Greg McNiff asumirá como CEO

Stater Bros. Markets inicia una nueva etapa con un cambio clave en su dirección. La cadena de supermercados del sur de California anunció que Greg McNiff, actual presidente y director de operaciones, asumirá el cargo de director ejecutivo y presidente el 29 de septiembre de 2025. Los cambios en el liderazgo de Stater Bros. marcan un paso importante para la empresa. Pete Van Helden, quien ha liderado la compañía desde 2016, asumirá el rol de presidente ejecutivo de la Junta de Directores.

Este relevo refuerza el compromiso de la empresa con la estabilidad y el crecimiento, manteniendo sus raíces en las comunidades a las que sirve.

Con casi 170 tiendas y 18,000 empleados, Stater Bros. sigue siendo un pilar en la industria de supermercados del sur de California, reconocida por la calidad de sus productos y la lealtad de sus clientes.

Greg McNiff aporta más de cuatro décadas de experiencia

La designación de McNiff, como parte de los cambios en el liderazgo de Stater Bros., refleja una trayectoria marcada por la dedicación y la excelencia operativa. Inició su carrera en 1981 como auxiliar en Albertsons y ascendió a posiciones de liderazgo en operaciones, marketing y comercialización.

En 2016, fue nombrado presidente de la división de Portland de Albertsons antes de unirse a Stater Bros. en 2019 como presidente. En 2022, sumó el cargo de director de operaciones, liderando áreas clave como marketing, ventas minoristas y distribución, con un enfoque en eficiencia y colaboración.

McNiff cuenta con un título en administración de empresas de California Coast University y completó el Programa Ejecutivo de la Industria Alimentaria en la Universidad del Sur de California (USC).

Además, ha ocupado cargos de liderazgo en la industria, como presidente de la Western Association of Food Chains, y recibió el premio The Illuminators Torch Award en 2019 por su contribución a la educación en el sector. Actualmente, lidera el Food Industry Circle para City of Hope.

El legado de Van Helden continúa

Pete Van Helden seguirá desempeñando un papel activo en la compañía. Con los cambios en el liderazgo de Stater Bros., Van Helden fue designado presidente ejecutivo de la Junta de Directores. Desde esta posición, supervisará las actividades del consejo y continuará liderando Stater Bros. Charities, el brazo filantrópico de la compañía.

Van Helden se unió a la empresa en 2013 como presidente y director de operaciones y en 2016 fue nombrado CEO por el fallecido presidente ejecutivo Jack H. Brown. Bajo su liderazgo, Stater Bros. fortaleció su reputación por la calidad y el compromiso comunitario, incluso en medio de un entorno minorista en constante cambio.

“He trabajado con Greg durante muchos años y, por su conocimiento de la industria y su afinidad con la cultura de Stater Bros., no puedo pensar en un mejor líder para las operaciones diarias de la compañía”, afirmó Van Helden. “Aunque me alejaré de las operaciones cotidianas, mantendré un papel activo como presidente ejecutivo mientras Greg continúa construyendo sobre la base sólida que establecimos juntos”.

Tradición e innovación para el futuro

Los cambios en el liderazgo de Stater Bros. representan una estrategia para equilibrar la tradición con la innovación. McNiff se enfocará en fortalecer la eficiencia operativa, mejorar la experiencia del cliente y mantener la reputación de la compañía, especialmente en su reconocida área de carnes.

Stater Bros. ha construido su marca sobre la promesa de “Frescura, Asequibilidad, Comunidad Primero”. Ese compromiso permanece intacto. Al iniciar este nuevo capítulo, la compañía reafirma su misión de ofrecer calidad, precios accesibles y apoyo comunitario para las familias del sur de California.

Estos cambios en el liderazgo de Stater Bros. no son solo un ajuste en los cargos; es una reafirmación del compromiso de la cadena de supermercados con la excelencia y la innovación para las generaciones futuras.